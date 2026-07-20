Colombia

Ejército desmintió video de las disidencias en el que “apareció vivo” alias Marlon: “No es auténtico”

Desde la institución aseguraron que la pieza audiovisual requirió un riguroso análisis forense, y que fue usado para entablar amenazas contra la estabilidad institucional del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella

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El Ejército Nacional de Colombia confirmó que el video difundido en redes sociales sobre la supuesta reaparición de alias Marlon fue manipulado digitalmente, descartando su autenticidad tras un análisis forense especializado y llamando a la ciudadanía a informarse solo por canales oficiales - crédito Colprensa y captura de pantalla @lavozdepueblo1/X
El Ejército Nacional de Colombia confirmó que el video difundido en redes sociales sobre la supuesta reaparición de alias Marlon fue manipulado digitalmente, descartando su autenticidad tras un análisis forense especializado y llamando a la ciudadanía a informarse solo por canales oficiales - crédito Colprensa y captura de pantalla @lavozdepueblo1/X

El Ejército Nacional de Colombia desmintió la autenticidad de un video difundido recientemente en redes sociales, en el que presuntas disidencias armadas intentan mostrar que alias Marlon sigue con vida.

En el video, fechado el domingo 19 de julio de 2026, se registraron duras posturas en contra de Abelardo de la Espriella por su posición en la política exterior y sus vínculos con Estados Unidos.

No obstantes, según un comunicado oficial emitido desde la institución, tras aplicar “capacidades técnicas y de inteligencia especializada”, se determinó con alto grado de confianza que el material audiovisual no es real.

Este fue el comunicado oficial del Ejército - crédito Ejército Nacional
Este fue el comunicado oficial del Ejército - crédito Ejército Nacional

“Frente a un nuevo video que ha circulado en las últimas horas y que pretende presentarse como una comunicación oficial de un grupo armado organizado residual al margen de la ley, nos permitimos informar que (...) se estableció con un alto nivel de confianza técnica que el material analizado no corresponde a un registro audiovisual auténtico”.

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La verificación incluyó un análisis forense integral, que permitió identificar “múltiples inconsistencias técnicas compatibles con un contenido manipulado digitalmente”, según detalló el Ejército.

Con base en estos hallazgos, la institución reiteró que el registro no corresponde a hechos reales ni puede considerarse como una prueba válida del estado actual de la persona mencionada, es decir, alias Marlon, reportado como dado de baja por el Ministerio de Defensa, tras un operativo en Buenaventura, Valle del Cauca, el 20 de junio de 2026.

El video en el que “aparece vivo” alias Marlon y “Neque”

En la pieza audiovisual, los dos integrantes del grupo disidente se afirmaron que “el Gobierno de Abelardo de la Espriella, lacayo del gobierno estadounidense Donald Trump, prepara una ofensiva para arrebatar la salud, la educación y el trabajo digno, el territorio y la naturaleza, mientras impulsa la reactivación de acuerdos militares y económicos que buscan que Nuestra América pague la crisis que los gringos generaron”.

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De hecho, afirmaron que la administración de Abelardo de la Espriella, según ellos, es “servil al imperialismo estadounidense” que permitiría que el país norteamericano “asuma la conducción del país, a proósito de ”el perfil de los ministros".

En la pieza aparecen "vivos" alias Marlon y "Ñeque" - crédito @lavozdepueblo1/X

“Esto nos revela el tipo de gobierno al que nos enfrentamos y el futuro poco prometedor que les espera al pueblo colombiano si no preparamos ya una contraofensiva unitaria y popular”, dijeron.

Las amenazas contra el orden nacional

Los subversivos afirmaron que “No hay independencia mientras Colombia sea gobernada desde la Casa Blanca. Ante esta amenaza, el pueblo colombiano debe prepararse y no entregar ni un derecho conquistado ni un palmo de tierra, de páramo o de río. Claudicar ante el miedo que busca imponer los discursos envalentonados de Abelardo no es opción. La resistencia real es la que se convierte en organización desde las veredas más alejadas hasta los barrios de las grandes ciudades. Debe ser movilización permanente. El régimen solo entiende el lenguaje de la fuerza popular. El derecho a la rebelión cobra cada vez más fuerza en la conciencia colectiva”.

El consejo contará con la participación de los más recientes ministros designados, quienes expondrán los avances de sus carteras y las metas previstas para el arranque de la nueva administración - crédito Defensoes por la Patria/X
En el video amenazaron la estabilidad del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Defensores por la Patria/X

Al respecto, el comunicado oficial del Ejército consideró que “las amenazas actuales no solo se desarrollan en el ámbito físico, sino también en el entorno digital e informacional, donde la desinformación busca generar incertidumbre, afectar la confianza ciudadana e influir sobre la percepción de la opinión pública”.

El Ejército Nacional afirmó que mantendrá y fortalecerá sus capacidades para identificar este tipo de contenidos manipulados, en apoyo a las autoridades competentes y con el objetivo de proteger la integridad de la información relacionada con la seguridad nacional.

También reiteraron scompromiso de actuar con rigor técnico, objetividad y transparencia, enfocadas en cumplir su misión constitucional de proteger a la población y salvaguardar el orden nacional.

Finalmente, la institución instó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la información exclusivamente a través de canales oficiales.

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