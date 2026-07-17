Gerard Piqué y Clara Chía estarían en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que Shakira será la cantante principal

Expectativa por el posible encuentro de Piqué y Shakira en la final de la Copa del Mundo - crédito montaje Nicolás Gerardin - Europa Press

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, promete no solo un enfrentamiento deportivo de alto nivel entre las selecciones de España y Argentina, sino también un despliegue mediático sin precedentes por la posible coincidencia de figuras internacionales como el exfutbolista español Gerard Piqué, su novia Clara Chía y la cantante colombiana Shakira.

El evento, programado para el 19 de julio, se perfila como uno de los más esperados del año por la confluencia de fútbol, espectáculo y celebridades de los últimos años.

En los días previos al partido, la presencia de Piqué y Chía en Estados Unidos ha captado la atención de la prensa internacional y de los seguidores en redes sociales. La pareja fue fotografiada en Los Ángeles, donde compartieron una cena en un exclusivo restaurante frecuentado por celebridades.

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Las imágenes, difundidas por paparazzi y replicadas en plataformas digitales, muestran a ambos en una actitud relajada. Clara Chía incluso fue vista tomando fotografías de su pareja con aficionados, lo que generó especulaciones sobre su destino final en el país.

El viaje de ambos ha sido interpretado como una señal de que asistirán a la final del Mundial, especialmente para apoyar a la selección española. Dada la costumbre de la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol de invitar a exjugadores destacados para presenciar los partidos desde el palco o zonas VIP, la aparición de Piqué en la cita deportiva resulta coherente con su trayectoria.

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El exfutbolista, que fue protagonista en el histórico triunfo de España en 2010, mantiene vínculos cercanos con otros referentes del fútbol español, quienes suelen estar presentes en este tipo de eventos.

La expectación crece porque, además del duelo entre selecciones, la final contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo al estilo de la Super Bowl, encabezado por Shakira. La artista colombiana, intérprete del tema oficial Dai Dai para este Mundial, estará acompañada por otros artistas internacionales como Madonna, BTS y Justin Bieber. Se espera una producción de alto impacto visual y musical, dirigida por Chris Martin, líder de Coldplay.

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Shakira también ha generado interés al invitar a sus seguidores a participar en el show por medio de una dinámica en redes sociales. Entre los seleccionados, se encuentran los niños del grupo Ghetto Kids de Uganda, quienes ya se encuentran en Estados Unidos junto a la cantante y sus hijos, Milan y Sasha. En publicaciones recientes, Shakira compartió momentos con los niños y su familia en Nueva York, resaltando la importancia de esta experiencia.

La posible coincidencia entre Piqué y Shakira en la final añade un elemento simbólico a la cita, dado su pasado como pareja y padres de dos hijos. Hace dieciséis años, ambos se conocieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, momento que marcó el inicio de su relación.

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La final del Mundial de 2026 no solo definirá al nuevo campeón entre España y Argentina, sino que también servirá de escenario para historias personales de alto perfil, enmarcadas por la atención global de millones de espectadores. La presencia de exjugadores, artistas y figuras mediáticas convierte al evento en una cita histórica para el deporte y el entretenimiento internacional.