Colombia

Armando Benedetti aseguró ser un “cadáver político” y afirmó tener planeado un retiro “permanente”: “No tengo fuerza para nada”

El ministro del Interior se abstuvo de referirse a la instalación del Congreso y recordó que desde mayo ha tratado de no dar declaraciones de ningún tipo ante la prensa

Guardar
Google icon
El proceso disciplinario busca esclarecer la posible participación de empleados de la Corte Suprema en la divulgación de información reservada - crédito @MinInterior / X
El ministro Armando Benedetti recordó que está "de salida" y aseguró que ha madurado - crédito @MinInterior / X

El 7 de agosto de 2026, Colombia tendrá un nuevo Gobierno, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Al mismo tiempo, para entonces estará legislando un nuevo Congreso de la República, instalado desde el 20 de julio.

La puja por las presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes ha desatado movidas políticas; las diferentes colectividades han ido estableciendo apoyos. Sin embargo, integrantes del Gobierno saliente, encabezado por el presidente Gustavo Petro, se han mantenido al margen de lo que está pasando en el Legislativo.

Una de las personas que ha optado por guardar silencio sobre el tema y otros aspectos coyunturales es el ministro del Interior, Armando Benedetti. Durante la administración de Petro, el jefe de la cartera fue muy activo y constantemente dio su opinión sobre decisiones que se tomaron en el Congreso y criticó las posturas de algunos senadores y representantes a la Cámara.

PUBLICIDAD

Con la reforma laboral en camino hacia el Senado, los defensores de los derechos laborales en el campo, como Mafe Carrascal, esperan que se reabran los debates sobre los artículos eliminados en la Cámara - crédito @MafeCarrascal/X
El ministro Armando Benedetti se abstuvo de dar declaraciones sobre la instalación del Congreso - crédito @MafeCarrascal/X

No obstante, ahora que está finalizando su paso por el Gobierno, ha preferido no involucrarse en ningún debate de carácter político. Por eso, el 20 de julio, previo a la instalación del Congreso, se abstuvo de dar declaraciones a los periodistas que lo abordaron para conocer su opinión sobre el futuro del Legislativo. El jefe de cartera aseguró ya no tener influencia de ningún tipo y recalcó que está “en retirada”.

Soy un cadáver político. Soy un cadáver político (...) porque no tengo fuerza para nada, estoy en retirada ya, estamos saliendo”, dijo Benedetti.

El ministro indicó que desde mayo de 2026 ha procurado mantenerse alejado de los medios de comunicación y ha evitado hacer cualquier pronunciamiento de carácter político. “Estoy callado, estoy prudente, he madurado más”, explicó.

PUBLICIDAD

El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno ha hecho un esfuerzo amplio por proteger a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, que no se compara con otras administraciones - crédito @AABenedetti/X
En su momento, el ministro saliente Armando Benedetti aseguró estar interesado en la Alcaldía de Barranquilla. Pero ahora afirma tener planeado un retiro permanente - crédito @AABenedetti/X

Además, al ser cuestionado sobre su retiro, el jefe de la cartera aseguró que se trata de una salida “permanente”, dando a entender que no tendría intenciones de volver a ocupar puestos públicos. No obstante, en su momento, Benedetti confirmó estar interesado en aspirar a la Alcaldía de Barranquilla. “Yo tengo ganas. Si ustedes me apoyan. Porque aquí todo está muy monopolizado”, expresó Benedetti ante los medios de comunicación en su momento.

No es la primera vez que el funcionario hace énfasis en la finalización de su tiempo en el Gobierno. A través de su cuenta de X, se refirió a rumores que surgieron en la prensa con su presunta búsqueda de apoyos en el Congreso de la República para impedir que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se posesione en una guarnición militar y no en el Capitolio Nacional, como tradicionalmente se ha hecho.

El ministro del Interior indicó que no ha tenido contacto con ningún legislador desde hace mucho tiempo y que tampoco conoce a todos los integrantes del Congreso. Esto, con el fin de demostrar que no tiene intenciones de gestionar ningún movimiento político en el Legislativo de cara a la posesión del nuevo Gobierno.

