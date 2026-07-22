Tarifa diferencial en Autopistas del Café: requisitos y pasos para solicitar el beneficio en los peajes del Eje Cafetero

Los residentes de municipios priorizados de Caldas, Risaralda y Quindío deben acreditar domicilio y presentar documentos del vehículo para acceder a la tarifa diferencial - crédito Autopistas del Café

El Gobierno nacional implementó la tarifa diferencial en cinco peajes de la concesión Autopistas del Café, beneficiando a miles de usuarios que transitan diariamente entre Armenia, Pereira y Manizales.

La medida, oficializada mediante resolución del Ministerio de Transporte, responde a compromisos asumidos con comunidades, gremios y autoridades regionales del Eje Cafetero, y busca mejorar la movilidad y la competitividad en este corredor estratégico.

El beneficio está disponible en los peajes de Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia, y comenzó a regir luego de un proceso de diálogo con los actores del territorio. Para acceder a la tarifa diferencial, es necesario cumplir con los requisitos y seguir los procedimientos a través de los canales oficiales.

PUBLICIDAD

La solicitud de la tarifa diferencial se tramita por los correos oficiales de cada peaje con datos personales, placa, peaje de aplicación y autorización de tratamiento de datos- crédito ANI

A. ¿Quiénes pueden acceder? Categorías y requisitos principales

La tarifa diferencial está dirigida a residentes y usuarios frecuentes de las zonas de influencia de los peajes mencionados, tanto para vehículos de servicio particular como de servicio público. La medida aplica a diferentes categorías vehiculares, desde automóviles y camperos, hasta buses, camiones y microbuses, según la clasificación oficial:

IE: Automóviles, camperos, camionetas y microbuses (eje trasero de una llanta).

IE1: Automóviles, camperos y camionetas de uso frecuente (usualmente residentes)

IIE: Microbuses, buses y busetas pequeñas (eje trasero doble)

IIE1: Buses y busetas de servicio público frecuente

IIIE: Camiones pequeños y buses de dos ejes (eje trasero doble pequeño)

IIIE1: Vehículos de carga pequeños de uso frecuente

IVE: Camiones grandes y buses de dos ejes (eje trasero doble grande)

VE: Camiones de tres y cuatro ejes

VIE: Camiones grandes de cinco ejes

VIIE: Camiones grandes de seis o más ejes

Requisitos para vehículos de servicio particular

Los interesados en acceder como particulares deben:

Ser residentes de los municipios priorizados: Manizales (especialmente vereda La China), Chinchiná (vereda San Andrés), Palestina, Villamaría (Caldas), Santa Rosa de Cabal (corregimiento La Capilla, Risaralda), Filandia y Salento (Quindío).

El concesionario de Autopistas del Café validará los documentos en un plazo máximo de dos meses y la interventoría emitirá respuesta tras la revisión final - crédito Ministerio de Transporte/X

Presentar la solicitud a través de los canales del Concesionario Autopistas del Café S.A. , adjuntando: Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía o documento equivalente. Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo, contrato de leasing o documento que acredite la tenencia. Fotocopia del Soat vigente. Formato de autorización de tratamiento de datos. Certificado de residencia expedido por la alcaldía del municipio (vigencia máxima de tres meses), o consulta del Sisbén que demuestre residencia en los municipios beneficiarios.



Requisitos para vehículos de servicio público

Quienes soliciten el beneficio para servicio público deben:

Enviar oficio dirigido a la concesión especificando la condición (propietario, locatario o empresa).

Fotocopia de la cédula del propietario o representante legal, o certificado de existencia y representación legal de la empresa.

Fotocopia de la resolución de habilitación de la empresa o tarjeta de operación del vehículo.

Certificado expedido por el representante legal de la empresa de transporte, detallando que el vehículo está vinculado y la ruta que cubre.

Fotocopia de la licencia de tránsito y/o contrato de leasing.

Fotocopia del Soat vigente.

Formato de autorización de tratamiento de datos.

