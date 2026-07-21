Honorio Henríquez ya habló con Abelardo de la Espriella tras su elección como presidente del Congreso: estos fueron los temas que abordaron

El presidente electo Abelardo de la Espriella y el presidente del Senado Honorio Henríquez ya sostuvieron su primer diálogo - crédito @SenadoGOVCo/X - REUTERS

La elección de Honorio Henríquez como nuevo presidente Congreso de la República, tras la agitada jornada del 20 de julio de 2026, marcó un giro inesperado en la dinámica política. El parlamentario del Centro Democrático obtuvo 56 votos y superó a Alfredo Deluque, que alcanzó 45 apoyos, en un resultado sorpresivo que causó un fuerte impacto mediático y representó, según expertos, el primer revés del Gobierno electo.

Tras confirmarse su nombramiento, Henríquez confirmó en la tarde del martes 21 de julio que sostuvo una conversación telefónica con del presidente entrante Abelardo de la Espriella, que si bien no respaldó su candidatura, pues se la jugó con la aspiración de Deluque, lo felicitó por el resultado y le deseó éxitos en esta nueva etapa en el órgano legislativo, de la que ya fue en el pasado su vicepresidente.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez ya se comunicó con Abelardo de la Espriella, mandatario electo, que lo felicitó por su escogencia - crédito @honohenriquez/X

“Agradezco la llamada del presidente electo Abelardo de la Espriella. Le reiteré mi compromiso de ejercer la Presidencia del Senado con absoluto respeto por la Constitución, garantizando los derechos de la oposición, independientes y bancada de Gobierno”, expresó el congresista samario, que obtuvo en la elección importantes apoyos, incluso del partido de la administración saliente, como el Pacto Histórico.

En consecuencia, el nuevo titular del órgano legislativo reiteró la necesidad de trabajar en armonía con los demás poderes públicos y fijó como propósito inmediato la construcción de consensos. “Desde la colaboración armónica entre los poderes públicos, trabajaremos con diálogo, responsabilidad y respeto para impulsar todas las iniciativas que beneficien a los colombianos y fortalezcan nuestras instituciones”, dijo.

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En sus declaraciones como presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, garantizó libre ejercicio de los congresistas - crédito @honohenriquez/X

Y en un llamado a los demás miembros del Congreso, reafirmó que dará plenas garantías para el debate democrático. “Asumo la Presidencia del Senado con profunda humildad, gratitud y un inmenso sentido de responsabilidad. Reitero a todos los partidos políticos y al Gobierno del presidente De la Espriella que encontrarán en esta mesa directiva absoluta imparcialidad, respeto por la Constitución y plenas garantías”.

También dejó en claro que su actuar “siempre ha estado ligado por la coherencia, el respeto y el compromiso con Colombia”, por lo que reafirmó que es “momento de fortalecer el diálogo, construir consensos y trabajar, desde nuestras diferencias, por las soluciones que esperan los colombianos”. Un llamado que parece haber sido bien recibido por los miembros de las demás colectividades tras esta escogencia.

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