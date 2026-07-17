Más de $300 millones le costó al Estado imprimir la recopilación de los discursos del presidente Petro, reveló María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal reveló que la impresión de los 10 tomos de Las palabras del cambio costó $329.095.309 de recursos públicos - crédito @MariaFdaCabal/X

La exsenadora María Fernanda Cabal reveló que la impresión de los 10 tomos de Las palabras del cambio, una recopilación de discursos del presidente Gustavo Petro, costó $329.095.309 de recursos públicos y que los ejemplares serán enviados a 1.547 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, según la respuesta que recibió del Ministerio de las Culturas a un derecho de petición.

El documento oficial indica que se imprimieron 3.000 colecciones completas, equivalentes a 30.000 libros, y que la producción se hizo a través de la Imprenta Nacional de Colombia mediante el Contrato Interadministrativo No. 0895-2026, con cargo a la vigencia fiscal de 2026.

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Cabal publicó esos datos en su cuenta de X y cuestionó el destino del gasto. Allí escribió: “Exigí cuentas sobre los 10 tomos de discursos de Petro, “Las palabras del cambio” y es escandaloso ver cómo Petro gasta la plata de nuestros impuestos en sus mediocres, delirantes y absurdos discursos llenos de mentira”.

Cabal afirmó que el gasto reportado por Las palabras del cambio solo incluye la impresión y el estuche de la colección, sin diseño, edición ni corrección de estilo - crédito @MariaFdaCabal/X

La excongresista también sostuvo que el valor informado solo corresponde a la impresión y al estuche de la colección. En otro mensaje afirmó: “Solo la IMPRESIÓN de los 10 tomos + estuche costó $329.095.309 de plata pública. El tomo más caro (Tomo 4) costó $38.985.000; el más barato (Tomo 8), $24.825.000. Una diferencia de $14.160.000 entre tomos del mismo libro. Y esto no incluye diseño, edición ni corrección de estilo”.

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De acuerdo con la respuesta oficial divulgada por Cabal, el Ministerio de las Culturas precisó que su intervención en el proyecto se limitó a financiar la impresión de la obra.

La entidad señaló que los procesos de elaboración, diseño, edición y diagramación estuvieron a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.

La impresión de los discursos de Gustavo Petro se realizó a través de la Imprenta Nacional de Colombia mediante el Contrato Interadministrativo No. 0895-2026 - crédito Ministerio de las Culturas

En esa misma respuesta, la cartera indicó por escrito que “destinó de su presupuesto la suma de $329.095.309 estrictamente para garantizar la impresión de la obra”.

Cabal retomó esa frase en sus redes y añadió: “El propio Ministerio de las Culturas y el mal gasto confirma por escrito: “que destinó de su presupuesto la suma de $329.095.309 estrictamente para garantizar la impresión de la obra”.

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“Por consiguiente, nuestro rol en este proyecto se fundamenta directamente en la función misional de salvaguardar la memoria colectiva, ya que los discursos presidenciales poseen un indudable valor documental e histórico que hace parte constitutiva de la memoria política de la Nación. Bajo este mandato, el Ministerio destinó de su presupuesto la suma de $329.095.309 estrictamente para garantizar la impresión de la obra, materializando así su función de producción y divulgación editorial a través del contrato interadministrativo No. 0895-2026. Todos los procesos editoriales (edición, corrección, diseño y diagramación) correspondieron al DAPRE", dice la respuesta dada por el Ministerio.

Las 3.000 colecciones de Las palabras del cambio serán distribuidas a 1.547 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas por medio de la Biblioteca Nacional de Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

“PRIMERO. El origen presupuestal de los recursos destinados a la elaboración, edición e impresión de la obra, indicando el rubro presupuestal, la fuente de financiación, la vigencia fiscal y el valor total comprometido y ejecutado. Precisar si dichos recursos provienen del presupuesto de funcionamiento o de inversión del DAPRE, del Ministerio de las Culturas, de la Imprenta Nacional de Colombia o de cualquier otra fuente”, dice el comunicado del Ministerio de las Culturas.

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Y aclaró que edición, corrección, diseño y diagramación corrieron por cuenta de la Presidencia (Dapre). ¿Los delirios de Petro son memoria colectiva?”.

La respuesta oficial señaló que el tomo 4 de Las palabras del cambio costó $38.985.000 y que el tomo 8 tuvo el menor valor con $24.825.000 - crédito @MariaFdaCabal/X

El cuadro entregado por la entidad desagrega el costo de impresión de cada uno de los 10 tomos. Según ese registro, el tomo cuatro fue el de mayor valor con $38.985.000, mientras que el tomo ocho fue el de menor costo con $24.825.000.

La respuesta oficial también incluye el valor correspondiente al ISBN de la colección y al estuche que reúne los 10 libros. Cabal subrayó que el documento no incorpora dentro de esa suma los gastos de diseño, edición ni corrección de estilo.

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El mismo documento señala que las 3.000 colecciones serán enviadas a 1.547 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas a través de la Biblioteca Nacional de Colombia. El Ministerio explicó que esa distribución responde a que esos espacios conservan la memoria documental del país y reúnen producciones de distintos gobiernos.

Cabal cuestionó que la respuesta oficial sobre Las palabras del cambio no detalló el costo específico de la distribución a las bibliotecas públicas - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal volvió a cuestionar ese argumento en redes sociales. Allí escribió: “¿Los delirios de Petro son memoria colectiva? Los delirios y mentiras de Petro son enviados a 1.547 bibliotecas públicas del país”.

La exsenadora también advirtió que la respuesta oficial no discriminó el costo específico de la distribución. Según expuso, el documento sí describe el plan para enviar las colecciones, pero no detalla un valor asociado a esa etapa.

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