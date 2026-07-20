Qué debe priorizar el nuevo Congreso de la República en el periodo 2026 - 2030: las empresas piden eliminar un “impuesto invisible”

El Congreso de la República está compuesto por 296 senadores y representantes a la Cámra - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Antes de la instalación del nuevo Congreso de la República, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, habló de la necesidad de recuperar la confianza, dar estabilidad jurídica y mejorar la competitividad. Planteó que los integrantes de la corporación deben reducir la incertidumbre para favorecer la inversión, preservar reglas claras para la actividad económica, coordinar con el Gobierno una agenda de sostenibilidad fiscal y avanzar en proyectos sobre salud, empleo, energía, inversión y presupuesto. También pidió fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas exportadoras.

La dirigente sostuvo que la confianza de los inversionistas depende de un entorno previsible y de normas que no alteren la planeación empresarial. “La confianza se fortalece cuando disminuye la incertidumbre, ese impuesto invisible que frena decisiones, aplaza inversiones y limita oportunidades”, dijo a La FM.

PUBLICIDAD

Afirmó que el Congreso deberá revisar las leyes que inciden en crecimiento, empleo y bienestar cuando la prueba respalde ajustes. También señaló que “modificar normas no implica desconocer lo que ya existe, sino conservar lo que funcionó y restablecer las condiciones de estabilidad para la inversión”.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dice que es hora de generar certidumbre a los inversionistas - crédito @AmChamCol/X

Agenda económica y comercial

En el frente externo, Lacouture vinculó la agenda legislativa con el comercio bilateral y las condiciones para las empresas. La presidenta de AmCham Colombia afirmó que la relación con Estados Unidos está vinculada a cerca de cinco millones de empleos en Colombia.

Añadió que, por esa razón, espera iniciativas que fortalezcan la competitividad, faciliten la inversión y modernicen la logística y las aduanas. En esa misma línea, pidió garantizar seguridad energética y respaldar a las pequeñas y medianas empresas para exportar.

PUBLICIDAD

También señaló que esa agenda debería aprovechar mejor el acuerdo comercial entre ambos países, atraer nuevas inversiones y eliminar barreras regulatorias que dificultan la actividad empresarial.

Coordinación institucional y sostenibilidad fiscal

María Claudia Lacouture situó ese debate en un escenario de desaceleración económica y retos fiscales. Ante esto, defendió que crecimiento y disciplina fiscal avancen al mismo tiempo.

En manos del Congreso de la República estarán las reformas que proponga Abelardo de la Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“El crecimiento y la responsabilidad fiscal deben avanzar juntos”, afirmó al medio. Luego precisó que espera una colaboración institucional que preserve la independencia del Congreso y permita acordar prioridades como un presupuesto sostenible, la protección de la inversión social y productiva, la revisión de gasto de bajo impacto y ninguna obligación permanente financiada con ingresos temporales.

PUBLICIDAD

También definió cómo debería operar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. “El Gobierno propone y ejecuta, el Congreso debate, aprueba y controla. Esa coordinación debe producir confianza, inversión y empleo, no nuevas fuentes de incertidumbre”, apuntó.

Lacouture agregó que, según análisis recientes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la planeación y la sostenibilidad fiscal estarán entre los principales desafíos del nuevo periodo legislativo. La referencia la llevó a insistir en la necesidad de prioridades presupuestarias claras.

La prueba política del primer año legislativo

Sobre el papel de los nuevos congresistas, Lacouture pidió decisiones sustentadas en pruebas y seguridad jurídica para los sectores productivos. “Una ley puede abrir oportunidades o cerrarlas durante muchos años”, advirtió. Reclamó escuchar a trabajadores, empresas y regiones antes de aprobar cambios de alcance económico. También pidió evitar decisiones improvisadas o ajustes retroactivos que alteren las reglas de juego.

PUBLICIDAD

La inversión extranjera directa (IED) en Colombia alcanzó los USD3.794 millones en el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento interanual del 34,4% - crédito Dado Ruvic/Reuters

En ese punto, sostuvo que las reformas pueden aplicarse si existe claridad sobre la ejecución y etapas de transición definidas. “El sector empresarial puede adaptarse a nuevas obligaciones, pero es muy difícil plantear desarrollo y nuevas propuestas si no se puede planear frente a reglas que no son previsibles”, añadió.

La presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, ubicó la primera gran prueba política en la capacidad del Congreso para tramitar acuerdos pese a su pluralidad. “La primera prueba será demostrar que la pluralidad no conduce a la parálisis. El nuevo Congreso deberá construir consensos, tramitar con responsabilidad el presupuesto de 2027 y avanzar en una agenda clara sobre salud, empleo, energía, inversión y sostenibilidad fiscal”, insistió.

PUBLICIDAD

Antes de que termine el primer año de la legislatura, la dirigente dijo que espera que el Congreso haya aprobado un Plan Nacional de Desarrollo con prioridades definidas, fuentes de financiación e indicadores verificables. Bajo ese criterio, el balance de la corporación dependerá menos de la cantidad de normas aprobadas que de su efecto sobre la certidumbre económica y las condiciones de vida en el país.