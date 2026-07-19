Ministerio de trabajo anunció radicación masiva de proyectos de ley tras instalación del Congreso el 20 de julio: “Garantizando trabajo digno”

Antonio Sanguino anunció la radicación de seis proyectos de ley ante el nuevo Congreso de la República para continuar el legado de Gustavo Petro en materia laboral - crédito Ministerio del Trabajo

A un día de que se instale el nuevo Congreso de la República, el ministro de Trabajo saliente, Antonio Sanguino, anunció la radicación masiva de proyectos de ley que, según indicó, buscan continuar con el legado del presidente Gustavo Petro.

Según señaló el jefe de cartera, el lunes 20 de julio serán radicados en total seis iniciativas que buscarían transformar el panorama laboral en el país.

“¡Hasta el último minuto Con Dignidad Cumplimos! Por instrucción del Presidente Gustavo Petro este 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso de la República y en los días siguientes, dejaremos radicados desde Ministerio de Trabajo los siguientes proyectos de ley que seguirán garantizando trabajo digno para el pueblo trabajador de Colombia", señaló Sanguino en su cuenta de X.

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Entre las prioridades, el Ministerio presentará un Estatuto del Trabajo y Salario Vital. Según indicó el ministro, el proyecto pretende otorgar rango de ley al método de cálculo del salario mínimo, de modo que garantice la cobertura de necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte para los trabajadores y sus familias.

La cartera laboral también impulsará una reforma en la composición de las juntas de calificación de invalidez, con el objetivo de mejorar los procesos de certificación y derechos de los empleados afectados por incapacidades.

Otra iniciativa contempla la actualización del sistema sancionatorio de la Superintendencia de Subsidio Familiar. El ajuste buscaría fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre el cumplimiento de los subsidios, según lo planteó el ministro.

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En cuanto a compromisos internacionales, se radicará la ratificación de convenios de la OIT. Entre ellos destacan el MLC, que protege los derechos de quienes trabajan en actividades marítimas, y el convenio 187, enfocado en la seguridad y salud en el trabajo.

El ministro Sanguino explicó que una de las propuestas más actuales será la adopción del Convenio 193, el cual regula el trabajo digno en plataformas digitales, una modalidad que ha crecido en Colombia en los últimos años.

El paquete legislativo incluye un proyecto sobre jornal y contrato agrario. La intención sería formalizar el trabajo en el campo y garantizar condiciones laborales decentes para los trabajadores rurales, en línea con las metas del Gobierno en materia de equidad y desarrollo rural.

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Al detallar estos anuncios, el ministro reafirmó la decisión presidencial de avanzar hasta el último día del actual periodo de Gobierno con iniciativas centradas en la dignidad laboral.

La cartera de Trabajo aseguró que acompañará a los miembros de la Alianza Por La Vida y a los sectores laborales en el trámite de estas propuestas, buscando ampliar los derechos y la protección para los trabajadores colombianos.

“Estaremos acompañando a nuestros Congresistas de la Alianza Por La Vida y al pueblo trabajador en el trámite de estas iniciativas que prometen más derechos y más dignidad”, comentó el ministro.

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