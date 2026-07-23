Capturada ‘Melissa Fierro’, la joven de 18 años era considerada la sicaria más peligrosa de Girardot

Alias Melissa está implicada en delitos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas - crédito Policía de Cundinamarca

Un trabajo coordinado de la Policía de Cundinamarca, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Seccional de Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación permitió la detención de una mujer identificada como alias Melissa en el municipio de Girardot.

La capturada es señalada como una de las principales sicarias de la zona y presunta integrante de la organización criminal Solo Valle, estructura delictiva con influencia en diversos sectores del municipio.

Según las autoridades, alias Melissa inició sus actividades ilícitas desde muy joven y con el tiempo alcanzó notoriedad dentro del grupo criminal, el cual opera en los barrios Valle del Sol, Corazón de Cundinamarca y Ciudad Montes.

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“La mujer fue enviada a la cárcel y deberá responder por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, señalaron fuentes oficiales.

Policía de Cundinamarca capturó a alias Melissa, presunta sicaria de “Solo Valle” en Girardot - crédito Policía de Cundinamarca

La investigación indicó que la detenida estaría relacionada con los hechos registrados el 24 de diciembre de 2025 en el barrio Vivisol, donde dos personas sufrieron lesiones por impactos de arma de fuego. Las autoridades lograron recopilar pruebas que vinculan a la mujer con este caso y otros antecedentes judiciales.

Durante el operativo, se hizo efectiva una orden de captura por parte de la Fiscalía, tras un proceso que incluyó labores de inteligencia, seguimiento y recolección de información.

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“Alias Melissa registra anotaciones judiciales por diferentes delitos”, precisó un vocero policial. Al finalizar las diligencias judiciales, un juez impuso medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario.

La captura de alias Melissa representa, según la Policía, un avance importante en los esfuerzos por desarticular bandas dedicadas a la comisión de delitos violentos en Girardot y sus alrededores.

Las autoridades reiteraron el compromiso para continuar con las investigaciones y garantizar la seguridad de la comunidad en la región.

Alias Melissa enfrentará cargos por tentativa de homicidio y delitos relacionados con armas - crédito Policía de Cundinamarca

Policía de Cundinamarca aprehendió a menor de edad vinculado en un homicidio en el municipio de Girardot

La Policía de Cundinamarca reportó en las últimas semanas la aprehensión de un menor de edad investigado por el asesinato de Dora Murillo León, crimen perpetrado el 14 de enero de 2026 en el municipio de Girardot.

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El procedimiento estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), cuyos efectivos lograron dar con el paradero del adolescente tras una labor investigativa que incluyó varios meses de seguimiento, recolección de pruebas y análisis de información.

Según los datos entregados por la Policía Nacional, el joven fue identificado como el presunto responsable del ataque armado en el que perdió la vida la víctima mientras se encontraba en su domicilio.

Las autoridades obtuvieron registros audiovisuales relevantes que permitieron vincular al menor con los hechos ocurridos ese día, detallando sus movimientos antes y después del homicidio. “La recopilación de elementos materiales probatorios fue clave para avanzar en la judicialización”, señalaron fuentes oficiales.

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Adolescente es enviado a internamiento preventivo por asesinato de Dora Murillo León - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la mujer recibió múltiples disparos dentro de su vivienda. El agresor, tras consumar el ataque, huyó con la intención de evitar el accionar de los uniformados. Desde entonces, los investigadores desarrollaron entrevistas y examinaron diferentes fuentes de información que condujeron a establecer la presunta responsabilidad del adolescente.

Un aspecto que fue considerado en el proceso judicial es la posible pertenencia del capturado al grupo criminal Los Macheteros, organización señalada de cometer diversas actividades ilícitas en la región.

Esta hipótesis orientó parte de las acciones judiciales, facilitando la ubicación del menor y su posterior aprehensión. Además, el joven registra antecedentes judiciales previos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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Culminadas las diligencias de captura y legalización, el adolescente compareció ante un juez de la República. En las audiencias preliminares, se le impuso medida de internamiento preventivo mientras avanza la investigación por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional resaltó que este resultado contribuye al esclarecimiento de hechos violentos en Girardot y reafirma el compromiso institucional con el combate a la delincuencia.