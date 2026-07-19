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Abelardo de la Espriella se reunió con inversionistas y empresarios extranjeros en Barranquilla: qué acordaron para Colombia

Reactivación económica, fortalecimiento de la seguridad jurídica y disciplina fiscal serán claves para el próximo gobierno de Colombia

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Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026 - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lideró en Barranquilla (Atlántico), una jornada de trabajo con representantes de fondos internacionales y empresarios de distintos sectores, interesados en impulsar proyectos de inversión en el país. La agenda, desarrollada el 19 de julio de 2026, marcó uno de los primeros acercamientos formales entre el gobierno entrante y actores clave del capital extranjero, en vísperas de la toma de posesión prevista para el 7 de agosto.

Según la Oficina de Prensa del Presidente Electo de la República de Colombia, los encuentros celebrados reflejan el renovado interés de la comunidad internacional por el mercado colombiano. Las reuniones, llevadas a cabo en la sede de trabajo del mandatario electo, contaron con la participación de inversionistas que buscan insertarse en sectores estratégicos, desde infraestructura y energía, hasta tecnologías emergentes y agroindustria.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la llegada de capital extranjero está asociada a la confianza que genera el proyecto político denominado Gobierno de la Patria Milagro, cuyo discurso apunta a una etapa de crecimiento económico sostenido. Como se recordará, desde el equipo de transición resaltan que uno de los objetivos centrales es garantizar un entorno favorable para los negocios y la inversión, con reglas claras y estabilidad jurídica.

Abelardo de la Espriella reiteró que promoverá un entorno favorable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de las regiones - crédito Defensores de la Patria
Abelardo de la Espriella reiteró que promoverá un entorno favorable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de las regiones - crédito Defensores de la Patria

El propio De la Espriella reiteró en sus conversaciones con los empresarios eñ compromiso con la disciplina fiscal y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. “El Gobierno promoverá una relación cercana con quienes creen en el país y están dispuestos a generar empleo, impulsar la productividad y contribuir al desarrollo de las regiones”, dice el comunicado difundido por la oficina de prensa.

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Coyuntura colombiana

Por supuesto, el contexto internacional favorece la coyuntura colombiana. Después de varios años de baja inversión y volatilidad económica regional, Colombia se posiciona de nuevo en el radar de fondos globales gracias a señales de recuperación macroeconómica y a la expectativa de reformas orientadas hacia la competitividad. El equipo de De la Espriella remarcó la importancia de la inversión privada como motor para una economía dinámica y para la generación de oportunidades laborales en todo el territorio.

Se resalta en la comunicación que la “reactivación económica, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la disciplina fiscal” figuran entre los pilares de la próxima administración.

El vicepresidente electo aseguró que, con todas las reuniones que tuvo en el país norteamericano, Colombia logró volver al panorama internacional - crédito @jrestrp/X

Analistas económicos coinciden en que la estabilidad política y la transparencia institucional son factores clave para atraer capital internacional, en particular en sectores como infraestructura, energía renovable y tecnologías de la información.

Desde la óptica del nuevo gobierno, la confianza empresarial resulta fundamental para el éxito de la “Patria Milagro”. “Cada encuentro con el sector empresarial internacional reafirma que Colombia vuelve a ser vista como un país confiable para invertir y crecer”, dice el texto de la Oficina de Prensa del Presidente Electo.

La presencia de inversionistas en Barranquilla responde también a la apuesta por descentralizar los polos de desarrollo y promover la inversión en regiones fuera de la capital, Bogotá.

Crecimiento sostenido de la inversión

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el primer semestre de 2026 se reportó un crecimiento sostenido en la llegada de flujos de inversión extranjera directa, cifra que podría incrementarse tras el inicio de la nueva administración.

El sector empresarial ha mostrado respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito John Vizcaino/Reuters
El sector empresarial ha mostrado respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito John Vizcaino/Reuters

Como se recordará, el presidente electo insiste en que la relación con los empresarios extranjeros no solo se limitará a la llegada de capital, sino que estará acompañada por un trabajo conjunto en la generación de empleo y en la transferencia de tecnología y conocimiento. “La inversión será un aliado fundamental para construir una economía más dinámica, competitiva y con mayores oportunidades para los colombianos”, se destaca en el comunicado.

Agenda internacional de Abelardo de la Espriella

La agenda internacional de Abelardo de la Espriella continuará en los próximos días, con nuevas reuniones previstas con delegaciones de Europa, Asia y América del Norte, según fuentes cercanas al equipo de transición. El enfoque de la administración entrante apunta a consolidar alianzas estratégicas y a enviar señales de apertura y confianza hacia los mercados internacionales.

La jornada en Barranquilla se inscribe como un primer paso en la estrategia del nuevo gobierno para posicionar a Colombia como un destino atractivo para la inversión extranjera, en un contexto global marcado por la competencia entre países emergentes por captar capital y tecnología.

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