Alfredo Deluque contestó a señalamientos de Álvaro Uribe y negó malos manejos en el Icbf de La Guajira: “Entérese”

Deluque desmintió al expresidente Álvaro Uribe Vélez sus señalamientos por presuntos "malos manejos" en el Icbf - crédito Senado y Colprensa

No cesa la batalla campal en redes sociales entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha sido determinante en su oposición a que el senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, sea el favorito del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para presidir el Senado, a cambio de la opción del Centro Democrático, Honorio Henríquez.

La pugna estaría marcando una distancia entre Uribe Vélez y de la Espriella, con la adición de un fuerte intercambio de mensajes en redes sociales propiciado por el expresidente antioqueño.

De hecho, en el último mensaje de este contra Deluque, a quien señaló por votar “sí” a la Reforma a la Salud de y a la cuestionada política de la Paz Total del Gobierno Petro, el expresidente agregó un cuestionamiento contra el senador por presuntos " malos manejos en Bienestar Familiar en la sucursal de la Guajira".

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Sin embargo, la respuesta de Deluque fue, en primera instancia, negar cualquier relación con presuntos malos manejos en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en La Guajira. Incluso, acusó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de difundir información falsa.

Mensaje de Alfredo Deluque a Álvaro Uribe Vélez - crédito @deluque/X

“Señor expresidente, en democracia es válido que usted, como ciudadano, exprese libremente simpatías por su candidato, lo celebro, gracias Dios y a los ciudadanos, aún tenemos democracia. Eso no le da derecho a mentir”, escribió Deluque.

Adicionalmente, el senador afirmó que los funcionarios implicados en la administración del Icbf durante los periodos cuestionados pertenecían a sectores políticos cercanos a Uribe y no a su grupo.

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“Entérese, quiero creer que no lo sabe, que quienes manejaron el Bienestar Familiar en La Guajira en las épocas controvertidas hacían parte de sectores políticos cercanos a usted, no a mí”, respondió Deluque.

El expresidente acusó a Deluque de haber cometido presuntos malos manejos en el Icbf de La Guajira - crédito @AlvaroUribeVel/X

En su declaración, Deluque rechazó la confrontación con el exmandatario y reiteró su apuesta por el diálogo y la concertación con todos los sectores políticos.

“No entraré en dimes y diretes con usted, ni en más confrontaciones públicas con usted porque lo mío es la concertación y no la confrontación, que parece ser lo único que lo mueve en estos momentos de su vida”, manifestó.

El senador también garantizó que, en caso de asumir la presidencia del Senado, “todos los colegas tendrán garantías, lo cual no parecería ocurrir en una presidencia manejada por usted”.

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El Centro Democrático contestó: “Respete, señor Deluque”

El mensaje no duró mucho tiempo sin una fuerte respuesta del partido del expresidente, con el que se agudizó el rifirrafe, tras los señalamientos de Deluque sobre las irregularidades en el Icbf.

“Respete, senador Deluque. No se equivoque. Pretender asociar al presidente Álvaro Uribe —aunque sea de manera indirecta— con supuestos malos manejos en el Icbf es una infamia y una canallada", escribieron sus voceros.

Esta fue la respuesta del Centro Democrático a Alfredo Deluque - crédito @CeDemocratico/X

En el mensaje se alegó que “Álvaro Uribe jamás ha estado involucrado en escándalos de corrupción. Jamás. Por esta razón, y por muchas otras que la opinión pública conoce desde hace años, el Centro Democrático no respaldará su aspiración a la Presidencia del Senado”.

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Alfredo Deluque volvió a defender su gestión en el Congreso y su posición frente al Gobierno Petro: “Mi postura ha sido una sola: rigurosa, técnica y de frente al país”

El senador Alfredo Deluque reiteró poco después, en sus redes sociales, su postura crítica y técnica frente al Gobierno de Gustavo Petro. “La coherencia y el control político serio no se improvisan; se defienden con hechos verificables a lo largo del tiempo”, afirmó.

Aseguró que fue de los primeros en advertir sobre los riesgos de un presupuesto desfinanciado y la imposición de la reforma a la salud por decreto del Gobierno Petro.

Deluque comentó su perspectiva frente a proyectos del Gobierno Petro que, según opositores, habrían contado con su voto - crédito @deluque/X

En un video, Deluque calificó como “absolutamente absurdos” los recientes anuncios del Ejecutivo: “Presenta el presupuesto general de la nación para el año 2026, desfinanciado en veintiséis billones de pesos... y quiere también presentar una reforma tributaria que sea la más alta en la historia de Colombia por esa misma cifra”.

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Agregó que el Gobierno insiste en “gastar innecesariamente a manos llenas e incluso en burocracia innecesaria”.

Sobre la reforma a la salud, sostuvo: “Quiere hacer la reforma a la salud por decreto, lo cual es absurdo porque no quiere pasar por el Congreso y además está probado que la reforma a la salud que quiere implementar no tiene financiación alguna”. Deluque concluyó que su gestión en el Congreso se ha caracterizado por el rigor técnico y el debate democrático.