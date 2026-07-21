Lina María Garrido se burló de Gustavo Petro por no escuchar a la oposición: “La última vez que se quedó, yo lo destruí”

Lina María Garrido criticó al presidente Gustavo Petro por retirarse del Salón Elíptico antes de la réplica de la oposición durante la instalación del Congreso en 2026 - crédito Lina Maria Garrido/Facebook - Presidencia

La exrepresentante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical, cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro de retirarse del Salón Elíptico antes del inicio del discurso de réplica de la oposición, durante la instalación del nuevo Congreso de la República para el cuatrienio 2026-2030.

Y es que el evento del 20 de julio de 2026 marcó la última intervención del mandatario en la apertura de las sesiones legislativas previo a la entrega del poder al presidente electo, Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto.

La salida anticipada del jefe de Estado generó reacciones entre las bancadas de oposición, que contaban con el espacio institucional para responder al balance del Gobierno nacional. Lina María Garrido, que no obtuvo una curul en las elecciones legislativas de marzo, recordó su intervención de 2025 ante la plenaria y relacionó ese antecedente con la postura del mandatario.

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Aunque Gustavo Petro habló por cerca de dos horas durante de la instalación del Congreso, él no quiso escuchar a la oposición - crédito Ovidio González/Presidencia

A través de su cuenta en la red social X, la excongresista se refirió al retiro del jefe de Estado con la siguiente declaración: “Le tocó salir corriendo porque la última vez que se quedó, yo lo destruí”.

Las palabras de la exrepresentante encontraron réplica inmediata por parte de integrantes del Pacto Histórico, la coalición oficialista del Gobierno nacional. Desde la misma red social del movimiento político recordaron el resultado de las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026, en las cuales la excongresista no logró conservar su representación en la Cámara.

“Qué coincidencia… esa misma intervención de “la última vez” fue la que le permitió a Colombia descubrir que no eras reelegible. Resultado: te quemaste el 8 de marzo y hoy no estás en el Congreso para “destruir” a nadie. La que salió corriendo fuiste tú… pero por la puerta de atrás (sic)”.

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El comentario de Lina María Garrido sobre Petro que provocó la respuesta inmediata del Pacto Histórico - crédito @PactoHistorico/X

Los puntos de la réplica ejercida por Lina María Garrido que la llevó al reconocimiento

El antecedente al que hizo referencia la lideresa araucana ocurrió durante la instalación del Congreso en julio de 2025. En esa oportunidad, Lina María Garrido asumió la vocería de la oposición y presentó un balance crítico sobre los primeros tres años de la administración Petro.

Durante su intervención, la entonces congresista mencionó haber respaldado la candidatura de Petro en la contienda presidencial de 2022, bajo el argumento de que su posición actual respondía al incumplimiento de las propuestas presentadas a los electores.

Frente al pleno del Congreso de la República, Garrido expresó en esa fecha: “A diferencia de quienes hoy ejercen la réplica, yo voté por usted, como lo hicieron 11 millones de colombianos (...) Lo hicimos porque durante décadas usted nos dijo que tenía las fórmulas mágicas para resolver los grandes problemas del país. Hoy, tres años después, no hay nada que mostrar”.

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Lina María Garrido quedó en el recuerdo nacional luego de su fuerte réplica al Gobierno Petro durante la instalación del Congreso de 2025 - crédito Colprensa

En esa misma sesión de 2025, la exrepresentante expuso cuestionamientos sobre el deterioro del orden público, al señalar incrementos en los hechos de violencia en las regiones y las amenazas directas contra líderes políticos y miembros de la fuerza pública.

Aquella vez, Garrido incluyó observaciones a la política de género de la administración, así como duras críticas a la gestión en sectores sociales e infraestructura básica.

Con la mirada directa a Gustavo Petro, la entonces congresista enfatizó las investigaciones judiciales relacionadas con el desvío de recursos destinados a la compra de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, al recordar el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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De igual forma, la excongresista abordó las modificaciones en el sistema de salud y la ejecución presupuestal de las entidades del orden nacional, al señalar retrasos en la entrega de obras públicas e inversiones regionales.