Así operaría el Plan Patriota 2.0: el acuerdo de cooperación militar que Estados Unidos firmaría con Colombia para enfrentar a las organizaciones terroristas

El ministro de Defensa designado por Abelardo de la Espriella, el general (r) Jorge Mora junto a Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas - crédito @jmhumire/X

El nuevo gobierno colombiano, en cabeza del presidente electo Abelardo de la Espriella, anunció desde Washington el inicio de las conversaciones para estructurar el Plan Patriota 2.0, una estrategia de cooperación militar que busca actualizar y elevar el vínculo bilateral entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa.

El ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Mora, fue el encargado de revelar los detalles del mismo por medio de una publicación vía X la mañana del martes 21 de julio de 2026, tras una serie de reuniones con altos funcionarios estadounidenses responsables de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcotráfico, la ciberseguridad y las operaciones especiales.

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La delegación colombiana sostuvo encuentros con el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph M. Humire, con quien se definieron los primeros lineamientos del nuevo plan.

Mora explicó que el objetivo es “recuperar capacidades, derrotar las amenazas narcoterroristas, fortalecer la autoridad legítima del Estado y contribuir a la estabilidad regional”.

Asimismo, el general (r) y jefe entrante de la cartera de Defensa, aseguró que la agenda marca “una nueva etapa de cooperación, integración y acción conjunta en defensa y seguridad con los Estados Unidos”.

El general (r) Mora brindó detalles del anuncio la mañana del martes 21 de julio de 2026 vía X - crédito @generaljmora/X

Los pilares del Plan Patriota 2.0: Colombia y Estados Unidos

El Plan Patriota 2.0 se perfila como uno de los pilares del ingreso de Colombia a la Coalición Americana contra los Carteles, y estará articulado con la nueva Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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El programa contempla campañas militares y policiales en áreas priorizadas, con el fin de estabilizar la seguridad y fortalecer el control estatal.

Tanto Colombia como Estados Unidos coinciden en la urgencia de reforzar acciones contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Uno de los componentes estratégicos del plan apunta a la recuperación de capacidades militares consideradas deterioradas en los últimos años.

Entre las prioridades figuran el fortalecimiento de la flota de helicópteros, el desarrollo de sistemas de protección contra drones, la ampliación de la asistencia técnica con asesores en inteligencia y planeamiento, el refuerzo de capacidades de ciberdefensa y la creación de un nuevo programa de entrenamiento conjunto.

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Dentro del plan también destaca la propuesta de establecer en Colombia un Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales. Este centro permitirá la formación de fuerzas de seguridad de toda la región, poniendo énfasis en la interoperabilidad, la preparación operacional y la cooperación internacional.

Los detalles del encuentro se conocieron una semana después de la reunión entre el general (r) Mora y Humire - crédito @jmhumire/X

Según el documento de trabajo, el plan incluye acciones en inteligencia, vigilancia, reconocimiento, protección de infraestructura crítica, interdicción aérea, marítima y fluvial, logística, comunicaciones interoperables, investigación criminal transnacional y transferencia de conocimiento y tecnología.

Desde Washington, la respuesta fue positiva. “Colombia es históricamente uno de los socios de seguridad y defensa más fuertes de EE.UU. Bajo el liderazgo del presidente entrante Abelardo De La Espriella, planeamos llevar esta asociación a nuevos niveles con el Plan Patriota 2.0”, afirmó Joseph M. Humire en una publicación a través de X el mismo martes.

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El funcionario estadounidense agregó: “Nos sentimos orgullosos y honrados de haber recibido al designado ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en el Pentágono la semana pasada”.

Para analistas en seguridad como Luis Eduardo Saavedra, el contenido del nuevo plan refleja un cambio de enfoque respecto a la cooperación tradicional entre ambos países.

Saavedra señaló en diálogo con el diario El Tiempo que el Plan Patriota 2.0 incorpora elementos orientados a enfrentar amenazas extrahemisféricas, como la influencia de Irán y Rusia en la región, un campo que ha sido estudiado por Humire.

“Creo que es una oportunidad para que Colombia aproveche e instrumentalice los objetivos de Trump en el hemisferio, para lograr sus propios anhelos: liderazgo regional, golpear a los grupos armados, cooperación contra el crimen organizado transnacional”, argumentó el especialista al mismo medio.

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El proyecto también prevé robustecer la coordinación en inteligencia y operaciones especiales, además de proteger la infraestructura crítica del país y mejorar las capacidades de investigación criminal transnacional.

El enfoque integral del Plan Patriota 2.0 busca reconstruir las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas colombianas y posicionar a Colombia como un referente regional en la lucha contra amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

"La semana pasada tuvimos el orgullo y el honor de recibir en el Pentágono al ministro de Defensa designado de Colombia, Jorge Eduardo Mora", declaró Humire - crédito @jmhumire/X

La apuesta del nuevo gobierno apunta, según Mora, a una “alianza estratégica renovada” que permita responder de manera efectiva a los desafíos de seguridad contemporáneos y garantizar la estabilidad interna y regional.

El proceso de diseño y estructuración del Plan Patriota 2.0 continuará en las próximas semanas, con la expectativa de concretar acuerdos que redefinan la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos en los próximos años.

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