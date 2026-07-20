Gustavo Petro, en su último discurso ante el Congreso como presidente, salió en defensa de su gestión

En su última visita al Congreso como presidente en ejercicio, Gustavo Petro destacó cómo su administración redujo los índices de pobreza - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro protagonizó el lunes 20 de julio de 2026 su último discurso como jefe de Estado, en la ceremonia en la que también se instaló el nuevo órgano legislativo, que regirá para la vigencia 2026-2026. Tal como lo había adelantado, el saliente gobernante acudió al Capitolio no solo por la obligación protocolaria, sino para defender, según él, el éxito de su administración.

Durante la instalación del nuevo periodo, el gobernante presentó un balance de su gestión, en una jornada en la que se reorganizaron las fuerzas legislativas, en la que su partido, Pacto Histórico, tendrá que luchar por defender su posición tanto en Senado como en la Cámara, frente a la naciente coalición que respaldará las iniciativas de su sucesor, el mandatario electo Abelardo de la Espriella.

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En su discurso, Petro recordó su inicio como parlamentario, hace 35 años, cuando fue representante a la Cámara por Cundinamarca como miembro del partido Alianza Democrática M-19; una vez se promulgó la Constitución Política de 1991. “Nunca hice un debate sin pruebas”, afirmó, en relación con su lucha contra la parapolítica y cómo el 35% del Senado terminó en ese preso por nexos con paramilitares.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo presente en el acto de instalación del Congreso 2026-2027 - crédito Presidencia

Acto seguido, el presidente se señaló una vez más la bandera ‘guerra o muerte’, que para él tiene otro significado, como símbolo de su lucha bajo las premisas del libertador Simón Bolívar. E invitó a los congresistas a que sean los que evalúen el éxito o fracaso de su administración; no sin antes hacer una exposición de lo que para él son las principales victorias de su administración, ya en el ocaso.

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En sus afirmaciones apuntó hacia el presidente del Senado, Lidio García, que le exigió sustento de sus señalamientos sobre presunto fraude electoral. “Cuando me he referido a lo que usted menciona, podrá analizar con todas las pruebas la demanda de nulidad que hemos radicado y ustedes tendrán la opción de validar si las mismas tienen validez”, reafirmó Petro, que se sacudió de tales acusaciones.

Gustavo Petro y el balance de su gestión: sacó pecho por reducción del índice de pobreza monetaria

El primero de los datos relacionados por Petro en su intervención fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) frente a la política económica que, según él, se encargó de “romper”, porque a su juicio “era necesario”. Y que se relaciona con la afirmación de que la pobreza no es solo una falta de recursos económicos, sino una violación generalizada de los derechos humanos.

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“Toda la arquitectura económica tiene que ver con el objetivo de que la población viva mejor”, refirió el jefe de Estado, haciendo referencia a pensamientos como el del filósofo griego Aristóteles, con la “producción de cosas buenas para la vida”. Y fue entonces cuando señaló que “solo se puede vivir mejor si no hay pobreza”, haciendo alusión a uno de los que fueron grandes retos de su periodo presidencial.

Según Petro, su administración redujo la pobreza monetaria al mínimo en la historia, al citar un gráfico en el que se muestra una tendencia estadística, en el que muestra que en 2020, durante el COVID, se registró un 45% de pobreza, que no adjudicó a la pandemia; que logró bajar, de acuerdo con sus registros, a un 28% y que podría llegar, incluso, al 25% para la vigencia del 2026, con 4,5 millones.

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A su vez, soportó sus afirmaciones en el coeficiente Gini, que se encarga de medir la desigualdad social. Y mencionó cómo en el 2021, por cuenta de un registro alto en la materia, Colombia fue blanco de un estallido social. “Así tiene una explicación en un aumento inusual en la desigualdad social (...) Pero hay una: haber regalado el crédito de USD5.000 millones del FMI a los más ricos”, señaló Petro.

Del mismo modo hizo referencia a cómo la clase media corresponde al porcentaje más alto de la población, en contraste con las cifras que recibió de la administración pasada. “Este Gobierno, como casi todos los gobiernos progresistas del mundo, incrementó la clase media en Colombia y disminuyó la pobreza”, acotó el presidente, pues “para hacer más ricos hay que buscar que haya menos pobres”.

