Capturaron a habitante de calle que retuvo como rehén a mujer y la amenazó con un cuchillo: este fue el desenlace del video viral

Un hombre con arma blanca retuvo a una mujer con un arma blanca, en un presunto intento de robo en el suroccidente de Bogotá. Las autoridades capturaron al sujeto - crédito @ColombiaOscura/X

El viernes 17 de julio una transeúnte vivió uno de los peores días de su vida por cuenta de un presunto ladrón en Bogotá debido a que el delincuente la tomó como rehén en plena vía pública y mantuvo en alerta a las autoridades y a la ciudadanía en una de las calles de la localidad de Puente Aranda.

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida carrera 68 con calle 17 (según lo que mencionó la publicación del portal Colombia Oscura que se conoció el mismo viernes), en el suroccidente de la capital, cuando un hombre armado con un cuchillo sujetó por el cuello a una mujer y la retuvo durante varios minutos.

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La escena que se viralizó en redes sociales causó angustia e incertidumbre entre los internautas al no conocerse de manera oficial el desenlace del caso.

La situación se desarrolló a plena luz del día y fue registrada por numerosos ciudadanos que, con sus teléfonos móviles, documentaron los momentos de máxima tensión.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el agresor mantiene a la víctima bajo amenaza, mientras la lleva por la acera rodeado de una creciente multitud de transeúntes y curiosos, incluidos varios agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) que desplegó un operativo inmediato, tratando de persuadir al hombre para que liberara a la mujer y evitar una tragedia.

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Además de la captura del habitante de calle, se recuperó el celular hurtado y se incautó el cuchillo con el que amenazó a la mujer que mantuvo como rehén por varios minutos - crédito Mebog

La víctima permaneció bajo el control del agresor mientras los uniformados, en medio de la presión de los testigos, intentaban entablar diálogo y contener al hombre armado.

Los uniformados mantuvieron una distancia prudente y buscaron apaciguar al atacante, quien se mostraba alterado y no cedía a las peticiones de soltar a la mujer, pero al final todo se resolvió de manera favorable y se logró la detención del criminal.

En declaraciones a Infobae Colombia, el teniente coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Mebog, dio detalles de lo sucedido: “Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados logramos la captura de un hombre señalado de intentar hurtar a un transeúnte utilizando un arma cortopunzante en el barrio Puente Aranda”.

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El vocero de la institución declaró que el hoy detenido fue un “habitante en condición de calle” que, “al notar la presencia policial, tomó a una mujer, pero la pronta acción de la patrulla permitió salvaguardar la integridad de la ciudadana y reducir al presunto delincuente”, añadió el coronel Campaña.

Declaraciones del teniente coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Sobre el estado de salud de la ciudadana, se detalló en el reporte oficial que “la mujer, de manera inmediata, fue trasladada con el fin de corroborar su estado de salud y no reviste ningún tipo de lesión”.

Mientras que “el presunto delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto”, cerró el oficial de la Mebog.

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Capturan en Puente Aranda a dos hombres señalados de hurtar un vehículo: uno tenía brazalete del Inpec

En otro caso que se presentó el mismo viernes 17 de julio de 2026, la Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de dos hombres implicados en el presunto hurto de un vehículo en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

El operativo se desarrolló en el sector de Sosiego, en la localidad de San Cristóbal, luego de que las autoridades activaran un plan candado que permitió interceptar la camioneta robada y detener a los sospechosos.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma traumática tipo revólver con cuatro cartuchos y lograron la recuperación inmediata del automotor hurtado.

Los dos delincunetes fueron aprehendidos en la localidad de San Cristóbal, gracias a la activación de un plan candado - crédito Mebog

Al realizar el registro personal, los agentes identificaron que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), dispositivo utilizado para el control de personas en detención domiciliaria o bajo medidas judiciales alternativas.

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De acuerdo con el comunicado oficial, el implicado ya había sido vinculado con antelación a hechos delictivos relacionados con hurtos bajo la misma modalidad.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.