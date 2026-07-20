Colombia

Ofrecen millonaria recompensa por los asesinos de una bebé en Atlántico: “Deberá responder ante la justicia sin consideración alguna”

Los investigadores están tras la pista de las presuntas amenazas previas contra la familia dueña del negocio en el que ocurrió el ataque y rastrean a dos hombres en motocicleta que escaparon tras abrir fuego frente al establecimiento

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Primer plano en blanco y negro de la mano de un bebé de 14 meses reposando sobre una almohada. Se aprecia la textura suave de la tela.
La menor de edad murió tras el ataque a bala en una propiedad de su familia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Gobernación del Atlántico ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables del asesinato de la niña Celeste Valentina Osorio Duque, de dos años, que fue baleada durante un ataque armado la noche del domingo 19 de julio en el municipio de Polonuevo.

A través de sus redes sociales, el gobernador Eduardo Verano hizo una enfática advertencia en contra de los criminales que operan en la región. Allí aseguró lo siguiente: “En nuestro departamento, quien sea capaz de quitarle la vida a un niño deberá responder ante la justicia sin consideración alguna”.

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Del mismo modo, el mandatario pidió a la Policía del Atlántico acelerar las labores para ubicar a los autores del crimen y judicializarlos. Incluso, aseguró que ninguno de ellos tendrá ningún tipo de beneficio mediante el proceso judicial, teniendo en cuenta que la víctima es una menor de edad.

Juez revocó orden de arresto contra el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano - crédito Colprensa
Gobernador del Atlántico (2024 - 2027) rechazó este acto de violencia - crédito Colprensa

El gobernador Verano reiteró en su mensaje que el departamento rechaza todo tipo de violencias y más aún cuando afectan la vida de los niños: “Con profundo dolor, condeno el vil homicidio de una menor de tan solo dos años en el municipio de Polonuevo. Manos criminales nos arrebatan una vida inocente en un acto cruel y cobarde, consecuencia de la violencia que se ha tomado a nuestro país sin control alguno”.

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En cuanto a las acciones oficiales para encontrar a los delincuentes dijo que se está avanzando en el proceso: “Desde la Gobernación del Atlántico estamos al frente de este lamentable hecho que hoy nos entristece el alma, para dar con el paradero de los responsables de este despropósito lo antes posible. Por eso he dado la instrucción de ofrecer hasta $20 millones de recompensa a quien nos brinde información oportuna que dé con la captura y judicialización de los individuos”.

Finalmente, hizo un llamado a la Policía en el que reiteró la urgencia de “ubicar cuanto antes a los criminales para que les caiga todo el peso de la ley”.

Las autoridades están tras la pista de los atacantes - crédito @veranodelarosa / X
Las autoridades están tras la pista de los atacantes - crédito @veranodelarosa / X

La muerte de la pequeña tras una serie de amenazas a su familia

Según el Departamento de Policía del Atlántico, el ataque ocurrió hacia las 11:40 p. m. en un establecimiento comercial reconocido como Panadería Santander, que se encuentra ubicado en la calle 3 con carrera 8 del barrio Centro.

Las primeras versiones del caso señalan que dos hombres en motocicleta llegaron al frente del local y dispararon varias veces desde una de las ventanas. En ese momento, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la menor, que fue trasladada a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, donde los especialistas que se encargaron de brindar los primeros auxilios confirmaron su muerte.

Ante la gravedad del caso, los uniformados iniciaron una persecución tras escuchar las detonaciones, pero los sospechosos escaparon luego de que un vehículo se interpusiera en la trayectoria policial y se les perdiera el rastro, de acuerdo con los uniformados que atendieron la emergencia.

Un hombre sostiene un teléfono fijo con cable en una mano, mirando una computadora portátil que muestra las palabras 'RANSOM NOTE' en su pantalla.
Los familiares de la pequeña habrían sido víctimas de intimidaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las hipótesis de los investigadores figura un posible vínculo con un caso de extorsión denunciado por la familia propietaria del negocio en el que se presentó el brutal ataque que acabó con la vida de la menor.

Testigos que fueron entrevistados por las autoridades y citados por el diario local El Heraldo, indicaron que las víctimas recibieron varias llamadas intimidatorias y que decidieron no acceder a exigencias económicas. Incluso, se informó que por esos hechos ya existía una denuncia formal ante el Gaula de la Policía.

En la inspección del lugar, los peritos hallaron manchas de sangre, impactos de bala en una vitrina de vidrio y un proyectil deformado, que fueron recolectados para análisis forenses.

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Celeste Valentina Osorio DuqueAtlánticoBebé asesinadaEduardo VeranoColombia-Noticias

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