Gustavo Petro respondió a críticas de Cabal sobre su retrato oficial que quedará en la Casa de Nariño: “¿Qué inútil, verdad?”

Gustavo Petro y María Fernanda Cabal hicieron sus respectivas publicaciones en la red social X - crédito Presidencia/Colprensa/@petrogustavo/X

Por medio de su cuenta oficial en X, Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia, dio a conocer el retrato que se colocará en el corredor destinado a los expresidentes en la Casa de Nariño.

María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático, describió la pintura como el “retrato de un inútil” y luego criticó que la obra haya tenido un costo de $75 millones.

“Retrato de un inútil, profesional en echar cuentos y no hacer nada. ¿Este fue el cuadro que nos costó $75 millones de pesos? (sic)”, indicó Cabal.

María Fernanda Cabal describió la pintura como el “retrato de un inútil” y luego criticó que la obra haya tenido un costo de $75 millones- crédito @MariaFdaCabal/X

Por esta razón, el presidente Gustavo Petro respondió al mensaje de la exsenadora y señaló que lo llama inútil porque, según él, no destinó recursos del Estado para subsidiar a sus hijos.

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“Usted, señora Cabal, me considera inútil porque no utilicé los dineros del Estado para subsidiar a mis hijos. A usted le pareció de mucha utilidad... Personal (sic)”, aseveró.

Según el jefe de Estado, utilizó los recursos públicos para sacar de la pobreza y la pobreza extrema a siete millones de colombianos, motivo por el cual le planteó a Cabal la siguiente pregunta: “¿Qué inútil, verdad?"

“Yo en cambio usé los dineros públicos para sacar de la pobreza y la pobreza extrema 7 millones de personas. ¿Qué inútil, verdad? (sic)“, expresó.

El presidente saliente le preguntó a María Fernanda Cabal si conoce el costo del retrato del expresidente Iván Duque y explicó que se trata de una norma vigente desde hace décadas, por la cual estos cuadros permanecen en la Casa de Nariño.

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“¿Ya mostró cuanto costó el cuadro de su presidente Duque, que es norma desde hace décadas y que quedan en la casa de Nariño? (sic)“, puntualizó Gustavo Petro en su respuesta a Cabal en la red social X.

Gustavo Petro le preguntó a María Fernanda Cabal si conoce el costo del retrato del expresidente Iván Duque y explicó que se trata de una norma vigente desde hace décadas - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Gustavo Petro?

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia, dio a conocer el retrato que se sumará a la galería de exmandatarios ubicada en la Casa de Nariño.

Petro indicó que la pintura permanecerá en el pasillo presidencial hasta que alguien decida retirarla. También mencionó que será colocada junto a los retratos de Carlos Nieto y José María Melo, una vez que estos se expongan.

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“Este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite. Se pondrá en el momento que se ponga el cuadro del presidente negro Carlos Nieto y del presidente indígena General José María Melo (sic)”, afirmó el mandatario saliente.

Gustavo Petro señaló que el cuadro permanecerá en el corredor del recinto hasta que alguien decida retirarlo - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro compartió una imagen de su retrato y sugirió a quienes valoraron su gestión que conserven esa fotografía como recuerdo, señalando que su gobierno buscó la justicia y la democracia.

“A quienes les pareció que valió la pena, la Colombia justa, democrática, reconciliada y bella les dejo esta foto para que la guarden en su corazón (sic)”, expresó el presidente saliente de Colombia.

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Costo del retrato

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) informó que se adjudicaron dos contratos para realizar los retratos oficiales de Gustavo Petro y Francia Márquez. Estas piezas artísticas serán instaladas en la Casa de Nariño tras la finalización de su gestión el 7 de agosto de 2026.

Según los datos disponibles en la plataforma estatal de contratación, el encargo para el retrato de Gustavo Petro, dado a conocer el 3 de julio de 2026, tiene un valor de $75 millones. El artista Luis Jaime Rojas Rodríguez fue designado para crear la obra, la cual se ubicará en el pasillo dedicado a los exmandatarios.

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De acuerdo con lo registrado en la plataforma de contratación estatal, el encargo del retrato de Gustavo Petro, publicado el 3 de julio de 2026, tendrá un costo de $75 millones - crédito @AForeroM/X

En cuanto al retrato de Francia Márquez, el contrato se hizo público el 2 de julio y contempla una inversión de $45,5 millones. La responsable de la obra será Ada Ruth Margarita Ariza Aguilar, quien utilizará la técnica de óleo sobre lienzo. El retrato estará expuesto en el área reservada a exvicepresidentes en la sede de la Vicepresidencia.