Ingreso Mínimo Garantizado: inician los pagos de julio para más de 175.000 hogares en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá inició los pagos de julio del Ingreso Mínimo Garantizado para más de 175.000 hogares y 111.000 personas mayores, jóvenes y con discapacidad - crédito Integración Social

La Alcaldía Mayor de Bogotá inició los pagos correspondientes al ciclo de julio del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), beneficiando a más de 175.000 hogares y 111.000 personas mayores, jóvenes y personas con discapacidad, según informó la Secretaría Distrital de Integración Social.

En este ciclo, la estrategia incluye transferencias a los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación, Jóvenes, Personas Mayores y personas que viven en pagadiarios, con un monto global que supera los $44.500 millones. La inversión acumulada de este año ya sobrepasa los $300.000 millones.

Los pagos del IMG de julio se realizan de manera escalonada, es decir, no todas las personas recibirán la transferencia al mismo tiempo. Algunas empezarán a recibir el dinero desde el inicio del ciclo, mientras que otras deberán esperar unas semanas más, según el cronograma definido por Integración Social y los trámites presupuestales locales. El componente de Personas con Discapacidad mantiene su calendario habitual.

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El ciclo de julio del Ingreso Mínimo Garantizado incluye transferencias para Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación, Jóvenes, Personas Mayores y personas que viven en pagadiarios - crédito Secretaría de Integración Social

¿Quiénes reciben el pago del Ingreso Mínimo Garantizado y cómo se determina el beneficio?

La selección de beneficiarios y el tipo de transferencia dependen del grupo Sisbén en el que se encuentre el hogar:

Sisbén A: los hogares en este grupo que ya reciben IMG continuarán recibiendo la transferencia. Si además tienen personas con discapacidad, mayores o jóvenes en ruta de inclusión social y productiva, podrán recibir apoyos adicionales.

Sisbén B: los hogares que venían recibiendo IMG verán cambios. Si cuentan con personas con discapacidad, mayores o jóvenes en ruta de inclusión social y productiva, recibirán nuevas transferencias específicas. Si no cumplen estos criterios, dejarán de recibir el IMG.

Sisbén C: solo podrán ser beneficiarias personas con discapacidad (C1 a C9), mayores (C1) y jóvenes en ruta de inclusión social y productiva (C1 a C9).

En total, más de 175.000 hogares acceden a las transferencias de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación, mientras que 111.000 personas reciben apoyos dirigidos a mayores, jóvenes y personas con discapacidad. También se incluyen beneficiarios que viven en pagadiarios.

La inversión del Ingreso Mínimo Garantizado en julio supera los $44.500 millones y el acumulado de 2024 ya sobrepasa los $300.000 millones - crédito Integración Social

¿Cómo y dónde se reciben los pagos?

El pago del Ingreso Mínimo Garantizado se realiza a través de billeteras digitales como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. Para quienes no tienen acceso a estos servicios, el cobro se puede realizar presencialmente en puntos Efecty mediante giro.

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Las personas beneficiarias reciben un mensaje de texto una vez los recursos están disponibles. La secretaría enfatizó la importancia de esperar la notificación antes de intentar el retiro para evitar demoras o desplazamientos innecesarios.

En caso de dudas o novedades, la Secretaría publicará información actualizada en su página web oficial (www.integracionsocial.gov.co) y en sus redes sociales institucionales.

¿Qué pasa con los retrasos y demoras en algunas localidades?

La dependencia reconoció que, debido a retrasos en trámites presupuestales de algunas alcaldías locales, los pagos podrían demorar en localidades como Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme.

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Los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá se entregan de forma escalonada según el cronograma de la SDIS y los trámites presupuestales locales - crédito Integración Social

La entidad está trabajando con los Fondos de Desarrollo Local para acelerar los procesos y garantizar que los pagos pendientes se realicen a la mayor brevedad.

Recarga de pasajes gratis en TransMilenio: quiénes y cómo se benefician

Además de los pagos del IMG, la estrategia incluye la recarga de pasajes gratis para el sistema de transporte masivo TransMilenio durante julio. La medida facilita el acceso a la movilidad de personas en condición de vulnerabilidad y promueve el acceso a la educación, el empleo y otros servicios en la ciudad.

En julio, más de 747.000 personas se beneficiarán de la recarga gratuita, con una inversión superior a $11.200 millones. El grupo incluye 333.000 personas mayores, 160.000 con discapacidad, 252.000 en condición de pobreza, exhabitantes de calle y quienes viven en pagadiarios.

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La activación de los pasajes se realiza acercándose a las estaciones de Transmilenio con dispositivos de carga automática o puntos autorizados de carga personalizada, usando la tarjeta personalizada TuLlave. La asignación es automática para quienes cumplen los criterios y el número de pasajes depende de la situación socioeconómica y poblacional de cada persona.

La recarga de pasajes gratis en Transmilenio beneficiará a más de 747.000 personas en julio y se activa con la tarjeta personalizada TuLlave en estaciones y puntos autorizados - crédito Integración Social

¿Qué debe hacer cada beneficiario?

Verifique la notificación: espere el mensaje de texto que indica la disponibilidad del pago.

Revise el canal de pago: si tiene billetera digital, revise el saldo. Si no, consulte si debe acercarse a Efecty.

Para pasajes gratis : lleve la tarjeta TuLlave a una estación o punto autorizado para activar la recarga automática.

Consulte novedades: utilice los canales oficiales de la SDIS para cualquier inquietud o actualización.

La Secretaría Distrital de Integración Social recordó que toda novedad sobre los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado y la recarga de pasajes será informada exclusivamente por los canales institucionales y recomendó no dejarse engañar por mensajes ajenos a los medios oficiales.