Colombia

Marbelle se burló de Petro por presumir cercanía con Trump y lo llamó “perrita”

La cantante, férrea opositora del mandatario saliente, soltó un duro calificativo contra este luego de que revelara en su último discurso ante el Congreso el concepto en que lo tenía el presidente de los Estados Unidos

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Marbelle respondió al presidente saliente Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre Donald Trump en el discurso del 20 de julio ante el Congreso colombiano - crédito @marbelle/Instagram y Cristian Bayona/Colprensa
Marbelle respondió al presidente saliente Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre Donald Trump en el discurso del 20 de julio ante el Congreso colombiano - crédito @marbelle/Instagram y Cristian Bayona/Colprensa

La cantante colombiana Marbelle atacó al presidente Gustavo Petro con una publicación realizada el martes 21 de julio de 2026, en la que lo ridiculizó por sus declaraciones sobre su supuesta cercanía con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“El ojos de sapo cree que Trump lo quiere porque le dice: Good boy. Y le da una galleta. Es una perrita”, escribió la intérprete de Collar de Perlas en su cuenta de X, en una alusión directa al jefe de Estado colombiano en la que invirtió el término utilizado por Petro —“Good man”— y lo reemplazó por “Good boy”, en una comparación que equipara al presidente con una mascota obediente.

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El apodo “ojos de sapo” es uno de los que Marbelle suele dirigir a Petro en sus constantes críticas al Gobierno saliente, que se remontan a su etapa como alcalde de Bogotá y que, lejos de limitarse al mandatario, han incluido a miembros del Pacto Histórico, figuras públicas y hasta colegas que se alinearon con el gobierno saliente.

Marbelle tachó de "perrita" a Petro tras dar a conocer ante el Congreso el término con el que se refería Trump a él - crédito @Marbelle30/X
Marbelle tachó de "perrita" a Petro tras dar a conocer ante el Congreso el término con el que se refería Trump a él - crédito @Marbelle30/X

Días antes, el 19 de julio, la cantante había arremetido contra el activista digital Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, tras su regreso a Colombia después de ser detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Arizona, Estados Unidos.

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“Lo bañaron. lo afeitaron. Ahora sí! Parece un cubio decente”, escribió en esa ocasión.

Marbelle se refirió a una fotografía de Beto Coral, luego de llegar a Colombia - crédito @Marbelle30/X
Marbelle se refirió a una fotografía de Beto Coral, luego de llegar a Colombia - crédito @Marbelle30/X

La publicación, como es habitual en la intérprete, dividió a los usuarios de redes sociales entre quienes aplaudieron la ironía y quienes cuestionaron el uso de términos despectivos hacia la figura presidencial.

Gustavo Petro afirmó que solo Donald Trump puede ordenar su extradición

Gustavo Petro se pronuncia sobre extradición y lista Clinton en su último discurso presidencial - crédito Presidencia

La publicación llegó horas después de que el mandatario, en su último discurso ante el Congreso el 20 de julio —Día de la Independencia de Colombia—, relatara con orgullo que el presidente de Estados Unidos lo reconoce en términos afectuosos pese a las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Petro también abordó su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense y la posibilidad de su extradición.

“No me van a extraditar hasta que Trump no diga: ‘Juzguen’”, afirmó el mandatario, quien además sostuvo que las sanciones de Washington no se vinculan con el narcotráfico sino con su postura crítica frente a la ofensiva militar israelí en Gaza.

Fue en ese mismo tramo del discurso donde lanzó el comentario que desató la reacción de la cantante: “¿Pero saben cómo me dice Trump cuando lo llamo personalmente? Good man”, expresó entre risas.

En su discurso, el mandatario también tuvo palabras para los sectores de oposición a su gestión, parcialmente reducidas tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado ante Alfredo Deluque, apoyado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en un pulso que le enfrentó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Por eso no hubo estallidos sociales en mi gobierno, por eso hubo conflictividad social y política con la oposición; nadie perdió un ojo, nadie murió, este Estado no asesinó a nadie, no llevé a nadie a la cárcel. Le dije al expresidente Álvaro Uribe, a la primera o segunda semana de mi gobierno, no lo insulté, no dije ‘lo voy a destripar’, no le dije ‘lo voy a poner preso’, no le dije ‘lo voy a extraditar’, jamás; nos sentamos y hablamos, las diferencias las tenemos, se conocen, pero le dije: ‘A usted y su familia yo, como presidente de Colombia hoy, la respeto, cuido sus bienes, cuido su vida’. Hoy es diferente, y el Congreso tiene una responsabilidad: o acelera el destripamiento o protege la democracia, los derechos y la libertad política, independiente de si es de derecha una persona o de izquierda o progresista, como soy yo, pero no me meto ya en decisiones de ustedes”, expresó.

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