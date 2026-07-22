EPS Famisanar salió al paso de la denuncia de Andrés Forero sobre una crisis: advierten que están en un proceso de “empalme”

Famisanar explicó que adelanta un proceso de diagnóstico y reorganización interna luego de las denuncias del senador Andrés Forero - crédito EPS Famisanar

La EPS Famisanar salió al paso de los rumores sobre un supuesto vacío en sus cargos directivos y dio un parte de tranquilidad a sus usuarios. A través de un comunicado oficial, la entidad explicó cómo avanza la reorganización interna que adelanta el Gobierno nacional durante su proceso de intervención, al asegurar que la operación administrativa y la atención en salud se mantienen con normalidad.

La aclaración de la entidad se dio luego de los señalamientos del senador Andrés Forero, del Centro Democrático, que cuestionó la estabilidad del equipo de trabajo de la EPS —que está intervenida por el Estado— e indicó que varias jefaturas clave estaban sin nombramientos en propiedad.

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“Lo de la intervenida @EPS_Famisanar alarma. Además de la comunicación, me informan que ‘no hay gerente financiero, no hay secretario general, no hay tesorero en propiedad, no hay gerente de salud en propiedad, no hay gerente de planeación en propiedad’. ¿Qué dice @QuinteroCalle? (sic)”, publicó Andrés Forero en su cuenta de X.

Andrés Forero alertó sobre un problema interno desde la EPS Famisanar, en manos del Estado - crédito @AForeroM/X

¿De dónde surgieron los rumores y la denuncia?

Las dudas entre la ciudadanía y el sector político comenzaron tras la difusión de una circular interna firmada por Mauricio Molina Álvarez, agente especial interventor de la empresa. En ese documento, enviado a los trabajadores, se anunció la congelación temporal de contrataciones y movimientos dentro de la nómina.

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Supuestamente, la medida buscaba detener provisionalmente las vinculaciones de personal, los encargos, las modificaciones de contratos y la provisión de vacantes. El objetivo principal de la orden era organizar las finanzas y la estructura de la empresa antes de tomar decisiones definitivas.

Por esta razón, el senador uribista compartió el documento emitido por la entidad de salud, que actualmente se encuentra bajo la vigilancia y administración de la Superintendencia Nacional de Salud, dirigida por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

“Con el propósito de garantizar la adecuada organización administrativa y la correcta gestión de los procesos institucionales, quedan suspendidas temporalmente varias actuaciones internas. Cualquier decisión relacionada con el levantamiento de esta medida o con la reanudación de los trámites será informada oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación de la entidad”, explicaba el documento.

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Comunicado de la EPS Famisanar en el que se habla sobre la vinculación laboral de sus empleados - crédito @AForeroM/X

La explicación de la EPS Famisanar ante las denuncias públicas

Ante las inquietudes causadas por la circular y las publicaciones en redes sociales, las directivas de Famisanar explicaron detalladamente el panorama de la entidad para tranquilizar a los afiliados.

La administración señaló que actualmente avanza en un diagnóstico completo para conocer las necesidades reales de cada área. Además, confirmó que los liderazgos de los departamentos mencionados sí cuentan con personal a cargo de las funciones.

“La entidad se encuentra actualmente en un proceso de empalme y diagnóstico institucional, orientado a evaluar de manera integral los aspectos asistenciales, administrativos, financieros, operativos y de talento humano. Este ejercicio resulta indispensable para identificar las necesidades reales de la organización”, precisó la EPS por medio de un comunicado.

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EPS Famisanar anunció que suspendió temporalmente algunos procesos administrativos mientras adelanta revisiones internas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre los puestos directivos en discusión, la institución aclaró que el trabajo cotidiano no se ha detenido en ningún momento, pues las tareas están asumidas por profesionales del propio equipo interno.

“Es importante precisar que los cargos a los que hacen referencia dichas publicaciones se encuentran actualmente cubiertos por personal de planta, garantizando la continuidad operativa y el normal funcionamiento de la Entidad. Así mismo, cualquier decisión relacionada con su provisión o eventual reemplazo estará precedida de un análisis técnico y objetivo”, agregaron en el comunicado.

De igual manera, desde la gerencia de la EPS se reiteró que el proceso de intervención busca ordenar la compañía para responder mejor a los requerimientos del sistema de salud y de las personas que reciben sus servicios en el país: “La administración reitera su compromiso con una gestión responsable, transparente y sustentada en criterios técnicos, privilegiando en todo momento el fortalecimiento institucional, la estabilidad operativa y la protección del derecho fundamental a la salud de los afiliados”.

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EPS Famisanar aseguró que no existe un vacío administrativo y que sus funciones continúan con normalidad - crédito EPS Famisanar

Con estas aclaraciones, la entidad aseguró que busca resolver las dudas que han surgido y brindar tranquilidad a sus afiliados durante el proceso de reorganización. Sin embargo, con el cambio de gobierno y la llegada de la administración de Abelardo de la Espriella, se mantiene la expectativa sobre posibles modificaciones en el manejo de esta y otras entidades que permanecen intervenidas.