La medida del Ministerio de Transporte aplica a vehículos de servicio particular y servicio público en categorías definidas por la clasificación oficial - crédito Autopistas del Café

B. Paso a paso para solicitar la tarifa diferencial

1. Reunir los documentos: verifique que cuenta con todos los soportes exigidos según el tipo de vehículo.

2. Enviar su solicitud: debe remitir la información y documentos a través de los correos electrónicos oficiales de cada peaje:

circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

tarapaca1tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

tarapaca2tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

pavastarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

sanbernardotarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

Incluya: nombre y apellido, cédula, tarjeta de propiedad, número de placa, peaje al que aplica, dirección de residencia, correo, teléfono y autorización para tratamiento de datos.

PUBLICIDAD

3. Validación y respuesta: tras la inscripción, el concesionario validará los documentos durante máximo dos meses. Si la solicitud y los documentos cumplen, se asignará el cupo correspondiente; de lo contrario, se notificará la no aprobación.

4. Confirmación de cupo y actualización: una vez confirmado el cupo, el solicitante podrá tener hasta 15 días calendario para actualizar o completar la documentación si es requerido.

La tarifa diferencial en los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia beneficia a residentes y usuarios frecuentes del Eje Cafetero - crédito Autopistas del Café

5. Revisión final: la Concesionaria revisará la información en un plazo de 10 días calendario y la remitirá a la interventoría, que tendrá 5 días hábiles para responder. El concesionario informará la decisión al interesado.

PUBLICIDAD

C. Activación y uso del beneficio

TAG obligatorio : una vez aprobada la solicitud, el beneficiario tendrá 10 días hábiles para adquirir, a su costo, un TAG (dispositivo electrónico de pago vehicular) con alguno de los intermediadores habilitados.

Asociación del TAG: deberá acudir al peaje correspondiente con vehículo, documento de identidad, licencia de tránsito y tarjeta de operación (si aplica) para asociar el TAG al beneficio.

Tenga presente que si ya posee un TAG, el cobro especial se aplicará automáticamente al estar asociado a la placa registrada.

El beneficio es personal e intransferible; si cambia de vehículo, debe informar a la concesionaria para desactivar el beneficio en el anterior y activarlo en el nuevo, anexando la nueva tarjeta de propiedad y cédula. Además, el costo de cambio, reposición o activación del nuevo TAG corre por cuenta del beneficiario en casos de pérdida, hurto o deterioro.

D. Inscripción y plazos

La inscripción se podrá realizar durante julio de 2026 y/o hasta agotar los cupos asignados por cada peaje. Es fundamental cumplir con todos los requisitos y responder oportunamente a solicitudes de actualización para no perder el beneficio.

PUBLICIDAD

Los vehículos de servicio público deben aportar la habilitación de la empresa, la tarjeta de operación y la certificación de la ruta para solicitar el beneficio en Autopistas del Café - crédito Autopistas del Café

Al cumplir con los requisitos y pasos señalados, los residentes y usuarios frecuentes de las zonas priorizadas podrán acceder a la tarifa diferencial en los peajes Armenia – Pereira – Manizales.

E. Tarifas diferenciales

Estación de Peaje Tarapacá II

IE: $700

IIE: $700

IIIE: $7.900

IVE: $11.800

VE: $29.000

VIE: $38.500

VIIE: $43.000

Estación de Peaje Circasia

IE: $700

IIE: $700

IIIE: $9.000

Estación de Peaje San Bernardo del Viento

IE1: $700

IIE1: $700

IIIE1: $6.500

IVE: $9.700

VE: $23.600

VIE: $29.500

VIIE: $34.100

Estación de Peaje Tarapacá I

IE: $700

IIE: $700

IIIE: $7.900

IVE: $11.800

VE: $29.000

VIE: $38.500

VIIE: $43.000

Estación de Peaje Pavas

IE1: $700

IIE1: $700

IIIE1: $6.500

IVE: $9.700

VE: $23.600

VIE: $29.500

VIIE: $34.100