Colombia

Colombia superó récord histórico en consumo de energía eléctrica en medio de alertas por la llegada de ‘mega Niño’

El operador XM estima una probabilidad del 63% de que esre fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027

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Ruth Shady pide aprender de Caral para enfrentar el cambio climático y el Fenómeno El Niño. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Alertan riesgo de racionamiento de energía para finales de 2026 - crédito Infobae Perú/Agencia Andina

Colombia marcó un récord en el consumo eléctrico a mediados de julio de 2026, con una demanda de 262,67 GWh/día, en un contexto de consolidación del fenómeno de El Niño que, según proyecciones, traería temperaturas por encima de los registros históricos y elevaría la presión sobre el sistema.

La alarma se intensifica por la composición de la generación: XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía, informó que el 61% proviene de hidroeléctricas, mientras las térmicas aportan el 29% y la solar el 10%, una dependencia que aumenta la vulnerabilidad si caen las lluvias en la temporada seca.

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De acuerdo con XM, la demanda sigue al alza pese a los llamados de las autoridades a usar el servicio con eficiencia, con los mayores incrementos en los departamentos de Guaviare, Chocó, Tolima, Huila, Caquetá y la región Caribe.

El operador también advirtió que, incluso con embalses por encima del 80% antes del inicio del verano, el sistema podría tener dificultades para atender de manera confiable la demanda si las condiciones climáticas resultan más graves de lo previsto.

Entre sus recomendaciones, XM pidió a las generadoras garantizar la disponibilidad de plantas térmicas, asegurar el suministro de combustibles para la generación termoeléctrica, fortalecer la infraestructura de abastecimiento de gas, así como acelerar nuevos proyectos de generación y actualizar las proyecciones de demanda en función del aumento de las temperaturas.

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Alertan riesgo de racionamiento de energía para finales de 2026

Cielo nublado con rayos de sol. Campos verdes, torres de alta tensión con cables, paneles solares. Molinos de viento en las colinas y un pueblo con iglesia al fondo.
El operador XM estima una probabilidad del 63% de que el fenómeno El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027 - crédito Ilustrativa Infobae

Las proyecciones de XM ubican el verano de 2026-2027 como un periodo especialmente delicado para el sistema eléctrico. El operador estima una probabilidad del 63% de que el fenómeno El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Si ese escenario se concreta, subirán las temperaturas, caerán los aportes hídricos a los embalses y volverá a crecer el consumo de electricidad. La combinación eleva el riesgo de déficit energético en un sistema que ya muestra restricciones.

El informe agrega un factor adicional: la coincidencia entre el periodo de mayor sequía y los mantenimientos programados en activos estratégicos. Entre ellos aparecen las obras en la bocatoma de Guavio, que obligarían a la central a operar a filo de agua, y el mantenimiento de la etapa dos de Chivor, equivalente a 500 MW, con una menor flexibilidad operativa para atender la demanda.

El Caribe concentra la mayor demanda no atendida por limitaciones de la red

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
El Caribe concentra la mayor demanda no atendida por limitaciones de la red- crédito Andina

Las zonas con mayor riesgo de Demanda No Atendida se concentran en regiones donde confluyen agotamiento de redes, retrasos en expansión y dependencia de fuentes específicas de generación. El área del Caribe aparece como la más comprometida, con un racionamiento de 5,69 GWh de demanda no atendida por limitaciones en la red de transporte.

Dentro de esa región, Bolívar presenta dificultades para importar energía y una alta dependencia de generación térmica local. En Córdoba y Sucre, el problema se asocia al agotamiento de activos de 110 kV y a la demora de los proyectos de expansión.

En Atlántico, el riesgo está ligado a las limitaciones en la capacidad de transformación de las redes de 220/110 kV. En La Guajira, Cesar y Magdalena, subestaciones como Santa Marta, Valledupar y Copey muestran señales de agotamiento.

Petro advierte que Colombia afrontará un “meganiño” en diciembre

Petro advierte que Colombia afrontará un “meganiño” en diciembre de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Petro advierte que Colombia afrontará un “meganiño” en diciembre de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió el lunes 20 de julio de 2026 que el país afrontará en diciembre un fenómeno de El Niño que calificó como un “meganiño”, por lo que instó al próximo Gobierno a preparar medidas para mitigar sus efectos sobre el abastecimiento de agua, la producción de alimentos y el sistema energético.

Durante el discurso con el que instaló las sesiones ordinarias del Congreso de la República, Petro aseguró que existe una probabilidad “casi del 100%” de que ese fenómeno climático ocurra cuando ya no esté en el poder, pues dejará el cargo el próximo 7 de agosto cuando asuma el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

“Lo que sabemos es que va a haber un meganiño, 100% casi de probabilidad, y es en el mes de diciembre. No seré yo el presidente”, afirmó el mandatario, quien añadió que la magnitud del fenómeno es incierta porque, según dijo, “la crisis climática es imprevisible”.

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