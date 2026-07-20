Colombia

El Pacto Histórico cambia de papel: así será su estrategia contra el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Tras cuatro años como coalición de gobierno, el colectivo oficializó su paso a la oposición y aseguró que ejercerá control político al Ejecutivo desde el Congreso de la República

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La izquierda colombiana atraviesa por una crisis que les podría costar la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026 - crédito Andrea Puentes/Presidencia
El Pacto Histórico confirmó que ejercerá la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Tras cuatro años como coalición de gobierno, el Pacto Histórico oficializó que pasará a la oposición durante la administración de Abelardo de la Espriella, que asumirá la Presidencia de la República el 7 de agosto de 2026.

El pronunciamiento se dio poco antes de la instalación del nuevo Congreso de la República este 20 de julio, fecha en la que también comienza el año legislativo que convivirá durante sus primeros veinte días con la administración saliente de Gustavo Petro.

A través de un comunicado emitido en redes sociales, la coalición política definió la postura que adoptará frente al poder ejecutivo entrante para el periodo que inicia. El colectivo detalló que su labor en el Capitolio Nacional mantendrá la línea del proyecto político que gobernó el país en el último cuatrienio.

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“Lideraremos la oposición al Gobierno entrante, mediante un control político riguroso, democrático y en defensa de la soberanía popular”, señaló la organización política a través de su cuenta en la red social X.

La bancada del Pacto Histórico anunció que defenderá el legado legislativo del Gobierno Petro - crédito @PactoCol/X
La bancada del Pacto Histórico anunció que defenderá el legado legislativo del Gobierno Petro - crédito @PactoCol/X

El partido político argumentó que el objetivo de esta postura institucional es la protección de las iniciativas que se tramitaron durante la gestión del presidente saliente.

La defensa del legado presidencial por parte del Pacto Histórico

La bancada del Pacto Histórico aseguró que su prioridad inmediata en las plenarias y comisiones será el respaldo a las directrices de la administración pública que culmina funciones en agosto. El movimiento político descartó un cambio en su doctrina programática a pesar del relevo en la Presidencia de la República.

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El partido advirtió en sus redes que seguirá legislando “al lado del pueblo para que las transformaciones que Colombia inició continúen avanzando” y para lograr que los derechos de los ciudadanos sigan en el centro de la agenda pública.

El Pacto Histórico aseguró que continuará promoviendo proyectos sobre trabajo, salud, educación, ambiente y desarrollo económico durante el nuevo periodo legislativo - crédito @PactoCol/X
El Pacto Histórico aseguró que continuará promoviendo proyectos sobre trabajo, salud, educación, ambiente y desarrollo económico durante el nuevo periodo legislativo - crédito @PactoCol/X

Según el documento oficial difundido por la coalición, el grupo de congresistas centrará su actividad en la defensa del “legado transformador del presidente Gustavo Petro, construido sobre la justicia social, la ampliación de derechos, la paz y la profundización de la democracia”.

La representación legislativa enfatizó que continuará su labor en el legislativo con un enfoque centrado en las propuestas que “responden al mandato popular”.

El Pacto Histórico radicó un paquete de proyectos de ley que abarca reformas en los sectores laboral, agrario, ambiental y tecnológico. La agenda contempla la discusión de iniciativas específicas que buscan modificar la estructura de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores.

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El partido político ratificó que continuará defendiendo políticas relacionadas con justicia social, paz, democracia y ampliación de derechos desde el Congreso- crédito Cristian Bayona/Colprensa

De acuerdo con el comunicado, en materia laboral, la coalición radicará iniciativas puntuales para modificar las condiciones actuales de contratación, por lo que se indicó que se impulsará “el Estatuto del Trabajo y el Salario Vital, una deuda histórica con las y los trabajadores del país”.

Asimismo, el bloque de congresistas reiteró que insistirá en la aprobación de la reforma a la salud y en el reconocimiento de la educación superior como un derecho, bajo la premisa de que “la salud y la educación no pueden seguir siendo tratadas como privilegios”.

El sector ambiental ocupa un renglón dentro de las propuestas del partido de izquierda. La bancada confirmó que promoverá leyes destinadas a la regulación de los modelos extractivos y a la protección de las fuentes hídricas del país.

Con este fin, el colectivo anunció una iniciativa contra las técnicas de fracturación hidráulica, “reafirmando su compromiso con la protección del agua, los ecosistemas y las comunidades frente a modelos extractivos que ponen en riesgo el futuro del país”.

El proceso electoral representó un desafío técnico y político para la entidad y para el Pacto Histórico, que buscaba medir la dinámica del electorado progresista - crédito Lina Gasca/Colprensa
El Pacto Histórico aseguró que su prioridad será proteger las iniciativas aprobadas durante el último cuatrienio y promover nuevas reformas en diferentes sectores - crédito Lina Gasca/Colprensa

La bancada opositora confirmó su participación en el estudio de los proyectos financieros que presentará el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. El Pacto Histórico dijo que intervendrá en los debates del Presupuesto General de la Nación y de la reforma tributaria que se discutirán en las comisiones económicas.

El movimiento político señaló que el propósito de su intervención en estos debates económicos es asegurar el financiamiento de los derechos sociales, “fortalecer la inversión pública y avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor justicia social”.

Voces de la bancada frente al nuevo periodo

Diferentes integrantes de la coalición fijaron su posición respecto a las tareas que asumirá el movimiento en el parlamento. La representante a la Cámara Mafe Carrascal respaldó la agenda programática presentada por su colectividad e indicó que los proyectos responden a los sectores del país que buscan transformaciones sociales.

Mafe Carrascal Carrascal definió el articulado presentado como la propuesta de “quienes nunca se resignaron a la desigualdad” y añadió que es la ruta de la dignidad y el trabajo digno en el país.

“¡El @PactoCol legisla por la vida! (sic)”, escribió la legisladora en su cuenta de X, junto al comunicado de la coalición.

Mafe respaldó la hoja de ruta del Pacto Histórico y afirmó que las iniciativas buscan fortalecer los derechos laborales y sociales - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe respaldó la hoja de ruta del Pacto Histórico y afirmó que las iniciativas buscan fortalecer los derechos laborales y sociales - crédito @MafeCarrascal/X

Por su parte, la creadora de contenido Lalis, que asumirá este 20 de julio su curul como representante a la Cámara —aunque ya tiene su certificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)—, detalló cómo se articulará la labor de coadministración y fiscalización desde su oficina legislativa.

“Al mismo tiempo, ejerceremos una oposición firme, rigurosa y democrática frente al Gobierno entrante, siempre en defensa de la soberanía popular y de las mayorías”, afirmó la nueva congresista a través de sus redes sociales.

La nueva congresista prometió que desde su labor en las plenarias defenderá las conquistas alcanzadas en “justicia social, paz y democracia”.

La nueva representante a la Cámara Lalis afirmó que ejercerá una oposición firme al Gobierno entrante mientras impulsa la agenda legislativa de su colectividad - crédito @smilelalis/X
La nueva representante a la Cámara Lalis afirmó que ejercerá una oposición firme al Gobierno entrante mientras impulsa la agenda legislativa de su colectividad - crédito @smilelalis/X

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