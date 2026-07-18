Drones para cuidar los páramos y el ganado, el proyecto que comenzará a funcionar en Sopó

El proyecto piloto en Sopó busca mitigar el ingreso de bovinos a áreas restringidas, donde la ganadería representa una de las principales causas de presión sobre los páramos - crédito Universidad de la Sabana

La ganadería en Colombia representa un sector clave para la economía rural y el comercio exterior. En 2025, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales superaron los 15.300 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico.

La expansión ganadera también está asociada a la transformación de ecosistemas: entre 2016 y 2024, en el departamento del Guaviare, la deforestación alcanzó 125.794 hectáreas, mientras los pastizales crecieron 184.061 hectáreas, evidenciando una relación directa entre la conversión de bosques y la ganadería extensiva. El aumento de la capacidad de carga bovina en los municipios vinculados a programas de sustitución de cultivos ilícitos llegó al 4%, lo que, además de resaltar el rol de la ganadería como alternativa económica, aumenta los riesgos a los que están expuestos los animales.

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Proyecto colombiano busca proteger al ganado y los páramos con drones

El dron puede identificar y contar bovinos en tiempo real, facilitando la gestión de zonas de especial interés ambiental - crédito Universidad de la Sabana

Recientemente, la Alcaldía de Sopó presentó, junto con la Universidad de la Sabana, una estrategia para proteger los páramos colombianos y el ganado mediante el uso de drones autónomos e inteligencia artificial.

En la presentación del programa destacaron que uno de los argumentos para apostarle a este tipo de proyectos es que en Colombia están cerca del 50% de los páramos en el mundo, de los cuales sale el 70% del agua que consumen cerca de tres millones de personas en el país.

La Universidad de La Sabana, en alianza con la Alcaldía de Sopó, desarrolla una innovadora estrategia tecnológica para la protección de los páramos colombianos mediante el uso de drones autónomos e inteligencia artificial. En esto consiste.

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Sobre la vulnerabilidad de estos lugares, el Fondo Mundial para la Naturaleza ha resaltado que la siembra de cultivos, la minería y la deforestación por la frontera agropecuaria, especialmente por ganadería extensiva, son problemas que deben ser resueltos.

El programa será implementado en Sopó - crédito Universidad de la Sabana

Debido a la importancia de la ganadería para la economía del país, los docentes Jorge Castellanos y David Celeita crearon el proyecto para mitigar la presencia de ganado en zonas restringidas, que en la mayoría de los casos se registra por la pérdida de los bovinos.

Los expertos desarrollaron el programa con drones que será estrenado en Sopó, que es capaz de operar de forma autónoma y de identificar bovinos en tiempo real, por medio de redes neuronales y visión artificial.

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“Para poder hacer el análisis del modelo de inteligencia artificial, se tuvo que entrenar el modelo con varias fotos de ganado tomadas desde dron. Podemos tener alrededor de unas 800 fotos de forma aérea. Este modelo no solo detecta dónde exactamente están las vacas, sino que además cuenta la cantidad de animales que puede haber en cada una de esas zonas. Entonces permite establecer una zona georreferenciada, donde se puede saber la posición y el número de vacas que está presente”, explicó Castellanos.

El dron funciona por una trayectoria que es establecida por el usuario. Se deben establecer los puntos o las coordenadas donde él debe volar a cierta altura y, después de que se programa, él despega solo, recorre las zonas a la altura establecida y va tomando fotos por toda la ruta planeada. Cuando regresa a su punto de origen, estas fotos se cargan al software y este saca la ubicación de donde se tomó la foto y la cantidad de ganado que hay allí sin equivocarse.

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Al final, el software arroja un resumen gráfico, hace la geolocalización en un mapa real, donde se detalla cuál es la zona donde se encuentra el ganado y cuántas cabezas hay.

El software desarrollado permite geolocalizar la posición y cantidad de ganado en zonas protegidas, mejorando el control sobre la ganadería extensiva - crédito Universidad de la Sabana

Desde la administración municipal de Sopó destacan que el proyecto fortalece los procesos de seguimiento y control en zonas de especial interés ambiental, convirtiéndose en una herramienta clave para la gestión del territorio y la protección de los recursos naturales.

Lizeth Herrera, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio, explicó que la iniciativa ha permitido explorar el potencial de tecnologías emergentes para la protección de los ecosistemas y del ganado. “Esta alianza nos ha permitido mapear la ganadería extensiva y generar un sistema de información que facilite la toma de mejores decisiones”, afirmó.

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