Superintendencia de Salud denunció creación de una “IPS fantasma” en Magdalena: radicó más de 20 reclamaciones de recursos

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) advirtió que, aunque la IPS estaba habilitada, no existía físicamente - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud advirtió sobre graves anomalías que se identificaron durante el desarrollo de una auditoría en la Secretaría de Salud de Magdalena, enfocada en el Sistema Único de Habilitación. De acuerdo con la entidad, la diligencia dejó como resultado nueve hallazgos: siete administrativos, uno disciplinario y uno de carácter penal.

El hecho “más grave”, según dio a conocer en un comunicado oficial, apunta a que en 2023 la secretaría departamental, bajo la administración de Carlos Caicedo (exgobernador de Magdalena entre 2020 y 2023), habilitó una IPS para prestar servicios con cargo al Soat. Las indagaciones evidenciaron que, al parecer, esa institución prestadora de salud no existió.

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“Durante las actuaciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud, resultó no existir físicamente, por lo que se trataría de una presunta IPS fantasma, pese a encontrarse habilitada”, detalló la entidad en la comunicación oficial.

La auditoría realizada por los funcionarios de la superintendencia reveló que esa IPS habría presentado más de 20 reclamaciones de recursos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Esa situación ya había sido notificada por la entidad y ahora es de conocimiento de las autoridades competentes, que deberán hacer las respectivas investigaciones para determinar si hay responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.

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La IPS solicitó recursos a la Adres en más de 20 ocasiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Esto, teniendo en cuenta que podría existir un presunto detrimento de recursos públicos destinados al funcionamiento del sistema de salud. Por eso, el superintendente delegado para Entidades Territoriales (e), Juan David Duque, indicó que se compulsaron copias a los organismos de control para que se adelanten las indagaciones correspondientes.

La superintendencia también concluyó que, hasta el momento, las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Secretaría de Salud de Magdalena no han sido suficientes para identificar y cerrar establecimientos que prestan servicios sin cumplir requisitos legales, incluidos algunos centros de procedimientos estéticos y de belleza.

“Ante estos hallazgos, la Superintendencia Nacional de Salud hizo un llamado a la Gobernación del Magdalena para adoptar de manera inmediata las medidas necesarias que permitan identificar a los prestadores clandestinos, fortalecer las acciones de inspección y aplicar las medidas sanitarias de seguridad cuando haya lugar, con el fin de proteger la vida y la salud de los usuarios”, añadió.

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Irregularidades identificadas en la entrega de medicamentos

La Superintendencia de Salud ordenó el desarrollo de un plan de choque para mejorar la atención de los usuarios en los dispensarios de medicamentos - crédito Rapisan John/Europa PreLa Superintendencia de Salud ordenó el desarrollo de un plan de choque para mejorar la atención de los usuarios en los dispensarios de medicamentos - crédito Rapisan John/Europa Press

Entre las acciones de inspección y vigilancia que ha estado ejecutando la Superintendencia Nacional de Salud está el desarrollo de mesas de trabajo para la verificación de los avances del Plan 100. Se trata de una estrategia especial que puso en marcha para acabar con el acaparamiento de medicamentos y con las trabas que enfrentan los usuarios del sistema de salud al momento de reclamar los fármacos formulados.

El superintendente delegado para Entidades Territoriales (e) informó que, según la información recopilada, los gestores farmacéuticos estarían recurriendo a prácticas contrarias a la ley para garantizar que les sean pagadas las deudas que tienen las entidades promotoras de salud (EPS) con ellos.

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“Hay algunos gestores farmacéuticos que, en una mala práctica, por deudas viejas, están tratando de generarle un malestar a los usuarios y no entregarles los medicamentos para presionar. En una actividad que es ilegal”, precisó el funcionario ante los medios de comunicación.

El delegado de la superintendencia aseguró que las EPS y los gestores deben ponerse de acuerdo con respecto a las deudas que tienen - crédito Luisa González/Reuters

Sin embargo, según se pudo evidenciar en una mesa de trabajo, los gestores que están intentando ejercer presión en realidad no tienen claros los montos que las EPS les adeudan. Pese a ello, estarían negando la medicina a la población, con el fin de recibir parte del dinero que no les han pagado.

El delegado de la superintendencia aseguró que es necesario que los gestores farmacéuticos y las entidades promotoras de salud se reúnan y aclaren a cuánto ascienden sus obligaciones.

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