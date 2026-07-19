Familia adoptó una perrita y solo obedece cuando le hablan en “Costeñol”: divertido video se volvió viral

La reacción de la mascota sorprendió a un grupo de amigas que decidió poner a prueba su comportamiento dentro de un apartamento -crédito alejavilleta/TikTok

La historia de Dulce María comenzó como una anécdota familiar y terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales. La protagonista no es una persona, sino una perrita adoptada cuya reacción al escuchar un acento específico llamó la atención de miles de usuarios en Internet.

El video fue compartido por la creadora de contenido Alejandra Villeta, que suele publicar material de humor y lifestyle en sus plataformas digitales. En la grabación relató una situación que descubrió junto a sus amigas: según contó, su mascota, que llegó desde Barranquilla, parecía reaccionar de manera distinta cuando le hablaban con expresiones propias del acento costeño. “Oigan, yo les conté que tengo una perrita que adopté, que era de Barranquilla, y acabamos de descubrir que solamente entiende los patrones, solo hace caso cuando le hablamos costeño”, contó en un video publicado en TikTok, que cuenta con cerca de 240.000 ‘me gusta’.

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Alejandra Villeta contó la anécdota de su mascota en un video de humor publicado en TikTok - crédito alejavilleta/TikTok

La curiosidad surgió cuando el grupo decidió comprobar si la reacción de la mascota estaba relacionada con la forma en que le hablaban. Para ello, varias personas intentaron llamarla utilizando diferentes acentos y maneras de pronunciar las palabras, esperando observar qué respuesta tenía el animal. Durante la prueba, una de las participantes intentó llamar a la perrita desde un punto del apartamento. “Dulce María, ven. Ven. Ven. Ven”, le dijo mientras esperaba que se acercara. Sin embargo, la mascota no respondió de la misma forma que cuando escuchó a Alejandra utilizar expresiones asociadas al habla costeña.

Desde otro lugar de la vivienda, la creadora de contenido la llamó con una frase diferente: “Ven pa’ acá”. En ese momento, según se observa en el video compartido en redes sociales, Dulce María se acercó rápidamente hacia ella, una reacción que provocó sorpresa y risas entre quienes estaban presentes. El experimento continuó con nuevos intentos. Las amigas de Alejandra llamaron a la mascota desde distintos espacios del apartamento utilizando otros tonos y acentos, pero la perrita volvía a dirigirse hacia quienes usaban la forma de hablar que, según la historia contada por su dueña, parecía reconocer.

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La escena generó comentarios de usuarios que encontraron divertida la reacción del animal y compartieron sus propias experiencias con mascotas que responden a sonidos, palabras o rutinas específicas. Aunque el momento fue presentado con humor, el caso despertó curiosidad por la manera en que los animales pueden asociar determinados estímulos con personas, acciones o situaciones.

El video acumuló miles de interacciones por la particular respuesta de Dulce María durante el experimento-crédito alejavilleta/TikTok

El video acumula 267.000 likes, 3.091 comentarios y rápidamente circuló entre usuarios de TikTok interesados en la particular conducta de Dulce María. La publicación de Alejandra Villeta se convirtió en una muestra más de cómo las historias cotidianas con animales pueden captar la atención de las audiencias digitales cuando tienen un elemento inesperado.

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La creadora no presentó la situación como un estudio sobre el comportamiento animal, pero la experiencia compartida con su mascota abrió una conversación entre quienes vieron el contenido. Muchos usuarios reaccionaron con comentarios sobre la relación entre los animales y las formas de comunicación que escuchan desde sus primeros años.

Más allá de la explicación que pueda tener la respuesta de Dulce María, el momento que vivió junto a sus dueñas se transformó en una historia viral por la mezcla de humor, sorpresa y cercanía que transmitió el video. La perrita adoptada desde Barranquilla terminó protagonizando una escena que llevó una anécdota doméstica a miles de pantallas.

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Dulce María, la perrita adoptada desde Barranquilla que protagonizó un curioso momento compartido en redes sociales-crédito alejavilleta/TikTok

La publicación también reflejó el interés que generan los contenidos protagonizados por animales en las plataformas digitales. Las reacciones de los usuarios demostraron que los momentos espontáneos y las situaciones inesperadas pueden convertirse en fenómenos virales cuando muestran vínculos cercanos entre las personas y sus mascotas.