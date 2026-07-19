Ordenan suspensión, destitución e inhabilidad a docentes por el abuso de una alumna durante juegos deportivos en Cesar

El abuso sexual ocurrió en agosto de 2024 durante los Juegos Deportivos Intercolegiados Nacionales Supérate en Pueblo Bello, Cesar - crédito Diario Público

La destitución y la inhabilidad general por 12 años fueron las sanciones impuestas a Levith David Blanco Rangel, docente de una institución educativa de Pueblo Bello, Cesar, luego de que la Procuraduría General de la Nación lo encontrara responsable de abuso sexual contra una alumna menor de edad.

El hecho ocurrió durante los juegos deportivos Intercolegiados Nacionales Supérate, celebrados en agosto de 2024 en esa localidad.

Las investigaciones determinaron que, en el marco del evento, Raúl Pompeyo Villazón Áñez, también profesor de la misma institución, introdujo bebidas embriagantes en el sitio y trasladó a la estudiante hasta una cabaña de uno de los docentes. Por esa conducta, Villazón Áñez recibió una sanción de suspensión e inhabilidad por cinco meses.

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Ambos docentes fueron declarados disciplinariamente responsables por la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico. Para Blanco Rangel, la entidad calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Atlántico declaró disciplinariamente responsables a los dos investigados - crédito: Colprensa / Sergio Acero

En el caso de Villazón Áñez, la conducta fue catalogada como falta grave también a título de dolo.

El proceso disciplinario se resolvió en primera instancia, pero solo Blanco Rangel presentó recurso de apelación. Villazón Áñez, en cambio, no hizo uso de esa herramienta procesal, por lo que la sanción en su contra quedó en firme.

De acuerdo con la decisión, los hechos se produjeron específicamente durante el desarrollo de los juegos deportivos, cuando Blanco Rangel cometió el abuso aprovechando la condición de vulnerabilidad de la estudiante y su posición de autoridad como docente.

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Detalles del caso

El Juzgado 14 Penal Municipal tomó una decisión que mantuvo a uno de los dos docentes implicados en un caso de abuso sexual bajo medida de reclusión en un establecimiento carcelario, luego de los hechos ocurridos en Pueblo Bello (Cesar). El episodio generó malestar y preocupación entre los familiares de las víctimas, quienes confiaban la integridad de sus hijas a los responsables de un evento deportivo intercolegiado.

Las menores de edad, perteneciente a la etnia indígena arhuaca, asisitieron a unos juegos intercolegiados, que se celebraron en el hotel, ubicado en el municipio de Pueblo Bello, Cesar - crédito Pueblito Arhuaco Pueblo Bello/Facebook y Freepik

El incidente salió a la luz tras la denuncia de madres y padres de seis menores indígenas arhuacas, con edades entre 13 y 17 años, quienes señalaron a dos profesores y al hijo de uno de ellos. De acuerdo con el medio regional El Pilón, las acusaciones se formalizaron ante la Fiscalía General de la Nación.

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En la audiencia realizada se identificó al docente Levith David Blanco Rangel como el educador que quedó tras las rejas. Según el relato forense de una de las adolescentes, Blanco Rangel habría incurrido en actos sexuales sin consentimiento aprovechando la vulnerabilidad de la menor, quien declaró: “Él me dijo que me iba a llevar a mi habitación, y estando ahí me besó y me tocó. Luego me preguntó si yo estaba borracha y le dije que sí por lo que me dijo que me pusiera la ropa y me fuera”.

Los hechos ocurrieron el jueves 29 de agosto de 2024, durante el desarrollo de los Juegos Supérate, en el hotel Pueblito Arhuaco, donde las menores se hospedaban junto a los adultos implicados en el caso. Las actividades, según los testimonios, incluyeron un juego de “la verdad o se atreve”, durante el cual los docentes y el hijo de uno de ellos habrían suministrado bebidas alcohólicas a las estudiantes.

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crédito Pueblito Arhuaco Pueblo Bello/Facebook

El juez que llevó el caso consideró que se trató de “un actuar que traspasa el accionar que un docente debe tener en pro de la protección de sus alumnos”. La indignación creció entre los progenitores de las víctimas, quienes exigen sanciones ejemplares ante el daño físico y psicológico sufrido por las adolescentes.

El personero de Pueblo Bello, Óscar Jiménez, manifestó que al evento asistieron sesenta adolescentes, todos alojados en cabañas en grupos de seis. Tras la denuncia, la comunidad educativa y autoridades locales solicitaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los menores en futuros eventos de este tipo.

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