Armando Benedetti rechazó versiones sobre intervención en la sede del traspaso presidencial - crédito @AABenedetti/X
Armando Benedetti rechazó versiones sobre intervención en la sede del traspaso presidencial - crédito @AABenedetti/X

Estoy en el epílogo del Ministerio del Interior. No me sé ni los nombres de todos los congresistas del Pacto Histórico, mucho menos los de otras bancadas. No tengo relación ahora mismo y desde hace unas semanas con ningún congresista”, precisó el ministro saliente.

Benedetti aseguró que desde antes del 31 de mayo de 2026, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia (primera vuelta), se ha mantenido al margen de la política.

No tengo la fuerza ni el poder ni las ganas para poder mover un ápice de las fuerzas políticas del Congreso que hoy son ajenas a mi en todo. En estos días lo único que estoy tramitando es mi retiro. En política hoy soy un cadáver, ni opino”, aclaró.

Temas Relacionados

Armando BenedettiInstalación del CongresoGobierno Petro20 de julioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manifestaciones del 20 de Julio EN VIVO: Aida Quilcué denunció restricciones a la Minga en medio de las movilizaciones

Durante la jornada para conmemorar el Grito de Independencia, el Pacto Histórico invitó a salir a las calles tras el último discurso de Gustavo Petro como presidente

Manifestaciones del 20 de Julio EN VIVO: Aida Quilcué denunció restricciones a la Minga en medio de las movilizaciones

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia llamado a lista y los congresistas esperan la llegada del presidente Gustavo Petro

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia llamado a lista y los congresistas esperan la llegada del presidente Gustavo Petro

El Presidente de la República, Gustavo Petro, criticó a la selección Colombia: “Perdieron por codicia y falta de humildad”

Durante su último discurso en la conmemoración del 20 de Julio, el mandatario aseguró que España ganó por no ser codiciosos, una cualidad que le hizo falta a las selecciones de Colombia y Argentina

El Presidente de la República, Gustavo Petro, criticó a la selección Colombia: “Perdieron por codicia y falta de humildad”

Desfile del 20 de Julio 2026 EN VIVO: cientos de asistentes rompieron las barreras para escuchar a Petro, el intento por acercarse a la tarima quedó registrado en video

Este año, los desfiles se realizan en escenarios emblemáticos de las diferentes ciudades del país, con operativos especiales de movilidad y seguridad. Miles de uniformados participan en las actividades conmemorativas junto a comunidades locales y visitantes

Desfile del 20 de Julio 2026 EN VIVO: cientos de asistentes rompieron las barreras para escuchar a Petro, el intento por acercarse a la tarima quedó registrado en video

Con sentidas palabras de agradecimiento, Mafe Carrascal se despidió de Gustavo Petro: “Nada de lo conquistado está garantizado”

En un mensaje publicado tras el acto del Día de la Independencia de Colombia realizado en Ciudad Bolívar, la legisladora del Pacto Histórico afirmó que el proceso político liderado por el mandatario continuará

Con sentidas palabras de agradecimiento, Mafe Carrascal se despidió de Gustavo Petro: “Nada de lo conquistado está garantizado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

La Segura puso sobre la mesa la decisión que tiene con Ignacio Baladán: la boda por la iglesia o su segundo hijo

La Segura puso sobre la mesa la decisión que tiene con Ignacio Baladán: la boda por la iglesia o su segundo hijo

Integrantes de la agrupación musical Los K Ramones sufrieron un accidente de tránsito en Norte de Santander

Roberto Cavalli diseñó el vestuario para Shakira y su ‘show’ de medio tiempo de la final de la FIFA 2026

Miss Universe Colombia vuelve a manos de su fundadora Natalie Ackermann: esto dice el comunicado de la organización

Shakira nuevamente en la mira de la Hacienda española: revisarán el resultado a su favor por las auditorías fiscales en el territorio español

Deportes

Esta es la posición final de la selección Colombia en el Mundial 2026, según la FIFA

Esta es la posición final de la selección Colombia en el Mundial 2026, según la FIFA

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay de hoy, 20 de julio

Camilo Vargas solo fue superado por Unai Simón, campeón del mundo con España, en las estadísticas del Mundial 2026

Este es el emotivo mensaje de Faustino Asprilla por la muerte de Kevin Keegan, entrenador que lo llevó al Newcastle: “Estoy absolutamente destrozado”

Luis Díaz y James Rodríguez, los colombianos incluidos en el once “no ideal” de la Copa Mundial de la FIFA 2026