Colombia

La propuesta que Francisco Santos le hizo a Abelardo de la Espriella para combatir el narcotrafico: “Crear una industria masiva de drones”

Los objetivos principales serían fumigar cultivos de coca y combatir a los grupos armados ilegales, como por ejemplo las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN

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Los drones son usados por los grupos armados ilegales para atentar contra la fuerza pública - créditos Catalina Olaya / Colprensa | Neros / sitio web
Los drones son usados por los grupos armados ilegales para atentar contra la fuerza pública - créditos Catalina Olaya / Colprensa | Neros / sitio web

El exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos utilizó la red social X para compartirle una propuesta al presidente electo Abelardo de la Espriella para combatir uno de los principales problemas del país: el narcotráfico ligado a los grupos armados ilegales.

Por tal motivo, el también periodista le expresó en un corto mensaje al “Tigre” su proposición en la que tomó como referencia un proyecto norteamericano del sector defensa dedicado a comercializar drones, los mismos aparatos de los que se han valido las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) para perpetrar atentado en contra de la fuerza pública en varias regiones del país.

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“Esto es lo que Colombia debe hacer: crear una industria masiva de drones para fumigar coca, combatir organizaciones criminales y control territorial masivo y efectivo en campo y en ciudades. @ABDELAESPRIELLA”, detalló Santos en un mensaje a traves de su cuenta de X.

El exvicepresidente colombiano también compartió el artículo del diario The Wall Street Journal publicado en la edición impresa del 15 de julio de 2026 con el título Startup Mass-Producing Cheap Killer Drones Wins $500 Million Army Contract («Una startup se adjudica un contrato del Ejército para fabricar drones letales a bajo coste»).

- crédito @PachoSantosC/X
Santos compartió su propuesta a De la Espriella la mañana del sábado 18 de julio de 2026 vía X - crédito @PachoSantosC/X

De qué de trata el proyecto de drones norteamericano

La startup estadounidense Neros, fundada en 2023 por los jóvenes emprendedores Olaf Hichwa y Soren Monroe-Anderson, ha logrado captar la atención del sector de defensa tras adjudicarse un contrato con el Ejército de Estados Unidos por hasta 500 millones de dólares.

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La compañía se especializa en la producción masiva de drones de ataque de bajo costo, similares a los modelos empleados por Ucrania en el conflicto con Rusia y comparables en precio a los populares dispositivos fabricados por la empresa china DJI.

El contrato, anunciado por Neros, hace parte de la estrategia del Pentágono para transformar la capacidad operativa del ejército en materia de vehículos no tripulados.

El objetivo oficial es multiplicar la adquisición de drones: de unas 50.000 unidades anuales a un millón en los próximos dos años, según fuentes del Ejército citadas por la empresa.

La principal innovación de Neros reside en la fabricación de drones de primera persona (FPV, por sus siglas en inglés), que transmiten video en tiempo real al operador y pueden ser equipados con explosivos para su uso como municiones guiadas de bajo costo.

Estos dispositivos han demostrado su eficacia en Ucrania y también han sido replicados por milicias en Oriente Medio. Hasta ahora, el mercado estadounidense de FPV estaba dominado por modelos chinos, cuya importación fue recientemente restringida por una orden de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Este dron de las disidencias tenía como objetivo una base militar en Tolima, pero no logró su objetivo - crédito Ejército Nacional
En algunos casos los drones tienen como objetivos bases militares - crédito Ejército Nacional

“Neros ha logrado lo que nadie más: fabricar a escala y con precios competitivos para Occidente”, destacó Trent Emeneker, excontratista del Departamento de Defensa, quien colaboró con la compañía en proyectos clave para el Pentágono, en declaraciones al diario estadounidense.

De momento, Neros produce alrededor de 1.200 drones por semana en su planta de California y prevé alcanzar la cifra de un millón de unidades anuales en 2028.

Los precios de los drones

El costo de cada dron Archer, el modelo principal de la startup, ronda los 2.000 dólares (poco más de 6′439.000 de pesos colombianos), cifra que asciende a unos 5.000 dólares (más de $16 millones) con la incorporación del sistema explosivo y equipamiento adicional.

Este precio sitúa al Archer como una alternativa viable frente a los drones chinos utilizados en Ucrania y en ataques contra activos estadounidenses.

El contrato con el Ejército forma parte del programa Drone Dominance, una iniciativa de 1.100 millones de dólares anunciada en 2025 por el Secretario de Defensa Pete Hegseth.

El plan busca que cada escuadra militar cuente con drones de bajo costo y fácil reposición. Neros ocupó el segundo lugar en una reciente competencia del programa, y sus drones han sido destacados en presentaciones oficiales, incluso durante un vuelo de demostración realizado por el vicepresidente JD Vance.

La Armada de Colombia confirmó la destrucción de cinco laboratorios de pasta base de coca en Cumaribo, Vichada, en una operación conjunta con el Ejército y la Policía - crédito prensa Armada de Colombia
Los drones ayudarían a combatir el narcotráfico, según Santos - crédito prensa Armada de Colombia

El acuerdo con Neros, aunque puede alcanzar los 500 millones de dólares, se diseñó para ofrecer flexibilidad: el Ejército puede reducir el monto si el producto no responde a las expectativas.

“Tiene sentido para un proveedor sin historial en contratos militares de este tamaño”, explicó Michael Horowitz, exfuncionario del Pentágono y experto en innovación militar al mismo medio, además de calificarlo como “una apuesta, pero una que vale la pena”.

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