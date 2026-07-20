El senador Gersson Vargas ‘Señor Biter’ anunció dos proyectos de ley para reformar el Soat y a las fotomultas durante la Instalación del Congreso

El senador Gersson Vargas Valdeleon anunció en el Senado proyectos de ley para reformar el Soat y cambiar el sistema de fotomultas en Colombia - crédito Senador Gersson Vargas Valdeleon

El senador Gersson Vargas Valdeleon, conocido nacionalmente como señor Biter, anunció durante la Instalación del Congreso de la República 2026-2030, que sus dos primeros proyectos de ley buscarán transformar la movilidad en Colombia a favor de los conductores y establecer controles más justos y eficaces para las autoridades.

A través de la transmisión del Canal del Congreso, Vargas afirmó que la primera iniciativa se enfocará en reformar el esquema actual del SOAT, diferenciando las tarifas según el comportamiento y la responsabilidad de cada conductor.

La segunda, que será presentada en los próximos días, pretende modificar el sistema de fotomultas para que las sanciones sean proporcionales al tipo y gravedad de la infracción, en vez de aplicar un cobro uniforme sin distinción.

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La llegada del señor Biter al Senado —avalado por el Partido Liberal y respaldado por más de 122.000 votos— representa un punto de inflexión para miles de conductores que han seguido su trabajo de defensa y pedagogía en redes sociales.

La reforma del Soat propone tarifas diferenciadas según el comportamiento, la responsabilidad y el historial de cada conductor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su primera intervención, el legislador subrayó que su elección significa, por primera vez, la presencia directa de un conductor en la Comisión Sexta, donde se debaten los asuntos de movilidad y transporte.

Entre las prioridades inmediatas se encuentra la reforma al Soat. “Hay conductores responsables que pagan el mismo seguro que otros que han sido imprudentes. La meta es aliviar esa carga y establecer un sistema más justo”, explicó el senador. Su propuesta busca premiar a quienes cumplan con las normas y reducir la tarifa para quienes tengan un buen historial, mientras que los infractores asumirían un costo mayor.

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Sobre las fotomultas, el senador planteó que actualmente las cámaras funcionan más como herramienta de recaudo que de prevención de accidentes. “No es justo que quien supera el límite de velocidad por dos o tres kilómetros por hora reciba la misma sanción que quien maneja a ochenta o noventa kilómetros”, aseguró.

Su proyecto propone una escala de sanciones diferenciada: quienes excedan mínimamente los límites enfrentarían multas menores, mientras que las infracciones graves tendrían un castigo más severo.

El proyecto sobre fotomultas busca que las sanciones en tránsito sean proporcionales al tipo y la gravedad de la infracción - Colprensa

El programa legislativo del señor Biter incluye medidas adicionales que han sido bandera de su campaña y de su actividad digital. Propone eliminar las grúas de transporte múltiple, cuyo uso —según argumenta— genera daños a los vehículos y cobros excesivos, así como crear una jurisdicción de inspectores de tránsito autónomos e imparciales.

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Además, busca modernizar el Código Nacional de Tránsito y garantizar el debido proceso en cada infracción, asegurando la existencia de pruebas claras y la transparencia en la aplicación de sanciones.

La unificación nacional de tarifas y cobros constituye otro de sus frentes de trabajo. El nuevo senador plantea establecer una tarifa única para seguros, grúas, patios, peajes, trámites y licencias, con el objetivo de evitar desigualdades regionales y cobros arbitrarios.

También busará promover la mejora de la infraestructura vial, la inversión en tecnología para reducir congestión y deterioro del parque automotor, y la inclusión de planes de seguridad efectiva tanto para conductores como para pasajeros.

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En entrevista con Infobae Colombia en mayo de 2026, Vargas Valdeleon detalló que impulsará una reforma integral de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), que considera obsoleta tras 20 años sin modificaciones profundas.

La reforma integral del Código Nacional de Tránsito busca actualizar la Ley 769 de 2002 y establecer reglas diferenciadas para motociclistas, carros y servicios públicos - crédito Señor Biter/X

“El código debe actualizarse para responder a las nuevas dinámicas y actores de la movilidad. El crecimiento del parque automotor, especialmente de motocicletas, exige una regulación diferenciada”, subrayó. Su propuesta incluye individualizar capítulos para motociclistas, carros y servicios públicos, en lugar de mantener normativas mezcladas que no reconocen las particularidades de cada sector.

El bienestar y la seguridad social de los conductores también forman parte de su agenda. Exige salud, pensión y una vejez digna para quienes ejercen la conducción profesionalmente, reconociendo la actividad como de alto riesgo. Además, insiste en que la prevención debe anteponerse a la sanción y promueve campañas de educación y auxilio logístico para reducir la accidentalidad y fortalecer la conciencia de autocuidado en las vías.

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El propio señor Biter ha sido enfático en redes sociales sobre el desafío que representa enfrentar no solo la corrupción y los abusos en el sistema de tránsito, sino también la indiferencia institucional. “El conductor no vale nada. Por eso estoy aquí, para frenar el abuso y exigir que el sistema preste atención”, afirmó.

Aunque el perfil digital del señor Biter continuará como fuente de información y defensa para los conductores, su foco principal estará ahora en la labor legislativa y el control político. La batalla del senador Vargas Valdeleon en el Congreso apenas inicia, pero sus primeras propuestas ya anticipan un debate nacional sobre la justicia, equidad y modernización del sistema de tránsito colombiano.

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