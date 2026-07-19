Colombia

Dominic Fabián, el alemán que se enamoró de Colombia, por fin recibió su cédula de ciudadanía: “La felicidad”

El colombo alemán ya culminó un largo proceso legal que duró, al menos, 10 años para poder ser un ciudadano colombiano. En sus redes se mostró orgulloso con su documento de identificación nacional

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Dominic Fabián Wolf ya es plenamente ciudadano colombiano - crédito @dominiccolombia/Instagram
Dominic Fabián Wolf ya es plenamente ciudadano colombiano - crédito @dominiccolombia/Instagram

El creador de contenido Dominic Fabián Wolf, conocido en redes sociales como Dominic Colombia, celebró públicamente la llegada de su cédula física de ciudadanía colombiana, como el trámite que concluyó todo el proceso que atravesó para considerarse un ciudadano colombiano ante la ley.

En sus redes sociales compartió con sus seguidores que recibió el documento de identificación cinco meses después de haber obtenido la nacionalidad por parte del Estado.

El alemán, que se ha hecho popular por expresar su aprecio por el país y divulgar aspectos de la cultura colombiana que le atraen entre sus seguidores, compartió su alegría en redes.

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Este fue el mensaje de Dominic Fabián Wolf - crédito @dominiccolombia/Instagram
Este fue el mensaje de Dominic Fabián Wolf - crédito @dominiccolombia/Instagram

Que felicidad que hoy, 5 meses después de haberme aprobado la nacionalidad, finalmente llegó mi cédula de ciudadanía. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por apoyar mi contenido. Vamos a seguir trabajando para dejar Colombia en alto siempre”, escribió Wolf.

La noticia fue bien recibida entre sus seguidores, que han acompañado su proceso de integración y adaptación a la vida en Colombia, que incluyó la formación de una familia con la abogada santandereana Paula Montagut, con quien ya tiene dos hijos.

“Desde que estás acá en nuestro país, siempre has sido un Colombiano más. ❤️🔥👏“; “Bienvenido nuevamente al país más hermoso del mundo, #miColombiaHermosa“; ”Qué alegría que eres uno de los nuestros, un colombiano que está orgulloso de su país y lo valora, haciéndole reconocimiento de su gran biodiversidad. Gracias, gracias 👏👏👏”; “embajador de nuestro país para el mundo. Muchas felicidades, Dios te bendiga siempre.🙏🙏🙏✨✨✨"

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Él es Dominic Fabián Wolf, alemán nacionalizado colombiano - crédito @DominicColombia/Instagram
Él es Dominic Fabián Wolf, alemán nacionalizado colombiano - crédito @DominicColombia/Instagram

Así recibió la nacionalidad colombiana Dominic Fabián Wolf, tras diez años de trámites

En marzo de 2026, el creador de contenido, también denominado “el alemán más colombiano”, recibió oficialmente la nacionalidad colombiana luego de un proceso que se prolongó durante diez años.

A través de un emotivo video que incluyó lágrimas de alegría, dijo: “Me llegó la mejor noticia del mundo”. El influenciador llegó a Colombia en 2016 para realizar un posgrado en Bucaramanga y desde entonces ha documentado en sus redes su vida, su relación con el país y el vínculo con su esposa.

Dominic compartió con sus seguidores que realizó todo el trámite de nacionalización conforme a los requisitos legales y sin recurrir a intermediarios.

Dominic Fabian Wolf, conocido como @dominiccolombia, “se convirtió oficialmente en ciudadano colombiano” tras una emotiva ceremonia de juramento. El creador de contenido alemán, quien lleva más de una década resaltando lo mejor de Colombia en sus redes, calificó este momento como “el más importante de su vida” - crédito dominiccolombia / Instagram

En su momento, el europeo afirmó que “todo lo hice directamente, sin ayuda de terceros”, y por eso saltó de emoción cuando recibió la notificación oficial. En el video, su esposa celebró la noticia y lo abrazó, mientras él confirmaba entre lágrimas: “Ahora sí soy colombiano. Uy, no, qué felicidad. Mi corazón”.

Justo ese día, para recibir la notificación, el influenciador estaba usando una camiseta en la que se lee el mensaje “Orgullosamente al mundo: Colombia”. En los textos que usó en su video dijo que ese era “el momento que más había esperado” y agradeció a todos los colombianos que lo recibieron con los brazos abiertos cuando llegó al país de manera temporal.

Wolf, que en 2024 fue reconocido con la cinta de honor y excelencia de la Presidencia de la República, ha dedicado sus contenidos a mostrar la diversidad y la cultura colombiana. El último que realizó fue el acto de juramento para formalizar completamente su ciudadanía.

Por su parte, Dominic y Paula se casaron en febrero de 2025 en Floridablanca, Santander, en una ceremonia que reunió a ambas familias y fue seguida de cerca por miles de usuarios en redes sociales.

Durante la boda, la familia alemana de Wolf aprovechó para recorrer el país y conocer lugares emblemáticos como el Valle del Cócora. La historia de Dominic ha generado miles de reacciones y mensajes de bienvenida de colombianos que lo reconocen como uno más entre ellos.

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