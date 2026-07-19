Colombia

Esmeralda Hernández, autora de la Ley ‘No Más Olé’, criticó nombramiento de Paola Holguín como nueva ministra de Cultura: “Taurina hasta el tuétano”

La senadora del Pacto Histórico teme que, por la llegada de la excongresista del Centro Democrático a la cartera cultural, podrían revivir las actividades taurinas en el país

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La congresista del Pacto Histórico señaló que la exsenadora del Centro Democrático había votado en contra la ley antitaurina en Colombia- crédito Prensa Esmeralda Hernández/Prensa Senado
La congresista del Pacto Histórico señaló que la exsenadora del Centro Democrático había votado en contra la ley antitaurina en Colombia- crédito Prensa Esmeralda Hernández/Prensa Senado

La designación de Paola Holguín como nueva ministra de Cultura por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella ha generado diferentes posturas en la clase política de Colombia.

Mientras que algunos reconocieron la labor de la dirigente antioqueña, tras su paso por más de 12 años en el Senado de la República, otros consideran negativa la vinculación de la excongresista del Centro Democrático con el sector cultural nacional.

Ese fue el caso de Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, que la consideró como una de las defensoras de los eventos que involucran la muerte de los animales.

Imagen de referencia - La Ley No Más Ole entrará en vigor desde julio de 2027 - crédito EFE/ Jhon Jairo Bonilla
Imagen de referencia - La Ley No Más Ole entrará en vigor desde julio de 2027 - crédito EFE/ Jhon Jairo Bonilla

La parlamentaria progresista rememoró una de sus polémicas que tuvo con la exsenadora, justo cuando se debatió y aprobó el proyecto de ley ‘No Más Ole’, que pretende prohibir las corridas de toros en Colombia, argumentando que Holguín fue una de las ponentes de una iniciativa que trataba de blindar dicha actividad en el país.

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Paola Holguín, la nueva ministra de Cultura, es defensora de la cultura de la muerte: taurina hasta el tuétano. Autora de la ley que pretendía blindar la tauromaquia y además votó en contra de nuestra ley ‘No Más Olé’”, escribió Hernández en su cuenta de X.

Para la senadora del Pacto Histórico, la llegada de Holguín a la cartera de cultura pondría en riesgo la ley antitaurina, ya que, en sus palabras, podrían revivir estas actividades, a pesar de que la normativa entrará en vigor en julio de 2027.

La congresista del Pacto Histórico cuestionó llegada de Paola Holguín al Ministerio de Cultura - crédito @EsmeHernandezSI/X
La congresista del Pacto Histórico cuestionó llegada de Paola Holguín al Ministerio de Cultura - crédito @EsmeHernandezSI/X

No obstante, sostuvo que estará al tanto de la situación para, según ella, defender la propuesta que fue avalada por el legislativo y sancionada por el presidente de la República.

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Esto nos pone en alerta. Podrían intentar revivir esta práctica y devolver la crueldad animal a las plazas. ¡Estamos listos para su defensa!”, complementó.

Por último, cito dos publicaciones hechas por la entonces asesora de la Presidencia de México en 2012, en la que defendió su gusto por el toreo y su desacuerdo con la prohibición.

Esmeralda Hernández recordó las publicaciones de Twitter de Paola Holguín en defensa de las corridas de toros - crédito @PaolaHolguin/X
Esmeralda Hernández recordó las publicaciones de Twitter de Paola Holguín en defensa de las corridas de toros - crédito @PaolaHolguin/X

“A mi me gusta el toreo, llámenme como quieran, de todas formas respeto y entiendo la posición de quienes están en contra (...) Nada que hacer, me encantan las corridas de toros. Y también respeto las cosas que no me gustan (sic)”, expresó Holguín en X, antes conocida como Twitter.

Paola Holguín agradeció a Abelardo de la Espriella

A pesar de los cuestionamientos por su nombramiento, la exsenadora Paola Holguín le salió al paso y expresó inicialmente su agradecimiento al presidente electo Abelardo de la Espriella por tenerla en cuenta para dirigir el Ministerio de Cultura.

En una publicación hecha en X, la excongresista del Centro Democrático lo definió como “el gran honor y enorme reto” de trabajar en dicho sector y se comprometió a entregar resultados para la “Patria Milagro”.

Doy gracias a Dios y al señor Presidente por el gran honor y enorme reto, de trabajar para un sector clave en la Patria Milagro. A mis compatriotas les prometo todo el esfuerzo, la disciplina y el compromiso”, exclamó Holguín.

Paola Holguín se refirió a su designación como ministra de Cultura - crédito @PaolaHolguin/X
Paola Holguín se refirió a su designación como ministra de Cultura - crédito @PaolaHolguin/X

A su vez, destacó la cantidad de respaldos que acogieron su llegada a la cartera cultural, que se dará el 7 de agosto de 2026.

“Lamentablemente no alcanzo a responder uno a uno tantos mensajes por la reciente designación como Ministra de Cultura, agradezco desde el fondo de mi corazón la infinita generosidad de todos (...) firmes por la cultura, firmes por los artistas, firmes por la Patria”, añadió.

En su mensaje de bienvenida, el presidente electo Abelardo de la Espriella presentó a Holguín, excongresista y exprecandidata presidencial del Centro Democrático, como integrante de su gabinete y justificó su decisión con una definición del papel que, a su juicio, debe cumplir esa cartera.

Una mujer guerrera, de la provincia, que asume el reto de dar la batalla cultural por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen”, destacó el mandatario electo en un video difundido en sus redes sociales.

La congresista del Centro Democrático fue confirmada como parte del gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito prensa Abelardo de la Espriella

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