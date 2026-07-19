Alfredo Deluque sumó nuevo apoyo para la presidencia del Senado: el Partido Liberal anunció su respaldo

Alfredo Deluque cuenta con el apoyo del Partido Liberal para la presidencia del Senado, actualmente ocupada por Lidio García - crédito @PartidoLiberal/X y @deluque/X

La puja por la presidencia del Senado de la República persiste y parece ir favoreciendo al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U. El congresista, que está compitiendo con el legislador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, sumó el apoyo de toda una bancada: la del Partido Liberal.

A través de un comunicado, la colectividad hizo oficial su respaldo al candidato, luego de que los miembros de la bancada sometieran la decisión a una votación. “Reunida la Bancada del Senado Partido Liberal Colombiano informa que, luego de una votación entre sus integrantes, decidió brindar su apoyo al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, para ocupar la Presidencia del Senado de la República en el marco del primer año del periodo legislativo 2026-2027″, precisó el movimiento político en la comunicación oficial.

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De acuerdo con la colectividad, la determinación que tomó la bancada del Senado se centra en la necesidad de respaldar a las instituciones y la democracia. Por eso, los siguientes congresistas apoyarán la candidatura de Alfredo Deluque:

Alix Yirley Vargas Torrado

Camilo Andrés Torres

Gersson Vargas Valdeleón

Laura Ester Fortich Sánchez

Lidio Arturo García Turbay (actual presidente del Senado)

Óscar Hernán Sánchez León

Yessid Enrique Pulgar Daza

Álvaro Henry Monedero

Fabio Raúl Amín Saleme

Héctor Olimpo Espinosa

Leonardo de Jesús Gallego

María Eugenia Lopera

Santiago Montoya Montoya

Alfredo Deluque cuenta con el apoyo de la coalición conformada por Alianza Verde, En Marcha y la Autoridad Indígena de Colombia (Aico) y del Partido Alianza Social Independiente (ASI) - crédito @MafeCarrascal/X

“Esta decisión responde al compromiso de la bancada con la estabilidad institucional, el fortalecimiento del diálogo democrático, el respeto por las instituciones y la defensa de los principios democráticos”, indicó.

Además del Partido Liberal, la coalición conformada por Alianza Verde, En Marcha y la Autoridad Indígena de Colombia (Aico) también anunció su apoyo a Alfredo Deluque para que ocupe la dignidad que hoy ostenta Lidio García. El Partido Alianza Social Independiente (ASI) adoptó esa misma postura.

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Así lo confirmó en un comunicado, en el que indicó que su bancada en el Senado dará su respaldo al senador de La U para que ejerza la presidencia de la corporación durante el primer año de la legislatura constitucional 2026-2027.

“Esta decisión ha sido adoptada por la bancada en ejercicio de su autonomía y conforme a las dinámicas propias de la organización legislativa del Congreso de la República”, precisó la colectividad.

La lucha del Centro Democrático por la presidencia del Senado

Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático, aspira a la presidencia del Senado - crédito Prensa Senado

Por otro lado, el congresista Honorio Henríquez tiene fijo el apoyo de su partido, el Centro Democrático, que, pese a ser un movimiento político de gobierno, no está de acuerdo con que otro partido político tenga la presidencia del Senado, aunque esté apoyado por la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

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La colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirma tener el derecho de presidir el Senado, debido a que es el partido de gobierno con mayorías en el Congreso (17 curules). Además, considera que su papel como oposición durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro le brinda el mérito para poner a algún congresista en ese cargo.

A través de una publicación en X, el ex jefe de Estado destacó la trayectoria política de Henríquez. Recordó que ha tenido distintos cargos en el Legislativo y aseguró que no ha enfrentado quejas de ningún tipo por su trabajo en el Congreso de la República. Además, afirmó que actúa con coherencia y transparencia.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó la trayectoria de Honorio Herníquez - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Honorio Henríquez, candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás. Ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, sin que contra él haya quejas. Además, ha sido coherente en sus convicciones”, escribió el exmandatario en la red social.