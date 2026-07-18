Laura G revela la millonaria diferencia entre los realities ‘La casa de los famosos’ de Colombia y Telemundo: “Me pagaban el doble”

Laura G revela la diferencia de pagos entre realities de Colombia y Telemundo: “En una semana gané lo que aquí en un mes” - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

Laura G, cuyo nombre real es Laura González Díaz, es una modelo, periodista, creadora de contenido y empresaria colombiana originaria de Villavicencio. Su rostro es ampliamente conocido por los televidentes gracias a su participación en varios realities de alto perfil, además de su presencia activa en el mundo del modelaje y el fitness.

La fama nacional le llegó tras concursar en Protagonistas de Nuestra Tele en 2017, uno de los realities más vistos en Colombia. Aunque su paso por el programa no fue extenso, sí bastó para que se ganara la atención del público y se abriera camino en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, en las que hoy suma una audiencia cercana al millón de seguidores en Instagram.

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En 2025, Laura G fue participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde ingresó a mitad del programa y se convirtió en una de las figuras más polémicas del encierro, protagonizando enfrentamientos con otros concursantes y generando intensas conversaciones en redes sociales. Su paso por el reality estuvo marcado por un conflicto con Karina García, derivado de asuntos personales que terminaron en discusiones de alto voltaje y que la convirtieron en tema central de la convivencia.

Su participación en Protagonistas de Nuestra Tele marcó el inicio de su popularidad en el país y la catapultó como influenciadora digital - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

En 2026, Laura G dio el salto internacional al integrarse en La casa de los famosos de Telemundo (Estados Unidos), siendo la única colombiana en la temporada. Su participación fue vista por ella misma como un reto profesional y personal, pues se enfrentó a figuras reconocidas de otros países y demostró su capacidad para adaptarse y sobresalir en contextos de alta presión.

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Recientemente y luego de pasar varios meses fuera del país por su paso en Telemundo, regresó y habló sobre su experiencia con el programa internacional, detallando incluso que el pago por su participación fue más del doble de lo que recibió en Colombia.

En una entrevista para el podcast Te lo dice Cuervo, Laura se sinceró y detalló cómo es el pago a los famosos en esos formatos. “Por una semana en la casa de Telemundo, es lo que en Colombia me pagaban un mes y allá te pagan en dólares (...) Allá te pagan semanal; antes de entrar, tú dejas tu cuenta allá inscrita y la persona que tú encargues, en mi caso mi manager, es el que recibe los pagos, y Telemundo es muy puntual con eso”, reveló Laura G.

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Tras su paso por Telemundo, Laura G compartió detalles sobre los beneficios económicos y las diferencias en el pago entre la versión internacional y la colombiana - crédito Telemundo

Laura G recordó cómo su primer ‘reality’ le cambió la vida

En la entrevista para Te lo dice Cuervo, Laura G. también habló sobre el camino que recorrió para llegar a ser tenida en cuenta para programas internacionales y recordó que empezó su trayectoria con pocos recursos, sin esperar que años después podría vivir de las redes y su presencia.

Laura recordó cómo fue el casting para entrar a Protagonistas de nuestra Tele del Canal RCN y cómo con tan solo 21 años logró conquistar a los jurados.

“En el 2017, me cambia totalmente la vida, yo tenía 21 años, fue mi primer reality. Yo llegué al canal RCN a las 8 de la mañana, me vine en bus hasta Bogotá y me atendieron hasta las 8 de la noche y todo ese tiempo mi mamá estuvo fuera del canal, porque el acompañante no podía entrar”, recordó.

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En el podcast, recordó el proceso de casting en 'Protagonistas de Nuestra Tele' y cómo, con pocos recursos y apenas 21 años, logró destacarse entre los aspirantes. - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

Laura G también reveló que la larga espera también tenía que ver con que varios de los concursantes venían recomendados por personas famosas reconocidas. “Fui de las últimas, porque primero llegaba la referida de alguien o la sobrina de alguien, fui la última y todo ese tiempo solo me tomé un café. En ese momento no tenía el dinero. Entre y una de ellas se totió de la risa conmigo (...) No se actuar, nunca lo he hecho, el caso es que me dijeron que me avisaban”, dijo.

En ese momento, Laura G se encontraba en su última etapa universitaria y esperó la llamada del canal por varias semanas. “Pasaron dos meses, pero el programa todavía no salía al aire, a los días me llamaron y me dicen que pasé, me mandan en un vuelo para Bogotá”, recordó.

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Actualmente, la creadora de contenido está dedicada a sus proyectos empresariales, mientras seguidores y medios especulan sobre cuál será su próximo desafío en televisión. - crédito @laugonzalezdiaz/ Instagram

Por ahora, Laura G se encuentra enfocada en sus emprendimientos, pero sus seguidores están a la expectativa sobre el siguiente reality show nacional o internacional en el que participará.