Colombia

El señalado agresor de una mujer en plena vía de Fusagasugá se entregó en forma voluntaria, confirmó el gobernador de Cundinamarca

Las imágenes de video difundidas en redes sociales muestran que el agresor la toma del cabello mientras la insulta y comienza a golpearla en la calle. La secuencia se prolonga durante varios minutos, mientras la mujer intenta reaccionar y entender qué está ocurriendo

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El video de una golpiza a una mujer desata indignación - crédito @ColombiaOscura/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la mañana del 22 de julio de 2026 que un hombre señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá se entregó a las autoridades tras la difusión de un video de cámaras de seguridad.

“La presión social y de las autoridades lograron que Edwin Ricardo Reyes Vargas, señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá, se presentara voluntariamente ante las autoridades en la Estación de Policía de Girardot”.

Rey informó en su cuenta de X que, luego de presentarse en la estación de Policía de Girardot, Reyes Vargas fue movilizado por la Policía Nacional hasta Fusagasugá para quedar a disposición de la Fiscalía. “Desde allí fue trasladado a Fusagasugá por la Policía Nacional para atender el requerimiento de la Fiscalía Quinta”, escribió.

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Según el gobernador, el hombre quedó en las instalaciones del ente investigador mientras avanzan los trámites judiciales. “En este momento permanece en las instalaciones del ente investigador, acompañado por la Defensoría Pública, mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes”, indicó.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la mañana del 22 de julio de 2026 que un hombre4 señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá, se entregó tras la difusión de un video de cámaras de seguridad - crédito @JorgeEmilioRey/X
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la mañana del 22 de julio de 2026 que un hombre4 señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá, se entregó tras la difusión de un video de cámaras de seguridad - crédito @JorgeEmilioRey/X

En el mismo mensaje, Rey vinculó el caso con la postura de su administración frente a la violencia de género. “En Cundinamarca no toleramos ningún acto de violencia contra las mujeres. Seguiremos respaldando el trabajo de las autoridades para que este proceso avance con celeridad y la justicia actúe”, señaló.

El mandatario también destacó el rol de las instituciones y de la ciudadanía que reclamó actuaciones frente al hecho ocurrido en Fusagasugá. “Mi reconocimiento a la Policía Nacional (@policia), a la Fiscalía (@FiscaliaCol) y a todos los ciudadanos que alzaron su voz para exigir justicia”, escribió.

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Apareció joven que recibió brutal golpiza en Fusagasugá

La joven Mónica Pérez reapareció y declaró ante la Fiscalía de Fusagasugá después de haber sido reportada como desaparecida tras la golpiza que sufrió en la madrugada del 15 de julio, un caso que tomó dimensión nacional por la difusión de un video de seguridad y que ahora mantiene abierta la búsqueda del hombre señalado de atacarla.

La mujer volvió a comunicarse con su familia en la noche del 16 de julio, luego de permanecer cerca de 24 horas sin contacto con sus allegados. Ese lapso había alimentado la preocupación de familiares, medios locales y habitantes del municipio, que decían no tener noticias de ella desde la agresión.

El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey confirmó la mañana del 22 de julio de 2026 que Edwin Ricardo Reyes Vargas, señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá - crédito @JorgeEmilioRey/X
El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey confirmó la mañana del 22 de julio de 2026 que Edwin Ricardo Reyes Vargas, señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá - crédito @JorgeEmilioRey/X

Según Control Noticias de Fusagasugá, Pérez llegó a la sede de la Fiscalía acompañada por sus familiares para entregar su versión de los hechos y avanzar en el proceso judicial que busca esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente al agresor, que en las primeras versiones sería su pareja sentimental.

El medio local informó desde las afueras de la sede judicial que la joven ya estaba rindiendo declaración. La reaparición puso fin a la incertidumbre que se había instalado desde que se conoció el ataque.

El video mostró una agresión en plena vía pública del barrio Gaitán

El caso se conoció por una grabación de una cámara de seguridad del barrio Gaitán, en Fusagasugá. Allí quedó registrado el momento en que la víctima desciende de un taxi con una maleta y es abordada por un hombre que, al parecer, ya la esperaba en el lugar.

Las imágenes muestran que el agresor la toma del cabello mientras la insulta y empieza a golpearla en la calle. La secuencia se prolonga durante varios minutos, mientras la mujer intenta reaccionar y entender lo que está ocurriendo.

“Oiga, ¿qué le pasa?”, se escucha decir a la joven cuando todavía está cerca del vehículo de servicio público. El taxi se retira y la víctima queda sola frente al atacante.

La secretaria de Mujer y Género de la Alcaldía de Fusagasugá, Carolina Rico, solicitó ayuda a la ciudadanía para dar con el paradeero del agresor - crédito @AlcFusagasuga/X

La grabación evidencia que el hombre siguió golpeándola con puños y patadas. Después tomó un casco de motocicleta y lo usó para darle repetidos golpes en la espalda y la cabeza, mientras ella trataba de cubrirse y buscaba resguardo junto a una grúa estacionada.

Uno de los momentos más notorios del video es el pedido de ayuda de la mujer en medio de la agresión. “Auxilio”, gritó la joven mientras intentaba protegerse con los brazos y se tocaba las zonas del cuerpo donde había recibido los golpes.

De acuerdo con el registro, ningún vecino habría salido a intervenir. En cambio, varios perros callejeros se acercaron al lugar y empezaron a ladrarle al agresor, que se alejó por momentos.

Mientras la Fiscalía recopila el testimonio de la víctima, la investigación continúa enfocada en establecer la identidad y el paradero del hombre señalado de protagonizar la agresión. La Policía mantiene abiertas las diligencias y reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicarlo.

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Gobernador de CundinamarcaFusagasugáEntrega voluntariaAgresión a una mujerColombia-Noticias

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