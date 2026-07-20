Colombia

Soldado atacó una base militar en Alto del Trigo, en Guadua, dejando cuatro militares heridos

Las víctimas resultaron lesionadas luego de que un uniformado agrediera una instalación en el Alto del Trigo, en Cundinamarca, con explosivos y disparos

Guardar
Google icon
El ataque del soldado dejó cuatro militares heridos en la base de Guaduas - crédito Jair Coll/ REUTERS
El ataque del soldado dejó cuatro militares heridos en la base de Guaduas - crédito Jair Coll/ REUTERS

Cuatro militares resultaron heridos en la base del Alto del Trigo, ubicada en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, luego de que un soldado presuntamente abriera fuego y lanzara ocho granadas contra sus propios compañeros.

El incidente, que ocurrió entre los municipios de Guaduas y Villeta, generó una rápida reacción de las autoridades militares.

El Comando de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional relató: “Resultaron heridos un suboficial y tres soldados del Batallón de Infantería N.º 38 Miguel Antonio Caro”.

Según el comunicado oficial, los hechos aún son materia de investigación y la información disponible es preliminar.

Los militares heridos fueron trasladados a un centro hospitalario de Villeta y al Hospital Militar Central para recibir atención especializada - crédito Ejército
Los militares heridos fueron trasladados a un centro hospitalario de Villeta y al Hospital Militar Central para recibir atención especializada - crédito Ejército

De acuerdo con el reporte inicial, el ataque se habría producido cuando uno de los soldados accionó su arma de dotación, un fusil Galil, y disparó contra sus compañeros. El saldo inmediato incluyó múltiples lesiones y conmoción dentro de la unidad militar.

PUBLICIDAD

El soldado señalado como responsable fue capturado de inmediato y se encuentra bajo proceso de judicialización. El Ejército Nacional informó que “se dio aviso a las autoridades competentes, quienes adelantan los actos urgentes y continuarán con el proceso de investigación, a fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”.

Los heridos fueron trasladados primero al centro hospitalario de Villeta y posteriormente, algunos al Hospital Militar Central, donde permanecen bajo atención de especialistas. Las autoridades militares manifestaron: “Este Comando expresa su solidaridad con las familias de nuestros uniformados, en espera de su pronta recuperación”.

PUBLICIDAD

El hecho ha provocado preocupación dentro de la institución, especialmente por el uso de armamento reglamentario en un ataque interno. El Ejército Nacional destacó que la investigación busca esclarecer todos los detalles y determinar las causas que llevaron al soldado a tomar tal decisión.

Un soldado presuntamente disparó ocho granadas y abrió fuego con un fusil Galil en una base militar del Alto del Trigo, entre Guaduas y Villeta, en Cundinamarca - crédito Chepa Beltran/Europa Press
Un soldado presuntamente disparó ocho granadas y abrió fuego con un fusil Galil en una base militar del Alto del Trigo, entre Guaduas y Villeta, en Cundinamarca - crédito Chepa Beltran/Europa Press

Soldado apareció muerto dentro de un batallón en Cauca: él mismo habría accionado su arma de dotación

La Fiscalía General de la Nación investiga la muerte del soldado Carlos Fernando Mancilla Becerra, hallado sin vida dentro del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 29, en El Estrecho, corregimiento del municipio de Patía, Cauca.

Según reportes oficiales, el cuerpo fue encontrado en la madrugada del 26 de mayo de 2026 en una garita mientras el uniformado cumplía funciones de centinela.

La inspección judicial estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes acudieron tras la notificación de la Policía hacia las 2:00 a. m. en El Bordo.

El reporte preliminar determinó que el cadáver presentaba heridas en la región occipital y facial, además de una laceración en el lado derecho de la nariz, según publicaron El País y Periodico Virtual.

Varios militares del Ejército de Colombia, de espaldas, con uniformes de camuflaje, de pie en una formación en un campo abierto. No se ven sus caras.
El CTI realizó la inspección del cadáver en una garita del Biter N.° 29, en Patía, mientras avanzan los análisis forenses para esclarecer las circunstancias del caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a la posibilidad de que el soldado haya muerto por un disparo de su arma de dotación durante el turno de vigilancia. No obstante, las autoridades enfatizaron que “esa hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente”, de acuerdo con los medios citados.

Las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Por el momento, no existe un pronunciamiento adicional por parte de los mandos militares, más allá de la información preliminar divulgada por la Fiscalía y los organismos judiciales.

Los hechos bajo investigación reflejan la compleja situación de seguridad en el sur del Cauca, donde los enfrentamientos y operaciones contra grupos armados han sido frecuentes en los últimos meses. La Fiscalía reafirmó que el proceso judicial sigue su curso y que se mantendrá la reserva hasta contar con resultados concluyentes.

La muerte de Mancilla Becerra permanece bajo análisis judicial mientras la fuerza pública sostiene operativos en la región. La incertidumbre sobre las circunstancias concretas obliga a esperar los avances que arroje la investigación en marcha.

Temas Relacionados

Base militar del Alto del TrigoSoldadoGuaduasCundinamarcaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manifestaciones del 20 de Julio EN VIVO: Estos son los puntos de concentración en las diferentes ciudades del país

Durante la jornada para conmemorar el Grito de Independencia, el Pacto Histórico invitó a salir a las calles tras el último discurso de Gustavo Petro como presidente

Manifestaciones del 20 de Julio EN VIVO: Estos son los puntos de concentración en las diferentes ciudades del país

Desfile del 20 de Julio en Medellín EN VIVO: Abelardo de la Espriella dio discurso en la apertura de la conmemoración por el Día de la Independencia

El presidente electo acompaña el desfile militar en Medellín y desarrolla una agenda conjunta con las autoridades de Antioquia, en una jornada definida por el respaldo a proyectos estratégicos de la región y mensajes de autonomía en el escenario nacional

Desfile del 20 de Julio en Medellín EN VIVO: Abelardo de la Espriella dio discurso en la apertura de la conmemoración por el Día de la Independencia

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay de hoy, 20 de julio

En el inicio de la semana en la que regresará el fútbol colombiano, Deportivo Cali podría quedarse sin arquero

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay de hoy, 20 de julio

Carolina Corcho se despachó contra Abelardo de la Espriella: “Cuestionado por fraude”

La senadora electa del Pacto Histórico instó a proteger la independencia judicial y rechazó cargas fiscales para las clases medias y populares

Carolina Corcho se despachó contra Abelardo de la Espriella: “Cuestionado por fraude”

Por Día de la Independencia, Gustavo Petro volvió a invitar a los colombianos a marchar: “Segundo grito de independencia”

Gustavo Petro señaló que la soberanía de Colombia enfrenta una amenaza sin precedentes, mayor que la vivida durante la Patria Boba

Por Día de la Independencia, Gustavo Petro volvió a invitar a los colombianos a marchar: “Segundo grito de independencia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

René Higuita y Vozinha se robaron el foco fuera de la final del Mundial 2026 con un intercambio de camisetas que se hizo viral

Video: la historia detrás de las prendas de Pablo Escobar que Anuel AA lució en un concierto

Andrea Valdiri agitó las redes sociales: la captaron bailando en República Dominicana tras anunciar el fin de su relación

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay de hoy, 20 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay de hoy, 20 de julio

Cuándo se jugará la próxima Copa Mundial de la FIFA y qué necesita la selección Colombia para clasificar

Luis Díaz tendrá un compañero colombiano en el Bayern Múnich: comentan que es más lindo que Maluma

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’ en 2024