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También reiteró cómo se registró una reducción considerable del desempleo, “la más baja del siglo”, al 8,1%, al corte de mayo de 2026, influido, entre otras, porque el intelecto de la sociedad es más alto. “Miren el cuadro tan hermoso: el 2022 fue el punto de quiebre. Mi Gobierno pasará a la historia económica mundial, pues muestra la mayor tasa de ocupación laboral”, afirmó el gobernante.

Los logros en materia económica: desempleo bajo y aumento de exportaciones

Tras este balance económico, lo calificó como “el punto de partida” para la administración de Abelardo de la Espriella, antes de proseguir con lo que, de acuerdo con sus cifras, fue el crecimiento económico, en 30 puntos porcentuales acumulados en los últimos cuatro años. “Es decisión mía subir de forma sustancial el salario mínimo, pues decidimos pasar al salario mínimo vital”, señaló Petro.

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Para el presidente, “no es lo mismo tener tierra que producir la tierra”, pues darle un buen uso genera capacidad instalada y ocupada. “Y produjimos una economía más buena para la vida”, insistió el jefe de Estado saliente, que está de acuerdo con compartir la ganancia, al introducirse posteriormente al campo extracitivista y hablar de la “enfermedad holandesa” que no solo afectó a Venezuela, sino a Colombia.

En el ámbito de la estructura de las exportaciones destacó cómo en su administración se enfocó en la agricultura, manufactura y servicios. “En exportaciones, entre 2022 y 2025, lo que más creció en Colombia fue el equipo de transporte, con 170,2%, que es la industria metalmecánica, y en eso los vehículos eléctricos, hechos y exportados desde Colombia”, señaló el primer mandatario.

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En el segundo ítem, el 75,4% correspondió a aceites y grasas vegetales; mientras que en el tercer rango de exportaciones estuvo el turismo, con un 52,3%. “Estos datos indican que el fracking es un profundo error económico nacional y profundizar la industria es un gran éxito”, refirió el presidente en su explicación, en medio del respaldo de su bancada, la del Pacto Histórico, que fue mayoría.

Gustavo Petro habló de cómo está, en su concepto, la salud en Colombia

En ese rango, Petro hizo una primera diferenciación, entre “cómo está la salud del pueblo” y la “salud económica de los dueños de las EPS”, que para él son temas que no están correlacionados. Y destacó las cifras de mortalidad por desnutrición, siendo desde su perspectiva la “vergüenza de cualquier nación”, pues en uno de los territorios con más aguas del mundo los niños aún se “mueren de sed”.

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Las cifras de Petro indican que el 71,4% disminuyó la mortalidad en menores de un año en Colombia. “No solo se llama teoría y pensamiento, es amor. Y es solo una política del amor lo que salva al país y no una política de la muerte. No es retórica, se mide en matemáticas”, señaló el gobernante, que habló de cómo 10.000 bebés lograron salvarse gracias a las instrucciones dadas por su despacho.

Y atacó al entrante presidente por su intención de restablecer los lazos diplomáticos y comerciales con Israel, al que señaló de haber asesinado a 22.000 recién nacidos; en uno de los momentos más polémicos de su intervención el legislativo, en la instalación del periodo 2026-2027. “El que se ría de un genocidio es un fascita, punto”, exclamó el saliente jefe de Estado en sus afirmaciones.

Y señaló que “cambió el sistema de salud en favor de la población y no en favor de los dueños de las EPS”, al destacar la prevención, como lo impulsó siendo alcalde de Bogotá. Un total de 14.608 equipos básicos de salud recorriendo los territorios, con el objetivo de cubrir 10 millones y que implica la inversión de 6,87 billones de pesos, destinados directamente por el Gobierno y no a las EPS.

Al término de su intervención, se prevé que se definan las nuevas mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes, en la que los favoritos son el senador del partido de la U, Alfredo Deluque, y el representante conservador Nicolás Barguil, que si nada extraordinario ocurre serán los encargados de liderar la labor en ambas corporaciones durante el primer año de la entrante administración.

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