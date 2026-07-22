Murió alias Búho en la cárcel La Picota de Bogotá: estas son las hipótesis sobre la causa de su muerte

Gennie Alberto Moreno Valencia, alias Búho, fue uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Rastrojos. - crédito Policía Nacional

Las autoridades investigan las circunstancias en las que murió Gennie Alberto Moreno Valencia, conocido con el alias de Búho, uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Rastrojos, quien permanecía privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a Noticias RCN que Moreno Valencia falleció mientras se encontraba recluido en el centro penitenciario. Aunque inicialmente se conoció que la muerte habría estado relacionada con un aparente infarto, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y esperan los resultados de los exámenes forenses para establecer con precisión la causa del deceso.

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El reporte preliminar del Inpec apunta a un aparente infarto

De acuerdo con un reporte interno del Inpec, conocido por los medios, el privado de la libertad fue encontrado sin signos vitales hacia las 6:30 de la mañana, momento en el que la médica de turno confirmó el fallecimiento.

El documento señala: “Siendo las 06:30 horas del día de hoy, médica de turno informa el deceso del privado de la libertad MORENO VALENCIA GENNIE ALBERTO (...) informe preliminar: al parecer infarto. Se solicita Fiscalía para actos urgentes”.

El mismo reporte indica que Moreno Valencia tenía 48 años y que, tras confirmarse su muerte, se solicitó la presencia de la Fiscalía para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad que deberá determinar oficialmente la causa de la muerte.

El Inpec reportó de manera preliminar que la muerte de alias Búho habría sido causada por un aparente infarto. - crédito Colprensa

Investigan otras hipótesis sobre el fallecimiento

Además de la hipótesis del aparente infarto, El Tiempo informó que las autoridades analizan otras posibles causas del fallecimiento.

Según ese medio, una de las primeras hipótesis corresponde a un posible envenenamiento, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las indagaciones que adelantan los investigadores.

El diario también señaló, citando fuentes al interior de la cárcel La Picota, que otra línea de investigación busca establecer si alias Búho presentó complicaciones respiratorias derivadas de problemas de salud, entre ellos una condición asociada a epilepsia.

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De acuerdo con esas mismas fuentes, también se evalúa si el deterioro de su estado de salud pudo estar relacionado con el consumo de medicamentos, versión que igualmente permanece bajo verificación.

Asimismo, el diario indicó que investigadores no descartan revisar si el caso pudiera tener relación con antiguas disputas entre estructuras del narcotráfico del Valle del Cauca, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme esa posibilidad.

Por ahora, será el dictamen de Medicina Legal el que permita establecer si la muerte obedeció a causas naturales, a una condición médica preexistente o si existió la intervención de terceros.

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El exjefe de Los Rastrojos permanecía recluido en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá. - crédito John Paz/Colprensa

¿Quién era alias Búho?

Según informó Noticias RCN, Gennie Alberto Moreno Valencia fue uno de los principales cabecillas de Los Rastrojos, organización criminal que tuvo fuerte presencia en el suroccidente del país.

Ese medio recordó que su captura se produjo en abril de 2009, cuando asistía al funeral de su suegro en Cali. De acuerdo con la información publicada, utilizaba una cédula falsa para evitar ser identificado y, al momento de su captura, habría intentado sobornar a los uniformados que ejecutaban la orden judicial por delitos relacionados con homicidio y conformación de grupos armados.

El medio también indicó que, antes de convertirse en uno de los líderes de Los Rastrojos, Moreno Valencia hizo parte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y era requerido por la Corte Distrital de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

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El noticiero además recordó que, tras recibir el beneficio de prisión domiciliaria, se fugó en 2011. Posteriormente, fue señalado de haber ordenado la masacre ocurrida en 2013 en la discoteca Barra La 44, en Cali, y volvió a ser capturado un año después en Pereira.

La extradición a Estados Unidos

Por su parte, El Tiempo recordó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló en 2016 la extradición de alias Búho a Estados Unidos, donde era requerido por una Corte del Distrito de Nueva York.

Según ese medio, las autoridades estadounidenses lo investigaban por tráfico agravado de estupefacientes, lavado de activos y otros delitos relacionados con una red internacional de narcotráfico, hechos que habrían ocurrido entre 2004 y 2012.

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El diario también señaló que Moreno Valencia fue extraditado en 2017 y que, tras cumplir parte de su condena en ese país, regresó a Colombia, donde permanecía recluido en la cárcel La Picota al momento de su fallecimiento.

Las autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal para establecer la causa exacta de la muerte de alias Búho. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Rastrojos y el contexto criminal

Noticias RCN explicó que Los Rastrojos surgieron como una organización criminal fundada por Wilber Varela, alias Jabón, con el propósito de enfrentar la estructura liderada por Diego Montoya, alias Don Diego, en medio de la disputa por el control de las rutas del narcotráfico que salían del Valle del Cauca.

El medio recordó que, tras el asesinato de alias Jabón en Venezuela y la posterior extradición de alias Don Diego a Estados Unidos, las autoridades concentraron sus esfuerzos en capturar a los principales integrantes de esa organización, entre ellos alias Búho.

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Las investigaciones continúan

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la causa de la muerte de Gennie Alberto Moreno Valencia.

Mientras el reporte preliminar del Inpec habla de un aparente infarto, las versiones sobre un posible envenenamiento, complicaciones de salud o cualquier otra circunstancia continúan siendo hipótesis de investigación, tal como informaron los medios ya mencionados.