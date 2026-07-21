Martha Peralta reaccionó a duras críticas de Carlos Carrillo, que vaticinó que su curul en el Congreso se perderá por escándalo de la Ungrd

Aunque ambos dicen que son leales al presidente Gustavo Petro, la senadora Martha Peralta y el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo protagonizan el más reciente rifirrafe al interior del progresismo - crédito Martha Peralta/Facebook - Juan Diego López/EFE -

En lo que sería el ‘ruido de sables’ al interior de los movimientos progresistas, la senadora Martha Peralta, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y que hace parte de la circunscripción indígena, arremetió el martes 21 de julio contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo, que con un duro mensaje puso en entredicho la continuidad de la congresista en el legislativo.

Peralta, a través de su perfil de X, le salió al paso a los señalamientos de Carrillo, que además de vaticinar que perderá su curul en el legislativo, al estar presuntamente involucrada la parlamentaria en el escándalo de corrupción en la Ungrd, también hizo observaciones sobre el sentido del voto de la senadora en la elección del presidente del Congreso. Un fuerte enfrentamiento que no pasó desapercibido en las plataformas digitales.

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“La curul de Martha Peralta se perderá en el momento en que vuelva a la cárcel, pero hoy al parecer votará con Abelardo de la Espriella. Senadora Martha Peralta, ¿su voto será por (Alfredo) Deluque? ¿Hará público su voto como pidió el presidente Gustavo Petro?”, escribió Carrillo en la mañana del 20 de julio, antes de la elección del nuevo titular del Senado, en la que se impuso Honorio Henríquez del Centro Democrático.

Con este mensaje en la red social X, el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo lanzó duros señalamientos contra la senadora Martha Peralta - crédito @CarlosCarrilloA/X

Y es que según el exfuncionario, Peralta habría tenido la intención de apoyar a Deluque, que como ella es guajiro, pese a que era la ficha de De la Espriella. La controversia en contra de la congresista creció porque la senadora, a diferencia de los integrantes del Pacto Histórico, no mostró su voto ante la plenaria; lo que levantó aún más las sospechas en lo que respecta a su decisión en este pulso contra el mandatario entrante.

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En su respuesta, Peralta sostuvo que su decisión fue “coherente y pública”, y la vinculó de forma directa al pedido del presidente Gustavo Petro. Y le recordó a Carrillo los motivos por los que, según la información de la congresista, la permanencia de Carrillo en la Ungrd se extendió hasta que una decisión de la Procuraduría General de la Nación en su contra lo sacó del cargo; justo en la recta final de la administración Petro.

¿Qué dijo Martha Peralta en respuesta a Carlos Carrillo?

En su perfil de X, la congresista respondió a su contradictor con una mezcla entre señalamientos hacia la gestión del exdirectivo, apreciaciones personales y una advertencia política a Carrillo. “El mismo presidente Gustavo Petro se lo dijo a toda Colombia: ‘no lo saco porque hay ley de garantías’. Usted va a terminar siendo el (Jorge Enrique) Robledo de este sector alternativo. Se lo pronostico", refirió Peralta en su mensaje.

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La senadora Martha Peralta respondió a los 'dardos' lanzados por el extitular de la Ungrd Carlos Carrillo sobre su situación jurídica - crédito @marthaperaltae/X

Y, además de la comparación con el veterano líder de izquierda, que se convirtió en uno de los más férreos opositores a la administración Petro, la mujer defendió su voto. “Deje de estar juzgando a la gente; la vida da muchas vueltas. Mi voto fue coherente y público, como lo pidió el presidente Gustavo Petro. Yo sí tengo lealtad y principios. Gustavo lo sabe. No como contigo, que nunca se sabe qué esperar”, expresó la senadora.

La respuesta de Carrillo no tardó. “Mentirosa como siempre, el presidente todo el tiempo tuvo a su disposición mi renuncia, si me quería fuera de la Ungrd solo necesitaba enviar un mensaje. Senadora, el escándalo de la Ungrd le costó a nuestro proyecto político la reserva moral. Hoy los que se han robado una y otra vez el país andan envalentonados diciendo que todos somos unos corruptos", expresó el exdirector.

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Y agregó graves señalamientos contra la congresista y lo que sería su accionar en este entramado de irregularidades. “Usted estaba metida de cabeza en la unidad, o va a decir que no se reunía con Olmedo. ¡La lambonería no es lealtad!“, remató el exdirector de la entidad en su réplica a lo dicho por la senadora.

En una nueva réplica, el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo reaccionó a la defensa de la senadora Martha Peralta, que negó que esté vinculada al escándalo de la entidad - crédito @CarlosCarrilloA/X

¿Cuál es el caso que afronta Martha Peralta en la Corte Suprema?

Es válido precisar que la parlamentaria es investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd. En el proceso se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, tras los testimonios del exdirector de la unidad Olmedo López y el exsbudirector Sneyder Pinilla, que acusaron a Peralta de haber direccionado contratos.

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En específico, un contrato de maquinaria amarilla por cerca de $2.200 millones con el fin de beneficiar a empresarios aliados suyos en La Guajira. La Fiscalía, de acuerdo con el contexto del caso, sostuvo en su hipótesis de que este tipo de gestiones habrían sido usadas dentro de un entramado para obtener apoyos a las reformas del gobierno Petro en el Congreso; en una controversia que surgió tras las denuncias de Carrillo.

El expediente avanzó después de varios aplazamientos para asistir a la diligencia de indagatoria citada por la magistrada Cristina Lombana. Ante esas postergaciones, la Corte ordenó la conducción y reclusión temporal de Peralta durante su comparecencia para garantizar su presencia en el proceso, aunque después de cinco días la mujer recuperó su libertad, el 22 de junio de 2026, en un caso en el que ha rechazado los cargos.

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