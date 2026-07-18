Colombia

Denuncian al comediante Jhon Stiven Suárez Penilla por presunta violencia de género y amenazas con arma de fuego

La víctima aseguró que estuvo intimidada en su hogar durante casi una hora y que el caso ya está en manos de la Fiscalía, pero teme por su seguridad y la de su hijo

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Abigail Yaluka denuncia al comediante Jhon Stiven Suárez por amenazas con arma - crédito @abigailyaluka/IG
Abigail Yaluka denuncia al comediante Jhon Stiven Suárez por amenazas con arma - crédito @abigailyaluka/IG

Una grave denuncia por presunta violencia de género sacudió las redes sociales luego de que una usuaria identificada en Instagram como Abigail Yaluka asegurara que fue víctima de acoso, intimidación y amenazas con arma de fuego por parte del comediante caleño Jhon Stiven Suárez Penilla.

La mujer afirmó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y decidió hacer pública su historia para advertir sobre el riesgo que, según sostiene, continúa enfrentando.

A través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, Abigail Yaluka relató que el episodio ocurrió en el mes de junio de 2026, cuando, según su versión, el humorista llegó hasta su vivienda con unas intenciones, pero que terminó en un episodio de terror que habría durado cerca de una hora y que ocurrió mientras su hijo se encontraba dentro de la casa.

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El pasado 10 de junio de 2026 en Cali, fui víctima de intimidación y amenaza con arma de fuego dentro de mi hogar por parte de Jhon Stiven Suárez Penilla, debido a sus conductas de acoso. Bajo la excusa de devolverme unas pertenencias, ingresó a mi casa, me acorraló, me impidió tomar mi celular y, apuntándome constantemente con un arma de fuego mientras mi hijo estaba en la casa, me intimidó durante casi una hora para obligarme a tener una relación con él bajo la amenaza de convertirse en ‘mi sombra’ si hablaba con la Policía o conocidos. Logré que se fuera manteniendo la calma y fingiendo acceder a sus exigencias para de inmediato dar aviso a la Policía. Estos hechos ya están denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la Nación”, escribió la mujer.

La denuncia en redes apunta a un episodio de casi una hora de acoso y amenazas dentro de la vivienda de la víctima en Cali - crédito @abigailyaluka/IG
La denuncia en redes apunta a un episodio de casi una hora de acoso y amenazas dentro de la vivienda de la víctima en Cali - crédito @abigailyaluka/IG

En el mismo mensaje, la denunciante responsabilizó públicamente al comediante por cualquier situación que pueda afectar su integridad o la de sus seres queridos, e hizo un llamado para que el caso sea difundido.

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Hago responsable a Jhon Stiven Suárez Penilla de cualquier cosa que pueda pasarle a mi hijo, a mi familia o a mí. Pido apoyo difundiendo esta información para que su comportamiento no quede impune y ninguna otra mujer pase por este peligro”, manifestó.

La publicación generó una rápida reacción entre usuarios de redes sociales, los cuales comenzaron a compartir el testimonio mientras pedían que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, el comediante no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.

Las pruebas: compartió conversaciones y aseguró que las amenazas continuaron

Posteriormente, Abigail Yaluka publicó una serie de fotografías con capturas de pantalla que, según explicó, corresponden a conversaciones sostenidas con el comediante antes del episodio denunciado y a los mensajes intimidatorios que habría recibido después de hacer pública su historia.

La denuncia contra Jhon Stiven Suárez Penilla sacude las redes: una mujer lo acusa de amenazas y acoso - crédito @abigailyaluka/IG
La denuncia contra Jhon Stiven Suárez Penilla sacude las redes: una mujer lo acusa de amenazas y acoso - crédito @abigailyaluka/IG

En esas publicaciones, la mujer aseguró que decidió mostrar parte del material porque considera que refleja el patrón de comportamiento que, según ella, vivió durante los últimos meses.

“Estas no son simples capturas de pantalla. Son la evidencia de lo que muchas mujeres viven cuando un ‘no’ no es respetado. Pedí distancia. Pedí que respetara mis límites. Expliqué que tenía miedo. Aun así, las amenazas, la intimidación y el acoso continuaron. Hoy comparto esto porque el silencio solo protege a quien hace daño. Nadie debería sentirse insegura en su propia casa ni vivir con miedo por decir no. No fue una discusión. Fue violencia. NO ES NO. Que mi historia sirva para que ninguna mujer tenga que callar nunca más (sic)”, escribió.

La denunciante también afirmó que, tras hacer pública la situación y los hechos, comenzó a recibir mensajes y comunicaciones desde números telefónicos desconocidos por WhatsApp. Según explicó, sería la forma en la que continuaron las intimidaciones que, asegura, el propio comediante le había advertido que ocurrirían si decidía exponer el caso.

“Para quienes insisten en cuestionar la verdad y llamar ‘falsa’ a una situación que fue sumamente intimidante y desgastante, aquí comparto más pruebas del acoso que viví por parte de este hombre. Buscar explicaciones a la fuerza, presentarse sin autorización en la casa de alguien y presionar con llamadas y mensajes insistentes tras un ‘no’ rotundo no es interés, no es amor y no es ‘querer hablar’; es acoso, es persecución y es intimidación. Agradezco de corazón a quienes me apoyan, me creen y entienden lo difícil y doloroso que es tener que hacer esto público para poder defender mi tranquilidad y mi seguridad. No justifiquen lo injustificable. NO ES NO y esto es violencia de género. Quiero vivir sin miedo, quiero volver a vivir”, expresó.

Abigail Yaluka publica capturas y dice que las intimidaciones siguieron tras señalar a Jhon Stiven Suárez Penilla - crédito @abigailyaluka/IG
Abigail Yaluka publica capturas y dice que las intimidaciones siguieron tras señalar a Jhon Stiven Suárez Penilla - crédito @abigailyaluka/IG

En las imágenes difundidas por la denunciante también aparece el que sería su nombre de pila, mencionado por uno de los colaboradores del comediante, que incluso hace referencia a un número de documento de identidad para demostrarle que tiene información sobre ella de manera intimidante. Sin embargo, la mujer decidió realizar toda la denuncia pública desde la cuenta de Instagram en la que se identifica como Abigail Yaluka.

La denuncia ha sido compartida por varias creadoras de contenido e influenciadoras, quienes han pedido que el caso reciba atención prioritaria por parte de las autoridades y que se adopten medidas de protección para la mujer.

En diferentes publicaciones, las usuarias han manifestado su preocupación por el riesgo que, según consideran, enfrentaría la denunciante y han recordado recientes casos de violencia contra mujeres en Colombia como el feminicidio de una trabajadora de Homecenter ocurrido en Soacha.

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