Rock al Parque 2026 anunció las bandas distritales que participarán en la edición 30

Rock Al Parque anunció los artistas que formarán parte de su edición 30 en el parque Simón Bolívar, del 10 al 12 de octubre, como parte de la convocatoria distrital - crédito Colprensa

Faltan tres meses para que el Parque Simón Bolívar albergue la edición 30 del Festival Rock Al Parque, y poco a poco se van conociendo detalles de la celebración de uno de los eventos emblemáticos de la capital del país.

Esta semana se conocieron las 20 bandas distritales seleccionadas por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) para la próxima edición que se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre.

La convocatoria empezó con 327 propuestas inscritas y 245 habilitadas. De ese proceso salieron las agrupaciones locales que compartirán cartel con los artistas nacionales e internacionales invitados por la curaduría del departamento de música de la entidad distrital, y que se espera sean anunciadas en las próximas semanas.

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Las audiciones tuvieron lugar en la Media Torta de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El jurado estuvo integrado por Joaquín Ernesto Galeano Gómez, Luis Alberto Ramírez Montaño y Salvador Alan Toache López. Las audiciones se realizaron durante la segunda semana de julio en el Teatro al Aire Libre La Media Torta. La elección tomó en cuenta criterios como creatividad musical, trayectoria, desempeño escénico y calidad interpretativa.

Las 20 bandas seleccionadas oscilaron entre el metal, el punk, el rock alternativo, fusiones, y propuestas solistas. Los elegidos fueron:

Valore (heavy metal) (95.0 puntos) Lo Mismo Decían de Juana (fusión) (93.7 puntos) Narcocracia (heavy metal) (92.0 puntos) No Dependiente (hardcore) (92.0 puntos) Vein (death metal) (92.0 puntos) Lutter Band (punk rock) (90.3 puntos) Lika Nova (rock alternativo) (90.3 puntos) Laura Pérez (canción latinoamericana) (90.3 puntos) Ataque de Pánico (heavy metal) (90.3 puntos) Maskhera (heavy metal) (90.0 puntos) Solegnium (brutal death metal) (89.7 puntos) V For Volume (rock alternativo) (89.3 puntos) Alto Grado (ska, reggae y rock) (89.0 puntos) Boca de Serpiente (rock alternativo) (89.0 puntos) Elsa Riveros (rock) (87.0 puntos) Pez Errante (rock alternativo) (87.0 puntos) Stayway (rock alternativo) (86.7 puntos) Casi (rock latinoamericano) (86.7 puntos) Brina Quoya (neo soul, R&B) (86.7 puntos) La Brigada RPF (ska punk) (85.7 puntos)

De acuerdo con alguna de las agrupaciones no puede participar, los actos suplentes serán Los Cocoa y Unauthorized.

Rock al Parque celebrará su trigésima edición en octubre

La ciudad de Bogotá desarrolla una agenda conmemorativa durante 2026, expandiendo el alcance del festival e integrando actividades presenciales y digitales, con participación institucional y comunitaria en todos los sectores urbanos - crédito Rock al Parque

La próxima edición de Rock al Parque se hará en el Parque Simón Bolívar, el principal escenario del festival en Bogotá. El evento fue presentado como la trigésima edición del encuentro gratuito de rock al aire libre más grande de Latinoamérica.

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Las bandas distritales escogidas por convocatoria serán los primeros nombres confirmados del cartel. Su presencia se sumará a la de los invitados nacionales y extranjeros definidos por Idartes para la celebración de las tres décadas del festival.

Paralelamente, la ciudad acoge una agenda conmemorativa, convirtiendo el aniversario en un referente de política cultural y memoria compartida, mediante una agenda diversa que incluye conciertos, exposiciones, foros, publicaciones, producción audiovisual y actividades comunitarias en diferentes espacios de la ciudad. Este conjunto de eventos, que van desde el lanzamiento de un libro hasta encuentros de periodismo musical y programas de participación ciudadana, destaca el impacto y la relevancia que el festival tiene para la vida cultural y social de Bogotá.

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La edición número 30 despliega actividades a lo largo del año, invitando a habitantes y visitantes a participar en conciertos, exposiciones, series de pódcast y foros enfocados en participación ciudadana y circulación artística.

'Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena', libro de Tatiana Ariza, fue publicado en 2026 y recoge testimonios desde los inicios hasta la actualidad del festival - crédito Idartes

Uno de los ejes principales es la publicación Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena, escrita por la historiadora Tatiana Duplat y estrenada durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Una actividad central será el Foro y Taller de Periodismo Musical “Rock al Parque 30 años”, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026 en colaboración con la Fundación Gabo. Participarán periodistas, críticos y expertos nacionales e internacionales para analizar los retos del periodismo musical en la era digital.

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