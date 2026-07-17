J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

Unos tenis de colección le jugaron una mala pasada a J Balvin en el concierto de Jay-Z luego de que la suela se desprendiera - crédito @valentinaferrer/ Instagram

El cantante colombiano J Balvin experimentó un curioso episodio durante el concierto del rapero Jay-Z en Nueva York, Estados Unidos, cuando uno de los pares más exclusivos de su colección de tenis sufrió un daño inesperado.

Mientras disfrutaba del show, la suela de sus Nike Air Yeezy 1 “Net Tan”, un modelo codiciado por coleccionistas, se desprendió por completo, dejando al artista sorprendido y sin uno de sus costosos zapatos en pleno evento.

El incidente quedó registrado en un video que Valentina Ferrer, pareja del cantante, compartió a través de sus redes sociales, donde mostró el estado en que terminó el calzado. “Para los que saben de tenis, saben lo que significa esto, esto es para llorar”, expresó el cantante entre risas, mostrando una actitud relajada pese al percance.

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El percance quedó documentado en un video compartido en redes, donde J Balvin reaccionó con humor y resignación ante sus seguidores - crédito @jbalvin / Instagram

Los Nike Air Yeezy 1 “Net Tan” fueron lanzados en 2009 como resultado de la colaboración entre Nike y el entonces productor y rapero Kanye West, antes de que el artista creara su propia línea con Adidas. Estos tenis se han convertido en un símbolo de culto para los aficionados y coleccionistas, en parte por su diseño y en parte por su limitada disponibilidad. Actualmente, un par puede alcanzar un valor cercano a los 4.000 dólares en el mercado de reventa, es decir mas de 13 millones de pesos colombianos, lo que los convierte en una de las piezas más valiosas en la cultura sneaker.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. En redes sociales, muchos aficionados al calzado exclusivo y fanáticos del artista comentaron sobre la inusual situación y compartieron mensajes de empatía y humor, resaltando lo difícil que resulta para un coleccionista perder una pieza de este calibre en un escenario tan público.

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“Yo creo que también Nike o Jordan deben mejorar la calidad”, “las Yeezy son increíbles, qué pesar”, “yo colecciono tenis 👟 y algunos ya tienen más de 20 años y siguen en buen estado", “Eso pasa en clima tropical y húmedo ! Si están en climatización no pasa nada hay que usarlos”, “si le pasa a J Balvin, no me puede dar pena a mi”, “los chiviados como que duran más”, “muy caros y todo, pero tan malos”, (Sic), son algunas de las reacciones que se sumaron en redes sociales.

El próximo modelo J Balvin x Air Jordan 4 “Lemonade” saldrá a la venta en otoño de 2026 y será uno de los lanzamientos más esperados del año. El cantante usó un par de esa referencia en la inauguración del Mundial 2026 - crédito EFE/Sashenka Gutierrez

El reciente incidente de J Balvin con sus Nike Air Yeezy 1 “Net Tan” pone de manifiesto la pasión del artista colombiano por el universo de los tenis exclusivos.

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El cantante no solo es un consumidor entusiasta, sino que también ha llevado su fanatismo a otro nivel con colaboraciones oficiales junto a Jordan Brand, convirtiéndose en el primer artista latino en diseñar modelos para la icónica marca. Su vínculo con el diseño y la moda urbana ha quedado reflejado en cada uno de sus lanzamientos, que suelen agotar existencias en minutos y alcanzar precios elevados en plataformas de reventa.

La colección más reciente, la J Balvin x Air Jordan 4 “Lemonade”, se lanzará en otoño de 2026 y promete continuar el éxito de sus colaboraciones anteriores. Este modelo destaca por una paleta de color amarillo intenso que rinde homenaje a la energía característica del artista y se venderá a un precio de 225 dólares en tiendas oficiales y distribuidores selectos. Todo indica que, como en ocasiones anteriores, el par será altamente demandado y podría duplicar o triplicar su valor en el mercado secundario poco después de su salida.

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Las colaboraciones del artista con Jordan Brand han alcanzado precios de reventa altos y consolidan su influencia en la moda internacional - crédito Nike.com

Los lanzamientos previos de J Balvin con Jordan Brand incluyeron los Air Jordan 1 “Colores y Vibras” y los Air Jordan 2, ambos convertidos en piezas de colección y con precios de reventa que superan los 400 dólares dependiendo de la talla y el estado. Estas colaboraciones han fortalecido su estatus como referente en la industria sneaker y han consolidado el puente entre la música urbana y la moda internacional, generando expectativa cada vez que se anuncia una nueva edición exclusiva.