Dólar en Colombia: qué pasará con el precio de la moneda después del 20 de julio, cuando se instala el nuevo Congreso de la República

El dólar perdió fuerza a nivel global durante 2026 y volvió a precios que no se veían desde 2022 - crédito Willy Kurniawan/Reuters

El dólar en Colombia cerró el 17 de julio en $3.262,24, con una subida de $40,83 frente a la Tasa Representantiva del Mercado (TRM) de $3.221,41. Durante la jornada se hicieron 2.045 transacciones por USD1.729 millones, con un mínimo de $3.234 y un máximo de $3.280. El alza respondió a una toma de utilidades de inversionistas, a la caída de Wall Street y al repunte del riesgo geopolítico en Medio Oriente, según las explicaciones recogidas en el texto fuente.

Los analistas también sitúan el escenario inmediato en un rango entre $3.200 y $3.320, con presión alcista si escala la tensión con Irán y margen para un nuevo descenso si reaparece una tregua.

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Sobre lo que pasa con la divisa, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, sostuvo que “el balance semanal sigue siendo contundente: la TRM cae 2,54% en la semana ($83,97), 6% en el mes, 14,26% en lo corrido del año ($535,67) y 20,1% frente al mismo día del año pasado”. Puntualizó que “el dólar ha perdido una quinta parte de su valor frente al peso en 12 meses”.

Qué explican los analistas sobre el precio del dólar

Para Londoño Tapia, “tres factores explican la semana, y por primera vez en un mes el tercero juega en contra del peso”. El primero fue la inflación de Estados Unidos. Según su explicación, el IPC de junio cayó 0,4% mensual, la mayor caída desde abril de 2020, y llevó la tasa anual a 3,5%, frente al 3,8% que esperaba el mercado. Agregó que la inflación subyacente quedó plana en el mes y en 2,6% anual, frente al 2,9% previsto.

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Al cierre de la jornada del 19 de julio de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.380,00, mientras que el de venta se ubicó en $3.507,14 - Infobae Colombia

También incorporó el dato de precios al productor del miércoles. El indicador mostró una caída mensual de 0,3%, ajustada por un desplome de 12% en los precios de la gasolina.

El segundo factor, dijo, fue local. teniendo en cuenta que los factores globales explican entre 20% y 30% del comportamiento del dólar en Colombia, mientras el resto corresponde a las expectativas de ajuste fiscal del Gobierno que se posesiona el 7 de agosto y al ritmo de emisión de títulos de deuda (TES), cuyo cupo para 2026 ya iba en 78% a mitad de año, según el Banco de Bogotá.

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A eso sumó el efecto del carry y la posibilidad de nuevas alzas de tasas de interés del Banco de la República para contener una inflación de 6,14% en junio de 2026, según el Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística (Dane). También mencionó la tranquilidad que generaron los acercamientos del presidente electo con el gobierno de Estados Unidos y la banca internacional.

Por su parte, el gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, Felipe Campos, dio más peso al frente externo. “El dólar durante el Gobierno Petro ha sido un espejo del resto de monedas petroleras mundiales”, dijo.

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Campos añadió que esa separación ocurrió “solo materialmente durante ambas elecciones”. También afirmó: “Narcotráfico, tasas del Banco de la República, remesas y déficits, todas variables en el mejor de los casos secundarias”.

De igual manera, dijo que “el dólar mundial, tendencias fuertes en la región o del petróleo, y factores locales solo si reflejan cambios dramáticos”. Hizo un paralelo con el ciclo político reciente. “De hecho la reacción actual es idéntica en magnitud a la del mes siguiente a las elecciones del 2022 pero en dirección contraria”, apuntó.

Felipe Campos, economista, dijo que el dólar durante el Gobierno Petro ha sido un espejo del resto de monedas petroleras mundiales - crédito @FelipeCamposPC/X

Entretanto, el analista económico Carlos Romero Luna confirmó que el dólar no debe evaluarse por separado. “El comportamiento del dólar no puede evaluarse de manera aislada ni atribuirse exclusivamente a factores políticos internos”, anotó.

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Sostuvo que Colombia “ha seguido una dinámica muy similar a la de otras monedas de países exportadores de materias primas, influenciada principalmente por variables externas como el precio del petróleo, la política monetaria de la Reserva Federal y la fortaleza global del dólar”.

También incluyó un matiz sobre el efecto electoral. “Los procesos electorales sí generan volatilidad en el corto plazo, porque los mercados reaccionan a las expectativas”, destacó. Su advertencia quedó en otra frase directa: “Los mercados premian los resultados, no los discursos”.

Medio Oriente, petróleo y el rango que vigila el mercado

Daniel Londoño Tapia ubicó el tercer factor en Irán. Explicó que la tregua se rompió a comienzos de semana y que Estados Unidos encadenó seis noches consecutivas de ataques, incluido el primer golpe a un buque petrolero cerca de la principal terminal de exportación iraní.

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Añadió que Teherán ordenó a los hutíes estar listos para cerrar Bab el-Mandeb y que el presidente Donald Trump amenazó con atacar la infraestructura iraní la próxima semana si no hay avance diplomático. El resultado, según su recuento, fue un cierre del petróleo Brent, de referencia para Colombia, en USD88,10 después de subir 4,6% en la jornada, con el WTI en USD82,49 y un alza semanal superior al 10% para el crudo.

El petróleo Brent, de referencia para Colombia, alcanzó los USD100 en medio de la guerra entre EE. UU. e Irán - crédito Europa Press

Para los próximos días, el country manager de Global66 indicó que llega la tercera semana corta consecutiva por el festivo del lunes 20 de julio. Ese mismo lunes se instala el nuevo Congreso de la República, con la posesión presidencial a tres semanas.

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Mientras que en el frente monetario, la Reserva Federal (FED) entra en periodo de silencio antes de su reunión del 28 y 29 de julio. En el plano local, el Banco de la República celebrará la suya el 31 de julio.

Londoño Tapia fijó así su referencia inmediata: “El escenario base es un rango entre $3.200 y $3.320”. Añadió que, si la escalada continúa, el Brent apunta a la zona de USD95 o más y la aversión al riesgo se extiende, lo que en Colombia se traduce en rebote del dólar; si aparece una nueva tregua, el peso retoma el camino de los $3.200.

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