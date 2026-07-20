Colombia

Fedesoft pide al nuevo Congreso convertir la economía digital en una política de Estado

El gremio del software propone una agenda de 14 iniciativas para fortalecer el talento digital, la innovación, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, con el objetivo de impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible del país

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Una mano con traje apunta a signos de dólar brillantes flotando sobre una sala legislativa con asientos y múltiples personas mirando monitores de computadora.
La instalación del nuevo Congreso abrió el debate sobre la necesidad de impulsar una política de Estado para fortalecer la economía digital en Colombia. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación del nuevo Congreso de la República este 20 de julio marca el inicio de un nuevo periodo legislativo y de la transición de gobierno que definirá el rumbo del país durante los próximos cuatro años.

En medio del debate sobre las reformas tributaria, laboral, de salud, justicia y educación, la Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (Fedesoft) hizo un llamado para que la economía digital sea reconocida como una política de Estado, una propuesta que, según informó El Tiempo, busca darle continuidad a la transformación tecnológica más allá de los cambios de gobierno.

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De acuerdo con el diario, el gremio sostiene que la discusión sobre el desarrollo digital continúa ocupando un lugar secundario dentro de la agenda pública, pese a que la tecnología tiene un papel transversal en la solución de diferentes retos nacionales.

Fedesoft considera que las herramientas tecnológicas no deben entenderse únicamente como un motor para el crecimiento del sector TIC, sino como un componente que puede fortalecer áreas como la salud, la seguridad, la productividad, la transparencia institucional y la prestación de servicios públicos.

La tecnología como eje para atender los desafíos del país

Según lo publicado por el medio, desde Fedesoft plantean que el debate debe cambiar de enfoque. En lugar de concentrarse en la cantidad de tecnología que necesita Colombia, la discusión debería centrarse en los problemas que el país busca resolver mediante la transformación digital.

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Bajo esa perspectiva, el gremio señala que la incorporación de herramientas tecnológicas puede contribuir al mejoramiento de distintos sectores. Entre ellos menciona la atención en salud mediante diagnósticos más oportunos, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con sistemas que permitan anticipar y combatir la criminalidad, el aumento de la productividad agropecuaria, la prevención de emergencias mediante el análisis de datos, la ampliación de la inclusión financiera, la simplificación de trámites y el fortalecimiento de la eficiencia y transparencia del Estado.

En ese contexto, Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft, afirmó, en declaraciones recogidas por El Tiempo: “Allí donde Colombia enfrenta un gran desafío, la tecnología puede convertirse en parte esencial de la solución. Cuando se entiende únicamente como un asunto del sector TIC, se desaprovecha su verdadero potencial. Cuando se convierte en una política de Estado, se transforma en un motor de desarrollo”.

Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft, sostiene que la tecnología debe convertirse en un eje estratégico para el desarrollo y la competitividad del país. - crédito Fedesoft
Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft, sostiene que la tecnología debe convertirse en un eje estratégico para el desarrollo y la competitividad del país. - crédito Fedesoft

Fedesoft propone reconocer el software como un sector estratégico

De acuerdo con la información publicada, el gremio considera que el software debe dejar de verse únicamente como una actividad económica y ser reconocido como un sector estratégico para el desarrollo del país, debido a que es una herramienta que facilita la transformación de las demás actividades productivas.

Con ese propósito, Fedesoft plantea la creación de una política nacional de economía digital, orientada a fortalecer aspectos como la formación de talento, la innovación, el desarrollo de inteligencia artificial, la ciberseguridad y la aceleración de la transformación digital con una visión de largo plazo.

Para la organización, este enfoque permitiría consolidar una estrategia con continuidad institucional que trascienda los periodos presidenciales.

Oficina con varias personas trabajando en computadoras; un cartel luminoso azul con "Inteligencia artificial" está al fondo.
Fedesoft propone fortalecer el desarrollo de la inteligencia artificial como uno de los pilares de la política nacional de economía digital y de la competitividad del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria digital y su aporte a la economía colombiana

Según las cifras citadas, la industria digital representa actualmente el 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, genera más de 406.000 empleos directos y supera los 2.400 millones de dólares en exportaciones de servicios y productos relacionados con el sector.

No obstante, Fedesoft sostiene que el principal aporte de la economía digital no se limita a esos indicadores, sino a su capacidad para incrementar la competitividad de las empresas, optimizar el funcionamiento de las entidades públicas y contribuir al bienestar de los ciudadanos.

En ese sentido, el gremio insiste en que el fortalecimiento del ecosistema tecnológico puede convertirse en un factor determinante para impulsar el desarrollo económico del país.

La infraestructura tecnológica permite procesar millones de pagos con QR en tiempo real de forma segura y continua (Imagen ilustrativa Infobae)
La industria digital aporta el 3,6% del PIB colombiano, genera más de 406.000 empleos directos y supera los US$2.400 millones en exportaciones. - crédito Imagen ilustrativa Infobae)

Una agenda con 14 propuestas para el Congreso y el nuevo Gobierno

Como parte de esta iniciativa, Fedesoft elaboró una agenda técnica compuesta por 14 propuestas, dirigida tanto al nuevo Congreso como al Gobierno que asumirá funciones en los próximos días.

De acuerdo con El Tiempo, esta hoja de ruta busca fortalecer las capacidades del talento humano digital, acelerar la adopción tecnológica en los diferentes sectores económicos, incentivar la innovación, consolidar el desarrollo de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, y crear condiciones para el crecimiento sostenible de la economía digital.

Asimismo, la organización plantea que estas acciones se desarrollen dentro de una planificación de largo plazo que permita mantener la continuidad de las políticas públicas relacionadas con la transformación tecnológica.

El llamado a convertir la economía digital en una política de Estado

Según informó el diario, Fedesoft considera que los primeros 100 días de esta agenda comienzan con la instalación del nuevo Congreso, escenario que representa una oportunidad para construir consensos alrededor de una estrategia nacional de economía digital.

El gremio sostiene que la competitividad de Colombia estará cada vez más ligada a su capacidad para desarrollar tecnología propia, formar talento especializado, impulsar la innovación y transformar ese conocimiento en crecimiento económico.

Por ello, la organización insiste en que la economía digital debe convertirse en una política de Estado, de manera que sus objetivos y lineamientos no dependan exclusivamente de los cambios de administración, sino que hagan parte de una estrategia permanente para el desarrollo del país.

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