Abelardo de la Espriella celebró aval del Senado para su posesión en Popayán: “Vamos a recuperar la soberanía”

belardo de la Espriella celebró la aprobación del Senado para realizar su ceremonia de posesión en Popayán y agradeció el respaldo de la corporación - crédito EFE

El presidente electo Abelardo de la Espriella reaccionó al respaldo del Senado para que su ceremonia de posesión se realice en Popayán, Cauca, en la denominada Casa de los Héroes de la Patria, y aseguró que la decisión representa un paso hacia la colaboración entre los poderes públicos.

A través de su cuenta en X, De la Espriella afirmó que “la democracia está hablando” y sostuvo que la política debe concentrarse en resolver los problemas de los ciudadanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables.

El mandatario electo reiteró su propuesta de un “Acuerdo sobre lo Fundamental”, una iniciativa que, según explicó, prioriza temas como la seguridad, la salud, la lucha contra la corrupción, la descentralización, la educación, las oportunidades para los jóvenes y la construcción de un Estado “pequeño y eficiente”.

PUBLICIDAD

Además, destacó que el Senado, “en ejercicio de su independencia”, aprobó “voto a voto” la realización de su posesión en Popayán, decisión que calificó como un símbolo del “nuevo orden” y del inicio de una etapa de “acuerdos por la Patria y para los ciudadanos”.

En su mensaje publicado en X, Abelardo de la Espriella agradeció al Senado por avalar su posesión en Popayán y aseguró que su gobierno trabajará por "recuperar la soberanía" - crédito Abelardfo de la Espriella/X

En su mensaje, De la Espriella también aseguró que su gobierno buscará “recuperar la soberanía” dentro del marco de la Constitución y la ley, y agradeció a los senadores que respaldaron la decisión.

El pronunciamiento se conoce después de que el Senado aprobara la realización de la ceremonia de transmisión de mando en la capital del Cauca, una decisión que ha generado debate político por tratarse de una sede distinta a la tradicional en Bogotá.

PUBLICIDAD

La corporación dio luz verde al traslado con 55 votos a favor y 32 en contra, una decisión que autoriza al Senado a sesionar de manera extraordinaria en el departamento del Cauca durante el acto de posesión previsto para el próximo 7 de agosto. Sin embargo, la aprobación no definió el lugar exacto donde se desarrollará la ceremonia y el cambio de sede aún deberá ser avalado por la Cámara de Representantes para quedar en firme.

Aunque el mandatario electo ha manifestado su intención de asumir el cargo en la denominada Casa de los Héroes de la Patria, la logística del evento todavía no está resuelta. Entre los principales retos se encuentran las condiciones de seguridad, el transporte de las delegaciones internacionales y la coordinación institucional para garantizar el desarrollo de la ceremonia.

PUBLICIDAD

El Senado aprobó, con 55 votos a favor y 32 en contra, trasladar su sede al Cauca para la ceremonia de posesión del presidente electo, aunque la decisión aún debe ser avalada por la Cámara de Representantes - crédito Alcaldía de Popayán

Sobre este punto, el segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, aseguró que actualmente no existen las condiciones necesarias para realizar el acto protocolario en el departamento. Según explicó, aún no está definida la infraestructura para recibir a las misiones diplomáticas ni existe una guarnición militar habilitada para albergar un evento de estas características.

A las dificultades logísticas se suma la necesidad de movilizar a cientos de invitados nacionales e internacionales. De acuerdo con los cálculos conocidos durante el debate, sería necesario disponer de aeronaves para transportar a las delegaciones extranjeras, a los 285 congresistas y al personal de apoyo que participará en la ceremonia. Esos recursos dependen del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, quien permanecerá en el cargo hasta el momento de la transmisión oficial del mando.

PUBLICIDAD

Fuentes diplomáticas también han señalado al medio Caracol Radio que, hasta el momento, no existe una solicitud formal para coordinar el desplazamiento de las delegaciones internacionales, un trámite que normalmente debe adelantarse con varias semanas de anticipación para garantizar la logística y los esquemas de seguridad.

El escenario específico donde se realizaría la posesión también ha generado un intenso debate político. Mientras algunos sectores respaldan que el acto se lleve a cabo en una instalación militar como símbolo de respaldo a la Fuerza Pública, otros consideran que ello podría enviar un mensaje contrario al principio constitucional de subordinación del poder militar al poder civil.

PUBLICIDAD

La realización de la posesión en Popayán sigue pendiente de definir aspectos como la sede exacta, la seguridad del evento y la logística para recibir a las delegaciones internacionales - crédito EFE

Durante la discusión en el Congreso, la senadora Jennifer Pedraza presentó una proposición para permitir el traslado del Legislativo al Cauca, pero estableciendo que la sesión solemne se desarrolle únicamente en un espacio de carácter civil y no en instalaciones militares o de Policía. La congresista argumentó que celebrar la posesión en una guarnición podría involucrar a las Fuerzas Militares en una controversia política que no les corresponde.

Incluso entre sectores que respaldan la llegada de la ceremonia al Cauca han surgido reparos frente a una eventual sede militar. El senador Rafael Nieto manifestó que acompañaría la posesión si se realiza en un escenario civil, pero no asistiría si el juramento presidencial se desarrolla dentro de una guarnición, al considerar que los símbolos republicanos exigen mantener una clara separación entre el poder civil y el militar.

PUBLICIDAD

En contraste, otros congresistas defendieron la posibilidad de que el acto tenga lugar en una instalación de la Fuerza Pública. Para ellos, ese escenario representaría un reconocimiento institucional a los militares y policías, así como un mensaje de respaldo a la seguridad y a las instituciones del Estado.