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Alex Saab se declaró no culpable en EE. UU.: corte de Florida canceló audiencia del 24 de julio y seguirá el proceso sin su comparecencia

La defensa del empresario colombiano logró que el tribunal aceptara su representación sin presencia física, mientras el expediente por presunto lavado de dinero continúa su curso en la justicia federal estadounidense

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Alex Saab se declaró no culpable ante una corte federal de Florida y continuará el proceso judicial en Estados Unidos representado por su equipo de abogados - crédito agusantonetti/X
Alex Saab se declaró no culpable ante una corte federal de Florida y continuará el proceso judicial en Estados Unidos representado por su equipo de abogados - crédito agusantonetti/X

El empresario colombiano Alex Saab se declaró no culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida de los cargos que enfrenta en Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Con esa actuación procesal, el tribunal dejó sin efecto la audiencia que estaba prevista para el 24 de julio de 2026 y autorizó que continúe esta etapa del proceso representado por sus abogados, sin necesidad de comparecer personalmente.

La decisión se produjo luego de que la defensa solicitara formalmente la exención de la presencia física de Saab en la audiencia. De acuerdo con información en el documento, la corte federal aceptó la petición y también canceló el reporte de abogados programado para esa misma fase del proceso.

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La representación legal del empresario quedó a cargo de Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster, quienes presentaron una notificación de comparecencia permanente ante el tribunal. En ese documento también quedó registrada la declaración de no culpabilidad frente a los cargos formulados por las autoridades estadounidenses.

Aunque la determinación modifica la forma en que avanzará el proceso, no representa un pronunciamiento sobre el fondo del caso ni sobre la responsabilidad penal de Saab. La causa seguirá su curso en la jurisdicción federal del Distrito Sur de Florida.

El caso se reactivó tras su regreso a custodia de Estados Unidos

El proceso contra Alex Saab volvió a activarse en mayo de 2026, cuando fue trasladado nuevamente a Estados Unidos.

El empresario colombiano había sido detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021 para responder por cargos relacionados con un presunto esquema de lavado de dinero.

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Documento de la Corte del Distrito Sur de Florida en el que se registra la declaración de no culpabilidad de Alex Saab y se deja sin efecto la audiencia prevista para el 24 de julio de 2026 - crédito @maibortpetit/X
Documento de la Corte del Distrito Sur de Florida en el que se registra la declaración de no culpabilidad de Alex Saab y se deja sin efecto la audiencia prevista para el 24 de julio de 2026 - crédito @maibortpetit/X

Sin embargo, en diciembre de 2023 fue liberado por decisión de la administración del entonces presidente Joe Biden, mediante un indulto condicional que hizo parte de un intercambio diplomático entre Washington y Caracas.

Ese acuerdo permitió la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, varios presos políticos venezolanos y un fugitivo estadounidense.

Tras regresar a Venezuela, Saab fue incorporado al régimen de Nicolás Maduro. En enero de 2024 asumió la presidencia del Centro Internacional de Inversiones Productivas y, meses después, en octubre, fue nombrado ministro de Industria.

Su permanencia en el gabinete terminó el 17 de enero de 2026, cuando esa cartera fue fusionada con el Ministerio de Comercio durante una reestructuración del Ejecutivo venezolano.

Posteriormente, en mayo de 2026, las autoridades venezolanas anunciaron su deportación a Estados Unidos, argumentando que se trataba de un ciudadano colombiano requerido por la justicia de ese país. Desde entonces, el expediente volvió a avanzar ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Las acusaciones apuntan a un esquema de más de USD 350 millones

La detención de Alex Saab marca un giro en la coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, según fuentes de Reuters - crédito Colprensa
Alex Saab presentó una declaración de no culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida dentro del proceso que enfrenta en Estados Unidos por presunto lavado de dinero - crédito Colprensa

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab habría participado en un esquema que permitió mover más de 350 millones de dólares hacia cuentas bancarias en el exterior mediante operaciones financieras ilícitas.

Las autoridades estadounidenses también lo han señalado de mantener vínculos con contratos de importación de alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), además de otros negocios relacionados con vivienda, oro y petróleo en Venezuela.

Información citada por el portal Insight Crime sostiene que Saab y su socio Álvaro Pulido participaron en contratos ejecutados a través de una red de empresas registradas en distintos países.

Entre esos casos figura la empresa Fondo Global de Construcción, que, según esa investigación, recibió cerca de 159 millones de dólares entre 2012 y 2013 para importar kits de vivienda, aunque habría entregado productos valorados en aproximadamente 3 millones de dólares.

Con la radicación del documento, el empresario colombiano quedó eximido de asistir a la audiencia programada para el próximo 24 de julio de 2026 - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
Con la radicación del documento, el empresario colombiano quedó eximido de asistir a la audiencia programada para el próximo 24 de julio de 2026 - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

La misma reconstrucción periodística señala que sociedades vinculadas con ambos empresarios firmaron contratos cercanos a 125 millones de dólares para el suministro de maíz, trigo, arroz y soya a Venezuela.

Además, documentos internos de Pdvsa conocidos en 2022 indicarían que 19 empresas relacionadas con Saab y Pulido acumulaban deudas cercanas a 1.500 millones de dólares.

Otro de los elementos mencionados en el expediente es que Saab habría colaborado con la DEA en 2018, entregando más de 10 millones de dólares provenientes de recursos obtenidos mediante actos de corrupción y comprometiéndose a comparecer ante la justicia estadounidense en mayo de 2019, compromiso que, según las autoridades, no cumplió.

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