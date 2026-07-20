Denuncian presuntas irregularidades de Juliana Guerrero y delegado del Ministerio de Educación en la Universidad Popular del Cesar

Juliana Guerrero integra el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar como representante del Gobierno nacional y es mencionada en la queja disciplinaria conocida - crédito UPC y @jguerrero112/Instagram

La Procuraduría General de la Nación recibió una queja disciplinaria en la que se solicita investigar al delegado del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), Xavier Estrada, por presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento de ese órgano directivo y con la elección del rector de la institución. En el documento también se menciona a Juliana Guerrero, representante del Gobierno ante ese mismo consejo, por su presunta participación en los hechos denunciados.

La información fue revelada por Semana, que conoció el contenido de la denuncia presentada por Juan Camilo López Nacimiento, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la UPC.

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La queja fue radicada el 7 de julio y, además de solicitar la apertura de una investigación disciplinaria contra Estrada, pide que se evalúe su suspensión provisional y que se adopten medidas preventivas frente a las actuaciones que, según el denunciante, se estarían adelantando contra algunos integrantes del Consejo Superior.

La denuncia surge tras la elección del rector de la UPC

Según informó la revista, el origen de la controversia se remonta a la elección de Guillermo Echavarría como rector de la Universidad Popular del Cesar, realizada el 9 de marzo.

De acuerdo con esa publicación, Juliana Guerrero respaldó la elección de Echavarría junto con otros integrantes del Consejo Superior. Posteriormente, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente dicha elección, al advertir de manera preliminar que el entonces rector no cumpliría con la experiencia mínima exigida para ocupar el cargo.

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A partir de esa decisión judicial, el representante estudiantil presentó la queja disciplinaria en la que sostiene que Guerrero y Estrada habrían actuado de manera coordinada para impulsar la elección del rector, pese a las advertencias que, según afirma, fueron expuestas durante el proceso.

No obstante, estas afirmaciones corresponden exclusivamente a los señalamientos contenidos en la denuncia, que deberán ser evaluados por los organismos competentes.

Guillermo Echavarría fue elegido rector de la Universidad Popular del Cesar, pero su designación fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado. - crédito @unipopularcesar/IG

Los hechos expuestos en la queja disciplinaria

De acuerdo con el documento conocido por el medio, López Nacimiento asegura que durante el proceso de elección del rector se habrían presentado diversas actuaciones que, a su juicio, afectaron el normal funcionamiento del Consejo Superior Universitario.

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Entre ellas menciona presuntas maniobras dilatorias, como la ruptura del quórum, la falta de convocatoria de sesiones dentro de los tiempos establecidos, reprogramaciones unilaterales y actuaciones administrativas que, según sostiene, terminaron favoreciendo la elección de Guillermo Echavarría.

El denunciante también afirma que la elección del rector se realizó en una sesión de menos de ocho minutos, durante la cual, según su versión, fueron desatendidas advertencias sobre presuntos incumplimientos de requisitos legales, recursos presentados por otros candidatos y observaciones formuladas por distintos sectores de la comunidad universitaria.

Asimismo, sostiene que después de la suspensión provisional del rector por parte del Consejo de Estado se habrían iniciado actuaciones contra los consejeros que cuestionaron esa designación.

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El informe del Ministerio de Educación

Según la denuncia citada, uno de los hechos que motivó la queja fue el envío, el 2 de junio de 2026, de un presunto informe elaborado por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual se recomendaría iniciar un proceso sancionatorio contra los consejeros que se opusieron a la elección del rector.

Para el representante estudiantil, esa actuación estaría relacionada con las diferencias surgidas durante el proceso de designación de Echavarría.

El documento también hace referencia a un correo electrónico conocido por la revista, en el que Xavier Estrada solicitó a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar información sobre la elección de Juan Camilo López Nacimiento como representante estudiantil ante el Consejo Superior.

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La solicitud incluía documentos relacionados con su elección, posesión y demás actuaciones administrativas para verificar la legalidad de su designación.

Según el denunciante, solicitudes similares también se habrían realizado respecto de otros consejeros que no respaldaron la elección del rector.

Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior de la UPC, negó haber actuado de manera concertada con Juliana Guerrero. - crédito Ministerio de educación

La discusión por el quórum del Consejo Superior

Otro de los puntos abordados en la denuncia corresponde a la sesión del 16 de diciembre de 2025, cuando cinco integrantes del Consejo Superior aprobaron el Acuerdo 019, mediante el cual el rector, quien tiene voz pero no voto, dejó de ser contabilizado para efectos del quórum.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el informe de Inspección y Vigilancia del Ministerio recomienda suspender dicho acuerdo, remitir el caso al grupo sancionatorio correspondiente e individualizar a los consejeros que participaron en su aprobación.

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El representante estudiantil sostiene que esas actuaciones podrían derivar en la salida de algunos integrantes del Consejo Superior y en la modificación de su composición.

Además, en la queja afirma que existiría una “conducta institucional expansiva” del Ministerio de Educación que, en su criterio, tendría como propósito intervenir en órganos de gobierno universitario y en procesos internos de distintas instituciones de educación superior.

Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia presentada ante la Procuraduría y no constituyen conclusiones de las autoridades competentes.

La respuesta de Xavier Estrada

Consultado por Semana, Xavier Estrada negó haber actuado de manera concertada con Juliana Guerrero.

El delegado del Ministerio sostuvo que la elección de Guillermo Echavarría fue una decisión adoptada por un cuerpo colegiado, por lo que rechazó que pueda hablarse de una actuación coordinada.

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“La posición de ella y mía coincidió en votar por Guillermo Echavarría, pero no se le puede llamar a eso un concierto”, manifestó al medio.

Estrada explicó además que el proceso adelantado por la Dirección de Inspección y Vigilancia no depende de él, sino que obedece, según afirmó, a actuaciones realizadas por cinco consejeros que, en su criterio, sesionaron sin el quórum requerido en diciembre de 2025.

También aseguró que actualmente es el único integrante del Consejo Superior que mantiene esa postura y que responde únicamente por sus propias actuaciones.

Juliana Guerrero no se pronunció sobre los señalamientos contenidos en la queja disciplinaria al cierre de esa publicación. - crédito @jguerrero112/Instagram

Juliana Guerrero no respondió a la publicación

De acuerdo con la revista, el medio intentó obtener una declaración de Juliana Guerrero sobre los hechos expuestos en la denuncia disciplinaria.

Sin embargo, hasta el cierre de esa publicación no se obtuvo respuesta.