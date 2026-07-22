Tarifa diferencial en Autopistas del Café: requisitos y pasos para solicitar el beneficio en los peajes del Eje Cafetero

El Gobierno nacional implementó la tarifa diferencial en cinco peajes de la concesión Autopistas del Café, beneficiando a miles de usuarios que transitan diariamente entre Armenia, Pereira y Manizales.
La medida, oficializada mediante resolución del Ministerio de Transporte, responde a compromisos asumidos con comunidades, gremios y autoridades regionales del Eje Cafetero, y busca mejorar la movilidad y la competitividad en este corredor estratégico.
El beneficio está disponible en los peajes de Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia, y comenzó a regir luego de un proceso de diálogo con los actores del territorio. Para acceder a la tarifa diferencial, es necesario cumplir con los requisitos y seguir los procedimientos a través de los canales oficiales.
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A. ¿Quiénes pueden acceder? Categorías y requisitos principales
La tarifa diferencial está dirigida a residentes y usuarios frecuentes de las zonas de influencia de los peajes mencionados, tanto para vehículos de servicio particular como de servicio público. La medida aplica a diferentes categorías vehiculares, desde automóviles y camperos, hasta buses, camiones y microbuses, según la clasificación oficial:
- IE: Automóviles, camperos, camionetas y microbuses (eje trasero de una llanta).
- IE1: Automóviles, camperos y camionetas de uso frecuente (usualmente residentes)
- IIE: Microbuses, buses y busetas pequeñas (eje trasero doble)
- IIE1: Buses y busetas de servicio público frecuente
- IIIE: Camiones pequeños y buses de dos ejes (eje trasero doble pequeño)
- IIIE1: Vehículos de carga pequeños de uso frecuente
- IVE: Camiones grandes y buses de dos ejes (eje trasero doble grande)
- VE: Camiones de tres y cuatro ejes
- VIE: Camiones grandes de cinco ejes
- VIIE: Camiones grandes de seis o más ejes
Requisitos para vehículos de servicio particular
Los interesados en acceder como particulares deben:
- Ser residentes de los municipios priorizados: Manizales (especialmente vereda La China), Chinchiná (vereda San Andrés), Palestina, Villamaría (Caldas), Santa Rosa de Cabal (corregimiento La Capilla, Risaralda), Filandia y Salento (Quindío).
- Presentar la solicitud a través de los canales del Concesionario Autopistas del Café S.A., adjuntando:
- Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía o documento equivalente.
- Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo, contrato de leasing o documento que acredite la tenencia.
- Fotocopia del Soat vigente.
- Formato de autorización de tratamiento de datos.
- Certificado de residencia expedido por la alcaldía del municipio (vigencia máxima de tres meses), o consulta del Sisbén que demuestre residencia en los municipios beneficiarios.
Requisitos para vehículos de servicio público
Quienes soliciten el beneficio para servicio público deben:
- Enviar oficio dirigido a la concesión especificando la condición (propietario, locatario o empresa).
- Fotocopia de la cédula del propietario o representante legal, o certificado de existencia y representación legal de la empresa.
- Fotocopia de la resolución de habilitación de la empresa o tarjeta de operación del vehículo.
- Certificado expedido por el representante legal de la empresa de transporte, detallando que el vehículo está vinculado y la ruta que cubre.
- Fotocopia de la licencia de tránsito y/o contrato de leasing.
- Fotocopia del Soat vigente.
- Formato de autorización de tratamiento de datos.
B. Paso a paso para solicitar la tarifa diferencial
1. Reunir los documentos: verifique que cuenta con todos los soportes exigidos según el tipo de vehículo.
2. Enviar su solicitud: debe remitir la información y documentos a través de los correos electrónicos oficiales de cada peaje:
- circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com
- tarapaca1tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com
- tarapaca2tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com
- pavastarifadiferencial@autopistasdelcafe.com
- sanbernardotarifadiferencial@autopistasdelcafe.com
Incluya: nombre y apellido, cédula, tarjeta de propiedad, número de placa, peaje al que aplica, dirección de residencia, correo, teléfono y autorización para tratamiento de datos.
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3. Validación y respuesta: tras la inscripción, el concesionario validará los documentos durante máximo dos meses. Si la solicitud y los documentos cumplen, se asignará el cupo correspondiente; de lo contrario, se notificará la no aprobación.
4. Confirmación de cupo y actualización: una vez confirmado el cupo, el solicitante podrá tener hasta 15 días calendario para actualizar o completar la documentación si es requerido.
5. Revisión final: la Concesionaria revisará la información en un plazo de 10 días calendario y la remitirá a la interventoría, que tendrá 5 días hábiles para responder. El concesionario informará la decisión al interesado.
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C. Activación y uso del beneficio
- TAG obligatorio: una vez aprobada la solicitud, el beneficiario tendrá 10 días hábiles para adquirir, a su costo, un TAG (dispositivo electrónico de pago vehicular) con alguno de los intermediadores habilitados.
- Asociación del TAG: deberá acudir al peaje correspondiente con vehículo, documento de identidad, licencia de tránsito y tarjeta de operación (si aplica) para asociar el TAG al beneficio.
Tenga presente que si ya posee un TAG, el cobro especial se aplicará automáticamente al estar asociado a la placa registrada.
El beneficio es personal e intransferible; si cambia de vehículo, debe informar a la concesionaria para desactivar el beneficio en el anterior y activarlo en el nuevo, anexando la nueva tarjeta de propiedad y cédula. Además, el costo de cambio, reposición o activación del nuevo TAG corre por cuenta del beneficiario en casos de pérdida, hurto o deterioro.
D. Inscripción y plazos
La inscripción se podrá realizar durante julio de 2026 y/o hasta agotar los cupos asignados por cada peaje. Es fundamental cumplir con todos los requisitos y responder oportunamente a solicitudes de actualización para no perder el beneficio.
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Al cumplir con los requisitos y pasos señalados, los residentes y usuarios frecuentes de las zonas priorizadas podrán acceder a la tarifa diferencial en los peajes Armenia – Pereira – Manizales.
E. Tarifas diferenciales
Estación de Peaje Tarapacá II
- IE: $700
- IIE: $700
- IIIE: $7.900
- IVE: $11.800
- VE: $29.000
- VIE: $38.500
- VIIE: $43.000
Estación de Peaje Circasia
- IE: $700
- IIE: $700
- IIIE: $9.000
Estación de Peaje San Bernardo del Viento
- IE1: $700
- IIE1: $700
- IIIE1: $6.500
- IVE: $9.700
- VE: $23.600
- VIE: $29.500
- VIIE: $34.100
Estación de Peaje Tarapacá I
- IE: $700
- IIE: $700
- IIIE: $7.900
- IVE: $11.800
- VE: $29.000
- VIE: $38.500
- VIIE: $43.000
Estación de Peaje Pavas
- IE1: $700
- IIE1: $700
- IIIE1: $6.500
- IVE: $9.700
- VE: $23.600
- VIE: $29.500
- VIIE: $34.100
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