Abelardo de la Espriella informó que tendrá sedes alternas a la Casa de Nariño en Medellín, Cali y Barranquilla: “Voy a estar en todas las regiones”

El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que la sede principal del Escudo de las Américas estará en Medellín - crédito Miguel Ángel López/AP

Desde Medellín, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que tendrá varias sedes alternas a la Casa de Nariño. Esto, con el fin de gobernar desde “las regiones”. El mandatario electo eligió tres ciudades principales para despachar, ubicadas en el Atlántico, en el Valle del Cauca y en Antioquia.

“Ustedes saben que yo he dicho que no voy a gobernar desde la Casa de Nariño. Pues, voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, vamos a tener otra sede alterna en el suroccidente, en Cali, y una sede en Medellín”, detalló el jefe de Estado entrante en una rueda de prensa.

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De igual manera, dio a conocer que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya dispuso de un lugar para que pueda ubicar su sede alterna. “El señor gobernador nos ha hecho un generoso ofrecimiento para que esa sede funcione en el Palacio Rafael Uribe Uribe. Gracias, querido gobernador, por ese ofrecimiento y estoy feliz”, expresó De la Espriella, dirigiéndose directamente al mandatario departamental, que lo acompañó en sus declaraciones.

Por otro lado, reveló dónde estará ubicada la sede del Escudo de las Américas. “La sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico, y la sede de Colombia la vamos a tener en Medellín, porque aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado”, dijo.

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