Colombia

Con sentidas palabras de agradecimiento, Mafe Carrascal se despidió de Gustavo Petro: “Nada de lo conquistado está garantizado”

En un mensaje publicado tras el acto del Día de la Independencia de Colombia realizado en Ciudad Bolívar, la legisladora del Pacto Histórico afirmó que el proceso político liderado por el mandatario continuará

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- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Tras el último discurso de Gustavo Petro como presidente ante la ciudadanía, la congresista María Fernanda Carrascal publicó un mensaje en el que resaltó el legado del Gobierno - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal envió un mensaje de agradecimiento al presidente de la República, Gustavo Petro, luego del discurso que el mandatario pronunció en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Las palabras de la representante a la Cámara se dieron durante la conmemoración del 20 de julio -Día de la Independencia de Colombia-, fecha en la que el jefe de Estado se despidió de las movilizaciones populares antes de finalizar su mandato el 7 de agosto, día en que asumirá la Presidencia Abelardo de la Espriella.

Durante el evento público en Ciudad Bolívar, el presidente Petro formalizó su retiro de las plazas públicas como primer mandatario progresista del país. “Yo quise venir aquí a despedirme por ahora, en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia”, señaló el líder del Pacto Histórico durante el encuentro en la capital del país.

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Gustavo Petro realizó su último gran discurso como presidente en Ciudad Bolívar, Bogotá, el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Gustavo Petro realizó su último gran discurso como presidente en Ciudad Bolívar, Bogotá, el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Tras la finalización del encuentro de Petro con una de las clases bajas de la capital, la representante Mafe Carrascal, que lideró el trámite de la reforma laboral en el Congreso de la República, utilizó su cuenta en la red social X para pronunciarse sobre el cierre del periodo gubernamental.

La legisladora publicó un texto acompañado de imágenes que registraron la asistencia de los ciudadanos al discurso presidencial en el barrio El Ensueño.

En su post, Carrascal destacó la importancia de la jornada para los sectores políticos que respaldaron la gestión del mandatario saliente; según expresó, la fecha representó un hito en la historia de los movimientos sociales del país.

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“Hoy no solo acompañamos el último discurso del presidente Gustavo Petro ante el pueblo. Hoy acompañamos un momento que quedará en la memoria de quienes creemos que otra Colombia con justicia social sí es posible”, afirmó la legisladora.

Mafe Carrascal aseguró que las transformaciones impulsadas durante el Gobierno deben mantenerse en el tiempo - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal aseguró que las transformaciones impulsadas durante el Gobierno deben mantenerse en el tiempo - crédito @MafeCarrascal/X

Balance de las reformas del Gobierno, el agradecimiento de Mafe Carrascal

La congresista del Pacto Histórico hizo referencia a los pilares de la agenda legislativa y ejecutiva del periodo que termina, al señalar las prioridades que guiaron la administración de Petro.

Mafe Carrascal centró su atención en la inclusión de las poblaciones que no habían tenido representación en los escenarios estatales.

La representante extendió su gratitud directiva hacia el jefe de Estado al escribir: “Gracias, presidente, por haber tenido la valentía de abrir el camino de las transformaciones, de poner en el centro la dignidad del pueblo, de escuchar a quienes durante décadas fueron ignorados y de demostrar que el Estado también puede gobernar para las minorías”.

La representante María Fernanda Carrascal agradeció públicamente al presidente Gustavo Petro por su Gobierno - crédito @MafeCarrascal/X
La representante María Fernanda Carrascal agradeció públicamente al presidente Gustavo Petro por su Gobierno - crédito @MafeCarrascal/X

De igual forma, la publicación de la parlamentaria enfatizó que los proyectos y las iniciativas de ley pasaron de la teoría a la práctica institucional.

Con la frase “gracias por impulsar un país donde las reformas sociales, la justicia, la paz, la igualdad y la participación popular dejaron de ser consignas para convertirse en una agenda de gobierno”, la congresista resumió la actividad del cuatrienio.

En la última parte de su publicación, Mafe Carrascal advirtió sobre la necesidad de mantener las políticas implementadas por la administración saliente a partir del cambio de gobierno que se ejecutará el 7 de agosto.

“Nada de lo conquistado está garantizado si el pueblo no lo defiende. Por eso este no es un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa: la de cuidar cada derecho alcanzado, seguir organizándonos y mantener viva la esperanza de una Colombia más democrática, más justa y profundamente humana”, puntualizó Carrascal.

- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal destacó el cierre del Gobierno Petro, agradeció al mandatario por las transformaciones impulsadas y llamó a proteger los derechos alcanzados - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

La representante a la Cámara concluyó que el proceso político del actual mandatario tendrá vigencia en las dinámicas sociales futuras: “La historia siempre ha sido escrita por los pueblos que se niegan a retroceder. Gracias, presidente Gustavo Petro, por hacer parte de esa historia. Seguimos adelante”.

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