Armando Benedetti aseguró ser un “cadáver político” y afirmó tener planeado un retiro “permanente”: “No tengo fuerza para nada”

El ministro Armando Benedetti recordó que está "de salida" y aseguró que ha madurado - crédito @MinInterior / X

El 7 de agosto de 2026, Colombia tendrá un nuevo Gobierno, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Al mismo tiempo, para entonces estará legislando un nuevo Congreso de la República, instalado desde el 20 de julio.

La puja por las presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes ha desatado movidas políticas; las diferentes colectividades han ido estableciendo apoyos. Sin embargo, integrantes del Gobierno saliente, encabezado por el presidente Gustavo Petro, se han mantenido al margen de lo que está pasando en el Legislativo.

Una de las personas que ha optado por guardar silencio sobre el tema y otros aspectos coyunturales es el ministro del Interior, Armando Benedetti. Durante la administración de Petro, el jefe de la cartera fue muy activo y constantemente dio su opinión sobre decisiones que se tomaron en el Congreso y criticó las posturas de algunos senadores y representantes a la Cámara.

PUBLICIDAD

El ministro Armando Benedetti se abstuvo de dar declaraciones sobre la instalación del Congreso - crédito @MafeCarrascal/X

No obstante, ahora que está finalizando su paso por el Gobierno, ha preferido no involucrarse en ningún debate de carácter político. Por eso, el 20 de julio, previo a la instalación del Congreso, se abstuvo de dar declaraciones a los periodistas que lo abordaron para conocer su opinión sobre el futuro del Legislativo. El jefe de cartera aseguró ya no tener influencia de ningún tipo y recalcó que está “en retirada”.

“Soy un cadáver político. Soy un cadáver político (...) porque no tengo fuerza para nada, estoy en retirada ya, estamos saliendo”, dijo Benedetti.

El ministro indicó que desde mayo de 2026 ha procurado mantenerse alejado de los medios de comunicación y ha evitado hacer cualquier pronunciamiento de carácter político. “Estoy callado, estoy prudente, he madurado más”, explicó.

PUBLICIDAD

En su momento, el ministro saliente Armando Benedetti aseguró estar interesado en la Alcaldía de Barranquilla. Pero ahora afirma tener planeado un retiro permanente - crédito @AABenedetti/X

Además, al ser cuestionado sobre su retiro, el jefe de la cartera aseguró que se trata de una salida “permanente”, dando a entender que no tendría intenciones de volver a ocupar puestos públicos. No obstante, en su momento, Benedetti confirmó estar interesado en aspirar a la Alcaldía de Barranquilla. “Yo tengo ganas. Si ustedes me apoyan. Porque aquí todo está muy monopolizado”, expresó Benedetti ante los medios de comunicación en su momento.

No es la primera vez que el funcionario hace énfasis en la finalización de su tiempo en el Gobierno. A través de su cuenta de X, se refirió a rumores que surgieron en la prensa con su presunta búsqueda de apoyos en el Congreso de la República para impedir que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se posesione en una guarnición militar y no en el Capitolio Nacional, como tradicionalmente se ha hecho.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior indicó que no ha tenido contacto con ningún legislador desde hace mucho tiempo y que tampoco conoce a todos los integrantes del Congreso. Esto, con el fin de demostrar que no tiene intenciones de gestionar ningún movimiento político en el Legislativo de cara a la posesión del nuevo Gobierno.

Armando Benedetti rechazó versiones sobre intervención en la sede del traspaso presidencial - crédito @AABenedetti/X

“Estoy en el epílogo del Ministerio del Interior. No me sé ni los nombres de todos los congresistas del Pacto Histórico, mucho menos los de otras bancadas. No tengo relación ahora mismo y desde hace unas semanas con ningún congresista”, precisó el ministro saliente.

PUBLICIDAD

Benedetti aseguró que desde antes del 31 de mayo de 2026, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia (primera vuelta), se ha mantenido al margen de la política.

“No tengo la fuerza ni el poder ni las ganas para poder mover un ápice de las fuerzas políticas del Congreso que hoy son ajenas a mi en todo. En estos días lo único que estoy tramitando es mi retiro. En política hoy soy un cadáver, ni opino”, aclaró.