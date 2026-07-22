Colombia

Petro habló del crimen de un diseñador gráfico, que había denunciado acoso laboral de su jefe en Bogotá: “Un empresario matando al trabajador”

El crimen de Juan Sebastián Romero, de 39 años, se presentó en el momento que, según sus familiares, él estaba dispuesto a renunciar a su empleo a raíz de los comportamientos por los que señalan a su empleador

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El crimen de Romero se presentó dentro de su lugar de trabajo, ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital colombiana - créditos Esteban Vega La-Rotta / AFP | @corpades/X
El crimen de Romero se presentó dentro de su lugar de trabajo, ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital colombiana - créditos Esteban Vega La-Rotta / AFP | @corpades/X

Como parte de una serie de publicaciones en su cuenta de X, la mañana del miércoles 22 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro se refirió a uno de los homicidios más recientes registrados en Bogotá: el del diseñador gráfico Juan Sebastián Romero, quien recibió un disparo en el pecho por parte de su empleador. De acuerdo con el relato de sus familiares, el caso se relacionaría con un presunto acoso laboral.

El caso se presentó el 26 de junio de 2026 en la localidad de Fontibón y en el lugar de trabajo de la víctima. Por este motivo, su familia exige que el caso se investigue como homicidio doloso, porque sostiene que no fue un accidente y que la principal prueba audiovisual sigue fuera de su alcance, tras contar detalles del crimen a Noticias Caracol.

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Por su parte, el jefe de Estado escribió desde su perfil en X al respecto: “Un empresario matando al trabajador que le labora con un arma de fuego. Un trabajador que vende su fuerza de trabajo intelectual forjada por el estudio”.

Por los detalles que se han conocido hasta el momento del caso, Petro aseguró: “He aquí lo que es el fascismo en Colombia”.

Petro compartió el mensaje la mañana del miércoles 22 de julio de 2026 - crédito @petrogustavo/X
Petro compartió el mensaje la mañana del miércoles 22 de julio de 2026 - crédito @petrogustavo/X

En la segunda parte del mensaje Petro argumentó por qué no se debería impulsar la propuesta de campaña que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella sobre legalizar el porte de armas en Colombia.

“Por eso no debe haber importe (sic) de armas ni empresarios ignorantes que aún crean que su riqueza no viene del trabajador y que crean que el trabajador es su esclavo”, expuso el mandatario en su mensaje.

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Al final de su publicación, Petro afirmó que “el trabajo debe emanciparse”, y agregó que “el empleador debe saber que su ganancia no sale de que el empleado gane menos, sino al contrario, como lo muestran todos los datos de mi gobierno, de que el empleado gane más”.

Para cerrar, el jefe de Estado calificó a Romero como “héroe del trabajo en Colombia”.

Casi un mes después del crimen, el proceso judicial está frenado en la Fiscalía General de la Nación - crédito @corpades/X
Casi un mes después del crimen, el proceso judicial está frenado en la Fiscalía General de la Nación - crédito @corpades/X

Los detalles del crimen: la denuncia de los familiares de Juan Sebastián Romero

La última actuación registrada en el proceso, según relató la familia con base en la información del Sistema Penal Oral Acusatorio, data del 4 de julio.

Para el 16 de julio, dijeron los familiares de Romero, no tenían noticias sobre nuevos avances, mientras la persona vinculada al caso permanecía en libertad.

La fiscal encargada ordenó entrevistas y recolección de posibles pruebas, destacó un informe del mismo medio local.

El punto de mayor tensión para los allegados está en la calificación penal del hecho y en la imposibilidad de ver el único video que habría registrado lo ocurrido.

Romero Macías tenía 39 años, era oriundo del municipio de Honda (Tolima) y trabajaba desde hacía varios años en una empresa del occidente de Bogotá como diseñador de dos marcas.

Sus familiares afirman que antes de morir había dejado por escrito su intención de renunciar por el presunto acoso laboral que, según ellos, sufría.

Juan Sebastián Romero, presuntamente asesinado a manos de su jefe en Bogotá - crédito redes sociales
Juan Sebastián Romero fue presuntamente asesinado a manos de su jefe en Bogotá - crédito redes sociales

La familia afirma que un video muestra al jefe manipulando un arma durante 10 a 15 minutos

Diego Romero, hermano de la víctima, contó al mismo noticieron que, de acuerdo con una grabación que estaría en poder de la Fiscalía, Juan Sebastián estaba en la oficina junto a su jefe, Jonathan Trujillo, dueño de la empresa.

“Hay un video que proporciona el abogado del asesino donde efectivamente se evidencia que él manipula un arma, más o menos entre 10 a 15 minutos. La manipula, la carga y la descarga ahí al lado de mi hermano”, contó el familiar de Sebastián.

La familia sostiene que ese registro es la prueba central para establecer cómo ocurrió el disparo. De paso, el joven también cuestionó que la fiscal no les haya permitido verlo, pese a que, a su juicio, resulta determinante para esclarecer los hechos.

Después del disparo, Juan Sebastián fue trasladado a un centro asistencial por su jefe, quien luego se fue del lugar.

Los familiares conocieron lo ocurrido por una llamada a la novia de la víctima en la que, según Diego, él le dijo: “Allá dejé a Juan y yo estoy con mi abogado”.

No hay certeza sobre si llegó con signos vitales al centro médico. Minutos después, el personal de urgencias informó a la familia que había ingresado sin vida.

El hermano de la víctima rechazó que el caso sea tratado como homicidio culposo y pide que no quede impune el crimen de Sebastián.

“Este es un personaje (Trujillo) que ya tiene más de 40 años, que está consciente (...) estuvo casi 15 minutos al lado de mi hermano y después va, le apunta, le dispara y lo mata”, sentenció Diego.

El mobbing también puede ser entendido como una clase de sabotaje por parte del empleador a un/a trabajador/a en específico - crédito archivo Colprensa
Sebastián le habría contado a su hermano Diego las condiciones laborales desfavorables que venía sosteniendo desde hace varios meses atrás - crédito archivo Colprensa

Juan Sebastián había expresado por escrito su intención de renunciar

La familia asegura que el diseñador había advertido en varias ocasiones sobre las condiciones laborales que enfrentaba en la empresa.

Diego recordó que su hermano le había hablado del trato recibido y de problemas con sus pagos, al señalar: “Me ha tocado demostrar que no le pagaban, lo trataban mal en el trabajo. Él se quería ir, lo había manifestado por escrito en ocasiones”-

En otro momento, también se refirió al estado del expediente y a la falta de acceso al video.

“Esto es narrado, digamos, por la fiscal. Esto es lo que me cuenta. Yo no he tenido la oportunidad de ver el video. Ella me dice que está la investigación y, pues, en esas estamos. Esto es lo que estamos actualmente y el proceso no avanza. Ahí se quedó. La última vez que hicieron algo, según el Spoa, fue el 4 de julio. Ya hoy es 16 de julio y, pues, no sé, la verdad desconozco en qué irá el caso”, expuso Diego al mismo medio, con la intención de que la diligencia siga su curso.

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