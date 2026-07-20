Supersalud ordena inspección a la Clínica Foscal por denuncia de paciente a la que le habrían propuesto amputación

La paciente asegura que le han dado vueltas con su cirugía en una extremidad - crédito @misioneros2010/X

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, ordenó una inspección en la Clínica Foscal de Bucaramanga tras la denuncia de una paciente, identificada como Gaby, que asegura que se le pretende amputar la pierna a pesar de que existiría una alternativa médica para salvarla.

El caso ya es viral en redes sociales y ha generado preocupación sobre la prestación del servicio, con particular atención, al acceso a tratamientos adecuados para usuarios de la Nueva EPS, debido a que la clínica en cuestión ya había advertido deudas superiores a los 400 mil millones de pesos a nombre de la empresa sanitaria.

“Esto es inadmisible, he ordenado una inspección a la clínica la Foscal, para que rinda cuentas por este caso. Así mismo el equipo de superdefensores está acompañando el caso para que la atiendan lo antes posible. No quiero pensar que le están negando el servicio porque es una usuaria de Nueva EPS”, afirmó Quintero en su cuenta oficial de X.

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Daniel Quintero aseguró que la paciente está cubierta por la Nueva EPS - crédito @QuinteroCalle/X

Qué es lo que sucede con la paciente

La paciente relató en su cuenta de TikTok que, tras un accidente, ha enfrentado problemas crónicos en su pierna.

Según su testimonio, meses atrás descubrió que un cuerpo extraño, posiblemente una gasa, quedó alojado en su miembro inferior durante un tratamiento previo.

“Fui a Bucaramanga a varias clínicas, ninguno me quería meter mano. Me remitieron a la clínica de heridas. En la clínica de heridas me dicen que eso es un pedazo de compresa, que ellos no me pueden seguir curando. Me remiten a urgencias, que eso me lo tienen que extraer en cirugía porque de nada sirve hacerme las curaciones”, explicó.

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La paciente afirmó que, al llegar a la clínica Foscal, la Junta Médica del centro asistencial habría aprobado la extracción del cuerpo extraño, pero la denunciante asegura que el doctor John Fonseca, ortopedista de la clínica, se negó a realizar el procedimiento y optó por recomendar la amputación, a pesar de que, según la paciente, “la pierna no tiene necrosis, está bien de circulación. Lo que yo observo es un cuerpo extraño saliendo de una herida”.

Una paciente con una residuo en su extremidad interior denunció trabas para ser sometida a una cirugía y afirma que le quieren amputar la pierna - crédito foscal.com

“Entonces, no entiendo por qué el médico se ha empecinado en eso. Él me envía a la Junta Médica y me dice que me envía para una propuesta de amputación, pero pues ese día me pongo a llorar de escuchar el diagnóstico de él. Me pongo a llorar y él me dice: ‘Pero tranquila, no te preocupes. Igual es una junta médica, hay que esperar qué dicen mis compañeros, porque, pues es lo que pienso yo, pero toca esperar qué dicen los demás. No se alarme, puede que sí como puede que no, hay que esperar’“, relató.

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Agregó: “Yo voy a la junta, como a los dos meses me la asignaron. Él no estuvo presente, él mandó un representante porque él estaba viajando. Yo camino, no camino cien por ciento bien, pero camino”.

La afectada señaló que, tras meses de trámites y exámenes, la cirugía para extraer el cuerpo extraño fue programada y luego cancelada a pocos días de la fecha prevista.

El médico John Fonseca habría negado una cirugía a la joven denunciante - crédito Foscal

“Me escribe la secretaria del doctor que ya no me pueden operar, que toca reprogramar porque no había materiales. Entonces, yo le dije: ‘Oye, ayúdame, yo ya no puedo más, yo no duermo. Incluso estoy aguantando, tú no sabes cómo, hasta el 22, porque ya siento que mi pierna no da espera”.

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Alegó: “‘Miren, ya llevo muchísimo tiempo con eso metido ahí, eso está tomado porque eso ya salió a la superficie, eso ya no da espera’. Ayer me escribe y me dice que sí, que vamos con la cirugía normal para el día 22. Y hoy me levanto y lo primero que encuentro es nuevamente un mensaje de ella donde me dice que el doctor John Fonseca acaba de mirar mi historia clínica y dice que él no me va a realizar ese procedimiento”.

Por ende, en su denuncia pública, la mujer pidió a las autoridades y a la auditoría de la Foscal intervenir, ya que teme por su salud con el riesgo de infección grave y, en un caso definitivo, la pérdida de su extremidad.

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“Yo lo único que estoy es pidiendo que me saquen ese pedazo de cosa que tengo, que no sé qué es. Los exámenes han arrojado que es un cuerpo extraño, la ecografía, la tomografía, la resonancia. Entonces, no entiendo por qué ese médico está empeñado en que yo me haga una amputación y no quiere hacerme más nada ahora”, expresó, entre lágrimas.

El proceso de inspección de la Supersalud, a su vez, busca esclarecer los motivos de la decisión médica y verificar que se respeten los derechos de la paciente.