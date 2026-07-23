Atribuyen al agente del ICE que disparó contra Joan Sebastián Durán audio en el que presuntamente pide “que le corten la garganta” a las mujeres de su familia

David Brouillette sería el agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés) responsable de la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero de 27 años, en medio de una operación de control migratorio en una vía del estado de Maine, el 13 de julio de 2026.

Las autoridades norteamericanas, incluso, con la luz verde del presidente Donald Trump, afirmaron que continuarán con las acciones de control en las vías, y que el colombiano habría acelerado su vehículo ante el llamado a la detención.

Sin embargo, la controversia que dejó el hecho derivó en una minuciosa investigación — en redes sociales y por parte de líderes políticos demócratas, contrarios a la política migratoria de Trump—en contra del agente.

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Esta es la fotografía del agente del ICE que presuntamente pidió que le "cortaran la garganta" a su exesposa - crédito captura de pantalla @HomelandDems/X - Reusters

Además de que, por declaraciones públicas de su exesposa, se conoció un cuestionado pasado del agente del ICE, ahora es señalado por presuntas amenazas y posible violencia familiar tras la difusión de un audio en el que insulta y amenaza de muerte a su exesposa, antes de estar implicado en la muerte del santandereano en Maine.

“Deberían cortarles la garganta”: la polémica frase que habría dicho el agente del ICE David Brouillette

La grabación fue compartida en la red social X, donde organizaciones y usuarios acusaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de no haber realizado un adecuado proceso de selección y vigilancia sobre el funcionario.

La primera cuenta oficial en la que se publicó la filtración fue la cuenta de X de los Miembros Demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE. UU., Homeland Dems, una agrupación reconocida por el Gobierno norteamericano, en la que se subió el audio con una foto del agente.

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Revelación de audio presuntamente atribuido a agente del ICE David Brouillette - crédito @HomelandDems/X

“🚨AUDIO PREOCUPANTE: Escucha al agente de ICE que amenazó con degollar a su exesposa. El DHS (Homeland Security Department) le dio a este psicópata una placa y un arma, y lo soltó en las calles de Estados Unidos. No lo investigaron adecuadamente. Un padre inocente ha muerto por la incompetencia de la administración de Trump“, fue el texto que acompañó el video.

En la pieza de audio se escucha lo que, presuntamente, le dijo David Brouillette a su exesposa, Ashley Brouillette:

“Every single female in your bloodline is nothing but a disgusting fat [beep]. And all of you should have your [beep] throat cut. Yeah, you should”, dijo.

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“Todas y cada una de las mujeres de tu estirpe no son más que unas (...) gordas y asquerosas. Y a todas ustedes les deberían cortar la (...) garganta. Sí, deberían”.

El gente del ICE David Brouillette habría ejecutado otros hechos de violencia en su familia - crédito @HomelandDems/X

Según la denuncia publicada en X por el mismo grupo, el agente también habría arrojado a su hija de 13 años contra una mesa de café y amenazado a su expareja, Ashley Brouillette.

Así lo afirmó Laura Rozen, periodista de política exterior y corresponsal diplomática para medios como Al-Monitor, también opositora a la política de control migratorio de Trump, que conoció detalles sobre el pasado violento del agente del ICE:

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Este fue el mensaje de la periodista internacional, Laura Rozen , sobre el agente del ICE que habría disparado a Joan Sebastián Durán - crédito @lrozen/X

“El maltrato que la exesposa del agente de ICE de Maine detalla en una entrevista con NPR es espantoso; incluye un informe policial de 2022 en el que se menciona que él arrojó a su hija de 13 años contra una mesa de centro, un mensaje de voz del año pasado en el que le decía que le cortaran la garganta y el hecho de que le apuntara con un arma mientras se bañaba. Ella se pregunta si ICE realiza siquiera una verificación básica de antecedentes a los reclutas”, escribió.

Incluso, desde Homeland Dems, exigieron que el Gobierno Trump se responsabilice por la falta de controles y exámenes psicológicos en la selección de personal armado de inmigración.

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Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni sobre el proceso de investigación interna respecto al agente involucrado.