Colombia

Policía recuperó una cadena de oro avaluada en más de $65 millones tras un hurto en el centro de Cartagena

Alias Carlitos fue detenido en el barrio San Diego tras ser señalado de arrebatar una joya, luego de que la víctima lo reconociera y los uniformados lo interceptaran antes de que saliera del sector

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El Plan Candado permitió cerrar rutas de salida y activar la búsqueda del sospechoso en varios puntos de Cartagena - crédito Lim Huey Teng/REUTERS
El Plan Candado permitió cerrar rutas de salida y activar la búsqueda del sospechoso en varios puntos de Cartagena - crédito Lim Huey Teng/REUTERS

La Policía Nacional de Cartagena logró recuperar una cadena de oro valuada en más de 65 millones de pesos y detener a un joven identificado como alias Carlitos tras un robo en el barrio San Diego. El procedimiento permitió devolver la joya a su propietario en cuestión de minutos.

La captura se concretó luego de que la víctima alertara a las autoridades sobre el hurto mediante la modalidad de raponazo. De inmediato, los uniformados activaron el llamado Plan Candado, una estrategia que consiste en cerrar rutas de escape y desplegar patrullas en puntos clave de la ciudad.

En respuesta a la denuncia, patrullas lograron interceptar al presunto delincuente cuando intentaba huir en motocicleta por la avenida Venezuela. La rápida reacción de los policías fue fundamental para frenar la fuga y recuperar el objeto robado antes de que saliera del sector.

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La cadena de oro, según confirmaron las autoridades, fue devuelta a su dueño, que expresó su agradecimiento por la eficacia del operativo policial. El afectado remarcó la prontitud con la que actuaron los uniformados, destacando que recuperó su pertenencia pocos minutos después del hecho.

La Policía Nacional capturó en Cartagena a alias "Carlitos", un joven de 19 años señalado por un hurto bajo la modalidad de raponazo en San Diego - crédito Policía Metropolitana
La Policía Nacional capturó en Cartagena a alias "Carlitos", un joven de 19 años señalado por un hurto bajo la modalidad de raponazo en San Diego - crédito Policía Metropolitana

Las autoridades informaron que alias Carlitos, de 19 años, contaba con dos anotaciones judiciales previas como indiciado por el delito de hurto. Estos antecedentes serán considerados en el proceso judicial que enfrenta tras su reciente detención.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de adelantar las investigaciones y definir su situación jurídica conforme a la ley.

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El teniente John Beltrán, comandante encargado de la Estación de Policía Centro Histórico, destacó que el resultado es parte de los operativos permanentes para combatir el delito. “Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados y al despliegue permanente de las capacidades institucionales, seguimos afectando de manera contundente a quienes cometen hurtos en la ciudad”, afirmó.

Beltrán añadió: “No daremos tregua a la delincuencia y continuaremos fortaleciendo los operativos para garantizar la seguridad y la convivencia de los cartageneros”.

Centro histórico de Cartagena, al norte de Colombia. Foto: Colprensa.
El capturado por hurto tiene dos anotaciones judiciales como indiciado, antecedentes que serán considerados en el proceso - crédito Colprensa.

La institución reiteró la importancia del Plan Candado como herramienta para responder con rapidez a los casos de hurto, resaltando que su aplicación ha sido clave para aumentar la captura de delincuentes en situaciones de flagrancia y la recuperación de bienes robados.

La rápida intervención policial permitió que el propietario de la cadena recuperara su joya en cuestión de minutos, mientras que alias Carlitos enfrenta ahora un proceso judicial agravado por sus antecedentes previos.

Otra captura

La Policía Nacional de Cartagena recuperó una cadena de oro valuada en más de 4 millones de pesos tras la captura de un hombre identificado como El Cuellar, de 26 años, en la calle Larga del barrio Getsemaní.

El detenido, quien cuenta con cinco antecedentes judiciales por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, fue capturado minutos después de haberle arrebatado el objeto a un turista extranjero.

Capturado delincuente por hurto de cadena de oro en Cartagena - crédito Policía
Capturado delincuente por hurto de cadena de oro en Cartagena - crédito Policía

Durante 2026, las autoridades locales han reportado la aprehensión de 3.933 personas por diferentes delitos. Entre estos casos, se destacan 559 capturas relacionadas con hurtos, lo que evidencia la persistencia de este flagelo en la ciudad.

La cadena fue devuelta a su propietario, quien expresó su agradecimiento por la rápida reacción de los uniformados. Este hecho resalta la importancia de la colaboración ciudadana, pues la alerta emitida por testigos fue clave para localizar al agresor.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, enfatizó: “La reacción oportuna de nuestros uniformados y el apoyo de la comunidad continúan siendo fundamentales para enfrentar el hurto en Cartagena.” El oficial añadió que reforzarán las operaciones para dar con los responsables de estos delitos y garantizar la tranquilidad de residentes y turistas.

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